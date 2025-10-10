OL - Mercato : Fofana avait reçu trois offres cet été

Candidat à un départ cet été, Malick Fofana est finalement resté à l’OL. Les propositions arrivées sur la table n’ont pas convaincu le joueur qui espère faire une grosse saison à Décines puis lors de la Coupe du monde 2026.

Il est aujourd’hui le fer de lance offensif de l’OL et le costume est encore difficile à appréhender. Avec les très nombreux départs et le peu d’arrivées dans ce secteur, Malick Fofana est devenu le danger numéro 1 lyonnais. Seulement, après trois bons matchs pour lancer la saison, l’ailier marque le coup depuis un mois. Bien plus surveillé par ses adversaires, il doit "faire plus et mieux" comme l’a martelé Paulo Fonseca la semaine passée avant OL - Toulouse. Dans le creux de la vague, Fofana fait face à une période difficile et compte sur son voyage en sélection pour retrouver de la confiance et donner la pleine mesure de son talent.

"Il appartient aux clubs du top 10 européen"

Un talent qui pourrait rapporter beaucoup d’argent à l’OL. Le club lyonnais pensait déjà toucher le gros lot durant l’été, mais les offres n’ont pas satisfait Malick Fofana et son entourage. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Frederico Peña, directeur général de Roc Nation Sports (l’agence qui représente le joueur) a indiqué que l’ailier avait reçu trois offres : une venue d’Arabie saoudite et d’Al-Ittihad, le club de Karim Benzema.

Les Saoudiens avaient proposé 40 millions d’euros, mais le projet n’a pas convaincu le joueur, pas plus que ceux de Fulham et Everton en Premier League. Cette saison 2025-2026 doit être celle de l’explosion, comme l’ont annoncé ses représentants. "C’est la saison où Malick veut se montrer au monde entier, surtout en vue de la Coupe du Monde 2026. Après cela, il pourra rejoindre un club du Top 10 européen. Liverpool, Bayern, Manchester City… C’est là qu’il appartient". Il faudra pour cela le prouver sur le terrain.