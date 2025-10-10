Le nom du remplaçant d’Affolter chez Eagle Football déjà connu ?

Au lendemain de l’annonce de la démission de Chris Mallon et Mark Affolter au sein d’Eagle Football Holding, des noms émergent pour les remplacer. L’une des pistes mènerait à Hemen Tseayo, directeur du développement stratégique à Tottenham.

Et si John Textor reprenait du poil de la bête et retrouvait de l’influence au sein d’Eagle Football Holdings ? Il en reste le patron, mais ces derniers mois, la pression d’Ares se faisait assez intense. Or, depuis quelques heures, les récentes annonces ont rappelé des heures sombres aux supporters de l’OL, notamment. Garde-fous de l’influence du fond créancier, Chris Mallon et Mark Affolter ont annoncé leur démission à leur poste de directeur au sein d’Eagle Football BidCo. Quelles vont être les conséquences sur le long terme ? Difficile encore de le savoir, mais John Textor semble moins acculé qu’hier et ses reprises de parole ne seraient finalement pas si anodines.

Tseayo en poste à Tottenham

Quoi qu’il en soit, les départs de Mallon et Affolter vont devoir être compensés au conseil d’administration d’Eagle. Ces dernières heures, deux noms se dégageaient avec Stephen Welch et Justin Le Fort. Seulement, d’après Globo Esporte, un autre profil a émergé pour remplacer Mark Affolter. Celui de Hemen Tseayo, qui officie actuellement à Tottenham. Ayant travaillé à Manchester United comme responsable des stratégies, Tseayo occupe un rôle de directeur du développement stratégique des Spurs et devrait conserver ce rôle, malgré sa présence au conseil d’administration d’Eagle Football Holdings, d’après le média brésilien.