Sulc et Karabec (OL) tenus en échec avec la Tchéquie

Avec un Pavel Sulc titulaire jeudi soir, la Tchèque a tenu en échec la Croatie (0-0). Le numéro 10 de l’OL a joué 75 minutes tandis qu’Adam Karabec est resté sur le banc.

L’opportunité n’a pas été concrétisée. Jeudi soir à Prague, la Tchéquie avait l’occasion de mettre la pression sur la Croatie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À égalité au classement avec 12 points chacun, les deux nations sont au coude à coude pour la qualification directe pour le tournoi intercontinental à l’été prochain. Mais avec un match de plus au compteur, les coéquipiers de Pavel Sulc et Adam Karabec se devaient de gagner pour prendre seuls les commandes de la poule L et ainsi espérer un autre faux-pas croate. Malheureusement, le 0-0 concédé à la Fortuna Arena n’a pas fait les affaires de la Tchéquie.

Pas de Gomes Rodriguez avec les U18 anglais

Dans un match équilibré, les deux nations européennes n’ont pas réussi à se départager. Malgré deux occasions, Sulc n’a pas fait sauter le verrou croate, incarné par l’ancien Lyonnais Duje Caleta-Car. En manque de confiance à l’OL, le numéro 10 rhodanien a joué 76 minutes en sélection. De son côté, Karabec a observé du banc de touche cette sixième rencontre des éliminatoires. Prochain rendez-vous dimanche avec un déplacement aux Iles Féroé (18h) avant de retrouver Décines. Dans l’autre match concernant des Lyonnais, Rémi Himbert n’a finalement pas affronté Alejandro Gomes Rodriguez. L’attaquant anglais n’était pas sur la feuille de match de cette rencontre amicale perdue 1-0 par la France.