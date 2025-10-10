Actualités
John Textor, président et propriétaire de l'OL
John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Le nom du remplaçant d’Affolter chez Eagle Football déjà connu ?

  • par David Hernandez

    • Au lendemain de l’annonce de la démission de Chris Mallon et Mark Affolter au sein d’Eagle Football Holding, des noms émergent pour les remplacer. L’une des pistes mènerait à Hemen Tseayo, directeur du développement stratégique à Tottenham.

    Et si John Textor reprenait du poil de la bête et retrouvait de l’influence au sein d’Eagle Football Holdings ? Il en reste le patron, mais ces derniers mois, la pression d’Ares se faisait assez intense. Or, depuis quelques heures, les récentes annonces ont rappelé des heures sombres aux supporters de l’OL, notamment. Garde-fous de l’influence du fond créancier, Chris Mallon et Mark Affolter ont annoncé leur démission à leur poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo. Quelles vont être les conséquences sur le long terme ? Difficile encore de le savoir, mais John Textor semble moins acculé qu’hier et ses reprises de parole ne seraient finalement pas si anodines.

    Tseayo en poste à Tottenham

    Quoi qu’il en soit, les départs de Mallon et Affolter vont devoir être compensés au conseil d’administration d’Eagle. Ces dernières heures, deux noms se dégageaient avec Stephen Welch et Justin Le Fort. Seulement, d’après Globo Esporte, un autre profil a émergé pour remplacer Mark Affolter. Celui de Hemen Tseayo, qui officie actuellement à Tottenham. Ayant travaillé à Manchester United comme responsable des stratégies, Tseayo occupe un rôle de directeur du développement stratégique des Spurs et devrait conserver ce rôle, malgré sa présence au conseil d’administration d’Eagle Football Holdings, d’après le média brésilien. 

    à lire également
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Sulc et Karabec (OL) tenus en échec avec la Tchéquie

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Le nom du remplaçant d’Affolter chez Eagle Football déjà connu ? 10:15
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Sulc et Karabec (OL) tenus en échec avec la Tchéquie 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca estime que l’OL peut "rivaliser pour l’Europe 08:45
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Malgré le couac toulousain, l’OL ne veut pas tout jeter 08:00
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    Textor obtient un sursis sur sa dette contractée lors du rachat de l'OL 07:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Ligue 1 : l’OL sous-performe offensivement 09/10/25
    Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
    Contre l’OL, la Populaire Sud de Nice en sursis 09/10/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger fait son entrée au conseil d’administration de l’OL Fondation 09/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    OL : Sulc et Karabec en action, un duel Gomes Rodriguez - Himbert ce jeudi 09/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes recevra Strasbourg le 22 novembre (21h) 09/10/25
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    Mercato : quand Morgan Sanson était proche de signer à l’OL en 2015 09/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Toulouse (1-2) : l'action litigieuse sur Fofana pas analysée par la DTA 09/10/25
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    Textor n’en démord pas sur l’argent que doit l’OL à Botafogo 09/10/25
    Abner lors d'OL - Getafe
    OL : Abner retouche le ballon avec le reste du groupe 09/10/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay capitaine et vainqueur avec l’équipe de France U17 09/10/25
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    OL Académie : Dolce regrette l’éloignement entre les pros et les jeunes 09/10/25
    Fabio Carvalho, joueur de Brentford
    OL - Mercato : déjà une piste pour cet hiver ? 09/10/25
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    OL : Clinton Mata hors de la feuille de match avec l'Angola 09/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut