Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest (crédit David Hernandez)

OL Académie : le programme du week-end

  • par David Hernandez

    • Ce week-end, la réserve masculine fait relâche en raison de la Coupe de France. Les autres équipes de l’OL Académie seront sur le pont et comptent poursuivre leur belle série.

    Coupe de France oblige, pas de match de National 3 pour la réserve de l’OL ce week-end. Gueïda Fofana en a donc profité pour se rendre à Clairefontaine afin de poursuivre sa formation pour obtenir son BEPF à la fin de la saison. Les coéquipiers de Daryll Benlahlou, qui ont fait le nombre cette semaine avec les pros, sont les seuls à faire relâche. Le reste de l’OL Académie aura pour objectif de garder le rythme et surtout les premières places dans leur championnat respectif. Cela commencera dès samedi du côté de Meyzieu avec les U19 et U17 masculins.

    En pleine bourre actuellement, les joueurs de Florent Balmont et Samy Saci ont rendez-vous à 15h sur les terrains du centre de formation lyonnais. Au programme, un derby pour les U19 avec la venue de l’AS Saint-Priest et quelques retrouvailles pour certains joueurs de l’OL. Face à l’avant-dernier de la poule B, les Lyonnais veulent garder le rythme de Clermont, premier avec trois points d’avance. Ce sera également le cas pour les U17 qui affronteront Illzach Modenheim au même moment. Au coude à coude avec Metz, les coéquipiers de Bojan Zekovic restent sur deux succès de suite.

    Les féminines toujours invaincues

    Le programme de samedi terminé, les féminines occuperont celui du dimanche avec un troisième match du côté de Meyzieu. À 15h, les U19 recevront le FC Metz. Elles pourront faire un très grand pas vers la qualification pour la phase Élite en cas de succès face à leurs dauphines. Pour la réserve, le championnat est encore long. Mais les Lyonnaises ont attaqué cette saison de D3 par le bon bout. Avec 13 points en cinq matchs, elles font presque un sans-faute avant de se rendre à Albi Marssac, septième de la poule, ce dimanche à 15h.

    Le programme :

    Réserve féminine : Albi Marssac dimanche 15h

    U19 : ASSP (avant-dernier), samedi 15h

    U19F : Metz, dimanche 15h

    U17 :, samedi 15h

    OL Académie : le programme du week-end 11:50
    OL Académie : le programme du week-end 11:50
