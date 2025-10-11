Cécile Bessière pour arbitrer le match OL Lyonnes - Nantes

Samedi prochain, l'OL Lyonnes retrouvera la Première Ligue avec la réception de Nantes. Un match dirigé par Cécile Bessière.
Le travail se poursuit pour l'OL Lyonnes, qui ne joue pas ce week-end en raison de la nouvelle Coupe LFPP. Mais les joueuses ne sont pas en manque de rythme pour autant, car elles ont disputé mardi dernier une rencontre intense en Ligue des champions sur la pelouse d'Arsenal (0-2). Après ce succès de prestige, place à une semaine à deux matchs, avant la trêve internationale.
Mercredi, le club accueille St Pölten dans le cadre de la deuxième journée de la compétition européenne (18h45). Puis samedi (21 heures), il fera face à un autre défi, avec la réception du FC Nantes au Parc OL. Après quatre rencontres, le groupe de Jonatan Giráldez est plutôt bien parti, étant seul en tête du championnat avec douze points.
Elle avait arbitré Nantes OL Lyonnes en avril
Les Fenottes ambitionnent le cinq sur cinq évidemment, contre une formation qui vient de dominer le Paris FC à la Beaujoire. Quatrièmes de Première Ligue, les Ligériennes comptent bien poser des problèmes à Wendie Renard et ses coéquipières. L'entraîneur espagnol devrait, comme il le fait déjà, gérer les temps de jeu et profiter d'un effectif assez profond quantitativement.
Cette affiche entre Lyonnaises et Nantes du 18 octobre sera arbitrée par Cécile Bessière. En avril dernier, cette même officielle avait déjà œuvré lors de la confrontation entre ces deux adversaires (0-2). Elle s'appuiera pour mener à bien sa mission sur ses adjointes Jennifer Maubacq et Nabila Zaouak. L'arbitre remplaçante sera Lisa Coste.
HS : pour info, le prgramme de la 2e journée de la coupe LFFP
rappel du format : Lancée lors de la saison 2025-2026, la Coupe LFFP (Ligue féminine de football professionnel) rassemble l’ensemble des formations d’Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue, soit vingt-quatre au total. Cette compétition a pour objectif de favoriser l’émulation entre les deux divisions et l’émergence de nouvelles joueuses, en leur donnant un cadre compétitif supplémentaire pour se révéler, mais aussi de densifier le calendrier des clubs non européens.
Lors de la première phase, les clubs, répartis géographiquement en cinq groupes – un composé de cinq équipes, quatre composés de quatre équipes -, affrontent chaque adversaire à une seule reprise.
Le premier de chaque poule se qualifie pour les quarts de finale, auxquels accèdent directement les trois clubs d’Arkema Première Ligue engagés en Ligue des champions (OL Lyonnes, Paris Saint-Germain et Paris FC pour la saison 2025-2026).
Un tirage au sort permet de déterminer le tableau final (quarts de finale, demi-finale et finale), au terme duquel le vainqueur de la Coupe LFFP sera connu.
https://www.fff.fr/article/15436-le-programme-de-la-j2.html?utm_source=CRM&utm_medium=Email&utm_campaign=COUPELFFP_DIFFUSION_LEMANSRCLENS_10OCT&utm_content=ARTICLE_COUPELFFP_DIFFUSION_LEMANSRCLENS_10OCT&utm_term=GrandPublic