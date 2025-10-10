Obligé de recommencer un projet de presque zéro cet été, Paulo Fonseca a mis en place un collectif solide en ce début de saison. Avec l’OL, il souhaite s’inspirer du travail de Luis Enrique au PSG avec la notion d’un collectif fort.

Se montrer intelligent. Durant l'été, la direction sportive et la cellule de recrutement n'ont pas eu d'autre choix que d'innover pour mettre en place une équipe qui tient la route. L'OL a certes réussi à conserver sa place en Ligue 1, mais il a fallu faire quelques concessions pour retrouver une certaine stabilité financière. Il a donc fallu miser sur des joueurs bien moins connus et couteux. Un virage quasiment à 180 degrés après plusieurs saisons à donner des salaires mirobolants à certains joueurs, arrivés très chers entre Rhône et Saône. Pour incarner ce projet, Paulo Fonseca a ainsi mis en place une stratégie dans laquelle le collectif est au centre de tout. Il a avoué que la "star, c'est l'équipe" ces derniers jours et en a remis une couche lors de son voyage au Portugal.

"L'équipe fait gagner des matchs, pas les individualités"

Avec un groupe peut-être moins talentueux mais plus soudé, le coach rhodanien fait quelques miracles depuis neuf matchs. S'il n'a pas les mêmes moyens à disposition, Fonseca a rappelé que le PSG avait soulevé la Ligue des champions avant tout grâce à l'effort collectif, après des années où le projet a tourné autour du trio Neymar - Messi - Mbappé. "J'ai une admiration particulière pour Luis Enrique. Il a prouvé ce que beaucoup d'entraîneurs voudraient prouver : que ce qui fait gagner les matchs, c'est l'équipe, pas les individualités, a déclaré le Lyonnais lors du Portugal Football Summit. Luis Enrique est peut-être la grande inspiration pour ceux qui défendent le concept de travail d'équipe." Pour le moment, cette notion de collectif fonctionne plutôt bien à l'OL. Reste à savoir pour combien de temps...