Actualités
Adam Karabec avec la République tchèque
Adam Karabec avec la République tchèque (@Fédération tchèque)

Sulc et Karabec (OL) tenus en échec avec la Tchéquie

  • par David Hernandez

    • Avec un Pavel Sulc titulaire jeudi soir, la Tchèque a tenu en échec la Croatie (0-0). Le numéro 10 de l’OL a joué 75 minutes tandis qu’Adam Karabec est resté sur le banc.

    L’opportunité n’a pas été concrétisée. Jeudi soir à Prague, la Tchéquie avait l’occasion de mettre la pression sur la Croatie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À égalité au classement avec 12 points chacun, les deux nations sont au coude à coude pour la qualification directe pour le tournoi intercontinental à l’été prochain. Mais avec un match de plus au compteur, les coéquipiers de Pavel Sulc et Adam Karabec se devaient de gagner pour prendre seuls les commandes de la poule L et ainsi espérer un autre faux-pas croate. Malheureusement, le 0-0 concédé à la Fortuna Arena n’a pas fait les affaires de la Tchéquie.

    Pas de Gomes Rodriguez avec les U18 anglais

    Dans un match équilibré, les deux nations européennes n’ont pas réussi à se départager. Malgré deux occasions, Sulc n’a pas fait sauter le verrou croate, incarné par l’ancien Lyonnais Duje Caleta-Car. En manque de confiance à l’OL, le numéro 10 rhodanien a joué 76 minutes en sélection. De son côté, Karabec a observé du banc de touche cette sixième rencontre des éliminatoires. Prochain rendez-vous dimanche avec un déplacement aux Iles Féroé (18h) avant de retrouver Décines. Dans l’autre match concernant des Lyonnais, Rémi Himbert n’a finalement pas affronté Alejandro Gomes Rodriguez. L’attaquant anglais n’était pas sur la feuille de match de cette rencontre amicale perdue 1-0 par la France.

    à lire également
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Le nom du remplaçant d’Affolter chez Eagle Football déjà connu ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Le nom du remplaçant d’Affolter chez Eagle Football déjà connu ? 10:15
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Sulc et Karabec (OL) tenus en échec avec la Tchéquie 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca estime que l’OL peut "rivaliser pour l’Europe 08:45
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Malgré le couac toulousain, l’OL ne veut pas tout jeter 08:00
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    Textor obtient un sursis sur sa dette contractée lors du rachat de l'OL 07:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Ligue 1 : l’OL sous-performe offensivement 09/10/25
    Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
    Contre l’OL, la Populaire Sud de Nice en sursis 09/10/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger fait son entrée au conseil d’administration de l’OL Fondation 09/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    OL : Sulc et Karabec en action, un duel Gomes Rodriguez - Himbert ce jeudi 09/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes recevra Strasbourg le 22 novembre (21h) 09/10/25
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    Mercato : quand Morgan Sanson était proche de signer à l’OL en 2015 09/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Toulouse (1-2) : l'action litigieuse sur Fofana pas analysée par la DTA 09/10/25
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    Textor n’en démord pas sur l’argent que doit l’OL à Botafogo 09/10/25
    Abner lors d'OL - Getafe
    OL : Abner retouche le ballon avec le reste du groupe 09/10/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay capitaine et vainqueur avec l’équipe de France U17 09/10/25
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    OL Académie : Dolce regrette l’éloignement entre les pros et les jeunes 09/10/25
    Fabio Carvalho, joueur de Brentford
    OL - Mercato : déjà une piste pour cet hiver ? 09/10/25
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    OL : Clinton Mata hors de la feuille de match avec l'Angola 09/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut