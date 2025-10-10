Actualités
Malick Fofana lors d'OL - Angers
Malick Fofana lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : Fofana avait reçu trois offres cet été

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Candidat à un départ cet été, Malick Fofana est finalement resté à l’OL. Les propositions arrivées sur la table n’ont pas convaincu le joueur qui espère faire une grosse saison à Décines puis lors de la Coupe du monde 2026.

    Il est aujourd’hui le fer de lance offensif de l’OL et le costume est encore difficile à appréhender. Avec les très nombreux départs et le peu d’arrivées dans ce secteur, Malick Fofana est devenu le danger numéro 1 lyonnais. Seulement, après trois bons matchs pour lancer la saison, l’ailier marque le coup depuis un mois. Bien plus surveillé par ses adversaires, il doit "faire plus et mieux" comme l’a martelé Paulo Fonseca la semaine passée avant OL - Toulouse. Dans le creux de la vague, Fofana fait face à une période difficile et compte sur son voyage en sélection pour retrouver de la confiance et donner la pleine mesure de son talent.

    "Il appartient aux clubs du top 10 européen"

    Un talent qui pourrait rapporter beaucoup d’argent à l’OL. Le club lyonnais pensait déjà toucher le gros lot durant l’été, mais les offres n’ont pas satisfait Malick Fofana et son entourage. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Frederico Peña, directeur général de Roc Nation Sports (l’agence qui représente le joueur) a indiqué que l’ailier avait reçu trois offres : une venue d’Arabie saoudite et d’Al-Ittihad, le club de Karim Benzema.

    Les Saoudiens avaient proposé 40 millions d’euros, mais le projet n’a pas convaincu le joueur, pas plus que ceux de Fulham et Everton en Premier League. Cette saison 2025-2026 doit être celle de l’explosion, comme l’ont annoncé ses représentants. "C’est la saison où Malick veut se montrer au monde entier, surtout en vue de la Coupe du Monde 2026. Après cela, il pourra rejoindre un club du Top 10 européen. Liverpool, Bayern, Manchester City… C’est là qu’il appartient". Il faudra pour cela le prouver sur le terrain.

    à lire également
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 10 Oct 25 à 11 h 20

      C'est bien, par contre il est toujours un peu juste pour intégrer la sélection belge il me semble. Je crois me souvenir qu'il n'avait pas été appelé lors d'une trêve récente. Peut-être que je me trompe.

      En tout cas, je pense qu'il apporte ce qu'il peut à l'équipe. Fonseca en demande plus de sa part. C'est à dire peut-être de plus se montrer contre des blocs bas. Ce n'est pas sa qualité première, mais il peut tenter plus de dribbles et peut-être aussi plus de frappes.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 11:50
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Fofana avait reçu trois offres cet été 11:00
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Le nom du remplaçant d’Affolter chez Eagle Football déjà connu ? 10:15
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Sulc et Karabec (OL) tenus en échec avec la Tchéquie 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca estime que l’OL peut "rivaliser pour l’Europe 08:45
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Malgré le couac toulousain, l’OL ne veut pas tout jeter 08:00
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    Textor obtient un sursis sur sa dette contractée lors du rachat de l'OL 07:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Ligue 1 : l’OL sous-performe offensivement 09/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
    Contre l’OL, la Populaire Sud de Nice en sursis 09/10/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger fait son entrée au conseil d’administration de l’OL Fondation 09/10/25
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    OL : Sulc et Karabec en action, un duel Gomes Rodriguez - Himbert ce jeudi 09/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes recevra Strasbourg le 22 novembre (21h) 09/10/25
    Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d'OL - Nice
    Mercato : quand Morgan Sanson était proche de signer à l’OL en 2015 09/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Toulouse (1-2) : l'action litigieuse sur Fofana pas analysée par la DTA 09/10/25
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    Textor n’en démord pas sur l’argent que doit l’OL à Botafogo 09/10/25
    Abner lors d'OL - Getafe
    OL : Abner retouche le ballon avec le reste du groupe 09/10/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Doganay capitaine et vainqueur avec l’équipe de France U17 09/10/25
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    OL Académie : Dolce regrette l’éloignement entre les pros et les jeunes 09/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut