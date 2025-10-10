Actualités
Malick Fofana face à Utrecht
Malick Fofana face à Utrecht (@UEFA)

OL : Fofana doit "faire évoluer son jeu pour trouver la parade"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans le creux de la vague depuis quelques semaines, Malick Fofana a été réprimandé par Paulo Fonseca. Sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones », la baisse de régime est notée, mais cela doit pousser le Belge à se diversifier.

    En faisant le choix de rester à l’OL et donc indirectement de pousser Georges Mikautadze à un départ, Malick Fofana s’est forcément mis une certaine pression. Celle de devenir l’atout numéro 1 de l’attaque lyonnaise, mais aussi de répondre présent après avoir mis en avant son désir de faire une saison de confirmation. En réalité, il n’aurait pas été contre mettre les voiles, mais encore aurait-il fallu que les offres affluent. Aux médias belges, ses représentants ont confirmé que les courtisans ne s’étaient pas forcément bousculés au portillon en ce qui concerne des offres écrites. L’Arabie saoudite ou alors Fulham et Everton dans une Premier League qui l’attire.

    Il faudra patienter encore un an, mais pour voir Liverpool, le Bayern Munich ou encore Manchester City, il faudra en montrer plus sur le terrain. Paulo Fonseca n’a pas manqué de piquer son joueur avant OL - Toulouse. L’ailier a répondu avec un but, mais dans le jeu, ce fut encore assez pauvre. Dans la lignée des sorties depuis le retour de la première trêve internationale. De quoi se poser des questions sur son niveau ? "Non je ne suis pas inquiet, je pense qu’il peut encore progresser, a noté Nicolas Puydebois dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. C’est à lui de trouver une évolution dans son jeu qui lui permet de trouver la parade. Il est super jeune."

    "Son déchet va le faire progresser"

    À 20 ans, Malick Fofana était encore considéré comme un "supersub" la saison dernière. Il avait surtout autour de lui des joueurs comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou Thiago Almada qui prenaient bien plus la lumière et donc la pression qu’il connait aujourd’hui. Malick Fofana reste un diamant brut qu’il faut polir. Il y a surtout un nouveau statut à digérer avec les attentes qui vont avec. Du côté d’Enzo Reale, l’inquiétude n’est pas encore là, osant d’ailleurs une comparaison. "C’est un joueur qui a un certain profil. Il faut accepter son déchet, ça fait partie de son jeu. Au début, Vinicius était dans le même cas au Real Madrid. C’est son déchet qui va le faire progresser."

    Bien plus surveillé, Malick Fofana ne doit pas perdre sa fougue qui a fait lever plus d’une fois le Parc OL. Mais il doit y ajouter des éléments nouveaux pour continuer à faire tourner en bourrique les défenses françaises et européennes.

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) et le Sénégal se rapprochent de la Coupe du monde 2026
    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - ven 10 Oct 25 à 19 h 52

      Abner ailier gauche et Fofana dans l’axe ça se tente non ?
      Ça nous obligerait à jouer au sol mais au moins lui prendrait les espaces. Satriano serait ailier droit en remplaçant de Karabec.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Malick Fofana face à Utrecht
    OL : Fofana doit "faire évoluer son jeu pour trouver la parade" 18:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) et le Sénégal se rapprochent de la Coupe du monde 2026 17:40
    TKYDG YouTube
    OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube TKYDG 16:50
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Surclassement et première sélection pour Gomes Rodriguez avec les U20 anglais 16:00
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : rupture du ligament confirmée pour Joseph 15:11
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté titulaire, de nombreux internationaux de l’OL sur le pont ce vendredi 14:20
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL : Fonseca veut s’inspirer de Luis Enrique pour gagner sans stars 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Ligue 1 - Ligue Europa : Mata et Niakhaté font de la résistance à l'OL 12:40
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 11:50
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Fofana avait reçu trois offres cet été 11:00
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Le nom du remplaçant d’Affolter chez Eagle Football déjà connu ? 10:15
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Sulc et Karabec (OL) tenus en échec avec la Tchéquie 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca estime que l’OL peut "rivaliser pour l’Europe 08:45
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Malgré le couac toulousain, l’OL ne veut pas tout jeter 08:00
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    Textor obtient un sursis sur sa dette contractée lors du rachat de l'OL 07:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Ligue 1 : l’OL sous-performe offensivement 09/10/25
    Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
    Contre l’OL, la Populaire Sud de Nice en sursis 09/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut