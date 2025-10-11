Ligue 1 : sans surprise, l'OL joue en effectif réduit

La joie des joueurs de l’OL face à Metz. (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Paulo Fonseca et son staff ont utilisé 22 joueurs depuis le début de la saison. Le quatrième total le plus faible de Ligue 1, loin de l'OM par exemple (28).

On sait bien que cette statistique n'est pas gage de réussite sur l'entièreté de la saison. Mais elle dit quand même beaucoup du réservoir possible pour une équipe. En sept rencontres de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a fait appel à 22 joueurs. Un nombre prenant en compte Saël Kumbedi et Georges Mikautadze, qui sont depuis partis.

Les autres équipes européennes entre 25 et 28 joueurs

Autrement dit, l'OL tourne jusqu'à présent à 20 éléments, ce qui comprend aussi la Ligue Europa. À titre de comparaison, Marseille a utilisé 28 footballeurs, notamment suite à son recrutement massif à la fin du mercato. Personne ne fait plus. Lille, Nice et Monaco, d'autres écuries européennes, sont à 26, Strasbourg à 25.

Ce n'est pas une surprise de voir les Rhodaniens plutôt dans la partie basse de ce classement (quatrièmes plus faible total), devant Nantes, Toulouse et Angers (21). On s'attendait à voir des rotations moindres, du fait d'une profondeur de banc plus indécise que les années passées.

Le PSG et l'OL, des "anomalies"

Soulignons cependant que le Paris Saint-Germain, leader du championnat, a pareillement composé avec 22 garçons pour le moment, tout comme Lens, Le Havre, Lorient et Auxerre. Mais ces concurrents, excepté le PSG, ne disputent pas de coupe d'Europe.

Pour l'OL, le chiffre va augmenter, surtout lorsque Orel Mangala et Ernest Nuamah seront revenus de blessures. Les jeunes Teo Barišić et Alejandro Gomes Rodríguez pourraient aussi avoir leur chance. Avec le calendrier démentiel qui attend les Lyonnais sur les prochaines semaines (7 matchs en 23 jours), la gestion des temps de jeu sera primordiale.