Fonseca estime que l’OL peut "rivaliser pour l’Europe

De passage au Portugal en cette trêve internationale, Paulo Fonseca est revenu sur le début de saison de l’OL. Le coach croit en les chances de son équipe d’accrocher une place européenne.

Trois petites séances, voilà le programme des joueurs de l’OL restés à Décines cette semaine. Un programme allégé de la part de Paulo Fonseca et de son staff afin de permettre de récupérer un maximum. Avec neuf matchs disputés depuis le début de saison, les Lyonnais ont connu une entame assez chargée, d’autant plus avec un effectif limité. Toutefois, tous les voyants sont au vert au moment d’attaquer cette deuxième trêve internationale, malgré le couac contre Toulouse dimanche dernier. Avec l’une des meilleures défenses européennes, l’OL est actuellement quatrième de Ligue 1 et a gagné ses deux premiers matchs de Ligue Europa.

"Encore prématuré de fixer des objectifs"

Il y a bien longtemps que le club rhodanien n’avait pas connu un début d’exercice aussi réussi et cela donne forcément du baume au cœur des supporters, mais aussi de tout l’environnement lyonnais. Après le début d’été cauchemardesque, personne ne va faire la fine bouche. De quoi revoir les ambitions à la hausse ? Paulo Fonseca a préféré tempérer les ardeurs, jeudi du côté du Portugal. "Je pense qu’il est encore prématuré de fixer des objectifs clairs alors que nous sommes dans une année zéro. Mais je crois que nous pouvons rivaliser avec des équipes comme Marseille, Strasbourg, Rennes, Lens ou Monaco pour une place européenne."

L’ambition reste malgré tout là chez le technicien, de retour sur les bancs de Ligue 1 dans deux mois pour un déplacement à Lorient.