Actualités
Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
Liana Joseph à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : rupture du ligament confirmée pour Joseph

  • par David Hernandez

    • A son avantage en ce début de saison, Liana Joseph a été stoppée en plein vol. L'attaquante de l'OL Lyonnes souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, suite à sa sortie sur blessure contre Arsenal.

    Sans dire que ce devait être son année, elle avait malgré tout un nouveau rôle à jouer dans cet OL Lyonnes version 2025-2026. Après un prêt concluant à Strasbourg, Liana Joseph avait confirmé durant la préparation estivale et marqué des points auprès de Jonatan Giraldez. Malheureusement, le total de quatre buts inscrits en ce début de saison, dont un triplé vendredi dernier à Lens, ne devrait plus bouger. Ce vendredi, le club lyonnais a confirmé ce qui tout le monde redoutait depuis mardi et le déplacement à Londres : Joseph souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur.

    Giraldez comptait sur elle

    Sans prendre trop de risques, sa saison est d'ores et déjà terminée. Entrée en jeu à la 63e minute lors d'Arsenal - OL Lyonnes mardi, Liana Joseph n'est restée que cinq minutes sur la pelouse londonienne après un contact. Sortie avec l'aide des médecins du groupe lyonnais, la crainte d'une rupture du ligament était présente dès le coup de sifflet final. Les examens passés à Lyon n'ont pas dissipé ces doutes. "Le club souhaite lui apporter tout son soutien et l’accompagnera tout au long de sa période d’indisponibilité." C'est un vrai coup d'arrêt pour l'attaquante.

    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté titulaire, de nombreux internationaux de l’OL sur le pont ce vendredi

