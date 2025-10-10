Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez
Alejandro Gomes Rodriguez, un jeune attaquant âgé de 16 ans.

Surclassement et première sélection pour Gomes Rodriguez avec les U20 anglais

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Initialement convoqué avec les U18, Alejandro Gomes Rodriguez a finalement été doublement surclassé. Ce vendredi, l’attaquant de l’OL a vécu ses premières minutes avec les U20 anglais contre la Suisse (0-1).

    Jeudi, le duel d’attaquants de l’OL n’avait pas eu lieu en Angleterre. Tous deux convoqués avec les U18, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez n’avaient finalement pas eu l’occasion de se saluer. Si le Français était bien présent pour ce premier amical Angleterre - France (1-0), l’Anglais avait brillé par son absence. Une blessure ? Rien de tout ça puisque Gomes Rodriguez a tout simplement été double surclassé et retenu ainsi avec les U20 de l’Angleterre.

    Une demi-heure de jeu

    Le rendez-vous était donc pris ce vendredi en début d’après-midi avec un amical contre la Suisse. À cette occasion, le jeune Lyonnais a connu ses premières minutes dans cette catégorie. Remplaçant au coup d’envoi, Alejandro Gomes Rodriguez est entré à l’heure de jeu alors que le score était de 1-0 pour les Suisses. Cette entrée n’a rien changé avec une défaite anglaise, mais une première pour le joueur de l’OL.

    1 commentaire
    1. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - ven 10 Oct 25 à 16 h 47

      La légende sous la photo est trompeuse. Il a 17 ans pas 16. 🙂

      Signaler

