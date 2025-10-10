Ce vendredi à 15h, Moussa Niakhaté et le Sénégal jouent une partie de leur qualification pour la Coupe du monde 2026. Le défenseur ne sera pas le seul joueur de l’OL sur les terrains dans les prochaines heures.

Il existe un scénario pour que le Sénégal valide son ticket pour la Coupe du monde 2026 dès ce vendredi. Un nul ou une victoire des Lions de la Teranga couplé à une défaite de la République démocratique du Congo enverraient directement Moussa Niakhaté vers le continent américain en juin 2026. Pour cela, il faudra d’abord faire le travail du côté du Soudan du Sud ce vendredi à 15h avant de regarder ce qu’il peut se passer sur les autres terrains. Pour cet avant-dernier rendez-vous des éliminatoires, le défenseur de l’OL est titulaire aux côtés de Kalidou Koulibaly dans l’arrière garde sénégalaise. La pression sera forte sur le Sénégal qui doit avant tout garder son destin entre les mains avant la dernière rencontre contre la Mauritanie dans quelques jours, s’il n’y a pas de qualification dès ce vendredi.

Fofana de retour à Gand

Moussa Niakhaté sera le premier d’une longue liste de joueurs lyonnais sur le pont dans les prochaines heures. À 18h, Mathys De Carvalho et Afonso Moreira affronteront l’Allemagne avec les U20 portugais dans un match comptant pour l’Élite League, un tournoi qui reste amical. Ce sera le même constat pour Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, tous deux aux États-Unis depuis le début de la semaine. Ils ne s’affronteront pas puisque l’Argentine fait face au Venezuela à Miami (2h du matin) tandis que les États-Unis croiseront le fer avec l’Équateur à Austin.

Finalement, seul Malick Fofana est dans la même situation que Moussa Niakhaté avec un match à enjeu pour la Coupe du monde. La Belgique reçoit la Macédoine du Nord à 20h45 à Gand, ancien fief de l’ailier lyonnais. Un match important pour les Diables Rouges qui peuvent reprendre la tête du groupe J avec un match en plus à disputer sur leur adversaire du soir.