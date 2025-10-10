Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Niakhaté (OL) et le Sénégal se rapprochent de la Coupe du monde 2026

  • par David Hernandez

    • Large vainqueur du Soudan du Sud, le Sénégal devra malgré tout patienter avant de fêter une qualification pour la Coupe du monde. Un nul ou une victoire contre la Mauritanie dans quatre jours leur ouvrira les portes du Mondial 2026.

    Ce vendredi, il n’y a pas eu match à Juba. Face à la lanterne rouge de la poule B, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée du Soudan du Sud. Une victoire 5-0 qui permet aux Lions de la Teranga de conserver leur première place. Toutefois, au cours de ce déplacement, les coéquipiers de Moussa Niakhaté rêvaient secrètement de pouvoir fêter leur qualification pour la Coupe du monde 2026. Il faudra patienter encore quelques jours, la faute à la République démocratique du Congo. Un nul ou une défaite de la RDC face au Togo en plus des trois points accrochés au Soudan du Sud auraient envoyé directement le Sénégal sur le continent américain.

    Un premier Mondial pour Niakhaté ?

    La courte victoire congolaise (1-0) repousse l’échéance à mardi prochain. Avec 21 points contre 19 pour la RDC, il n’y aura pas besoin de faire de grands calculs d’apothicaire à Diamniadio dans quatre jours. Grâce à la large victoire 5-0 ce vendredi, le Sénégal s’est plutôt mis à l’abri concernant la différence de buts (+15 contre +8). Un nul ou une victoire face à la Mauritanie et le ticket sera validé pour Moussa Niakhaté et les siens. Blessé avant la Coupe du monde 2022, ce serait ainsi une première pour le défenseur de l’OL.

