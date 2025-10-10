OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube TKYDG

Cette saison, notre chaîne YouTube présente un nouveau logo et a été rebaptisée "TKYDG". N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun numéro de "Tant qu'il y aura des Gones".

Depuis le début de l’année, la chaîne YouTube de "Tant qu’il y aura des Gones" a fait peau neuve. Plus besoin désormais de taper "Olympique et Lyonnais" dans la barre de recherche, mais bien "TKYDG", ce dernier étant le nouveau nom donné à la chaîne, avec un nouveau logo en prime. Si le nom et le logo ont été repensés, rien ne change concernant l’équipe de choc qui vous accompagne chaque lundi en direct à partir de 19h. Razik Brikh continue de jouer les meneurs de jeu afin de trouver dans les meilleures conditions ses deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale.

De retour le 20 octobre en direct

Tout ce beau monde a retrouvé le chemin des terrains depuis la reprise de la Ligue 1 et la dernière émission de "Tant qu’il y aura des Gones" a permis de revenir sur les manquements de l'OL contre Toulouse. Si, en cette période de trêve internationale, l'équipe de TKYDG fait relâche, vous pourrez retrouver la fine équipe dès le 20 octobre pour décortiquer l'actualité de l'Olympique lyonnais, et surtout pour revenir sur le match du week-end. Pour ne rien rater de ce rendez-vous hebdomadaire prévu à 19 heures depuis un an maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rappelons que l'émission est retransmise sur nos plateformes Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion. Ainsi qu'en podcast sur Spotify, Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.