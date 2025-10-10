Avec neuf matchs disputés depuis le début de la saison, l’OL fait partie des clubs français qui ont le plus joué. Avec neuf titularisations, Clinton Mata et Moussa Niakhaté sont les seuls Lyonnais à avoir débuté toutes les rencontres. Mention spéciale pour le Sénégalais, qui a joué toutes les minutes.

L’OL va-t-il finir par payer son effectif limité ? Après seulement neuf journées, la question se pose déjà et laisse présager une saison qui peut s’annoncer très longue. Ce ne sont pas les deux trêves internationales qui vont arranger les affaires de Paulo Fonseca. Mais, pour le moment, les physiques tiennent assez bien entre Rhône et Saône. Ce n’est pourtant pas faute de voir le coach portugais limiter sa rotation, à l’image des deux seuls changements contre Toulouse dimanche dernier. Néanmoins, dans ce premier bloc de matchs et en attendant celui qui arrive après la trêve, seuls deux joueurs de l’OL ont été titularisés à toutes les rencontres. Sans surprise, la défense centrale, qui a donné satisfaction, est représentée avec Moussa Niakhaté et Clinton Mata.

Quatre minutes manquées par Mata

Sont-ils les deux premiers noms couchés par Fonseca avant chaque match ? Peut-être bien. En tout cas, ils sont les seuls à avoir commencé les neuf rencontres toutes compétitions confondues. Un sacré marathon pour l’Angolais et le Sénégalais alors que les solutions de rechange sont plus que limitées derrière. Pour l’instant, les deux centraux tiennent le choc, malgré l’accumulation des minutes. D’ailleurs, à ce petit jeu, Niakhaté, qui se réjouit de sa bonne entame comme il l’a confié à Olympique-et-Lyonnais, est le seul joueur de l’OL à avoir disputé toutes les minutes possibles. En sortant à la 86e contre le FC Metz, Mata n’a pas pu faire carton plein.