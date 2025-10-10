OL : Fofana doit "faire évoluer son jeu pour trouver la parade"

Dans le creux de la vague depuis quelques semaines, Malick Fofana a été réprimandé par Paulo Fonseca. Sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones », la baisse de régime est notée, mais cela doit pousser le Belge à se diversifier.

En faisant le choix de rester à l’OL et donc indirectement de pousser Georges Mikautadze à un départ, Malick Fofana s’est forcément mis une certaine pression. Celle de devenir l’atout numéro 1 de l’attaque lyonnaise, mais aussi de répondre présent après avoir mis en avant son désir de faire une saison de confirmation. En réalité, il n’aurait pas été contre mettre les voiles, mais encore aurait-il fallu que les offres affluent. Aux médias belges, ses représentants ont confirmé que les courtisans ne s’étaient pas forcément bousculés au portillon en ce qui concerne des offres écrites. L’Arabie saoudite ou alors Fulham et Everton dans une Premier League qui l’attire.

Il faudra patienter encore un an, mais pour voir Liverpool, le Bayern Munich ou encore Manchester City, il faudra en montrer plus sur le terrain. Paulo Fonseca n’a pas manqué de piquer son joueur avant OL - Toulouse. L’ailier a répondu avec un but, mais dans le jeu, ce fut encore assez pauvre. Dans la lignée des sorties depuis le retour de la première trêve internationale. De quoi se poser des questions sur son niveau ? "Non je ne suis pas inquiet, je pense qu’il peut encore progresser, a noté Nicolas Puydebois dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. C’est à lui de trouver une évolution dans son jeu qui lui permet de trouver la parade. Il est super jeune."

"Son déchet va le faire progresser"

À 20 ans, Malick Fofana était encore considéré comme un "supersub" la saison dernière. Il avait surtout autour de lui des joueurs comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou Thiago Almada qui prenaient bien plus la lumière et donc la pression qu’il connait aujourd’hui. Malick Fofana reste un diamant brut qu’il faut polir. Il y a surtout un nouveau statut à digérer avec les attentes qui vont avec. Du côté d’Enzo Reale, l’inquiétude n’est pas encore là, osant d’ailleurs une comparaison. "C’est un joueur qui a un certain profil. Il faut accepter son déchet, ça fait partie de son jeu. Au début, Vinicius était dans le même cas au Real Madrid. C’est son déchet qui va le faire progresser."

Bien plus surveillé, Malick Fofana ne doit pas perdre sa fougue qui a fait lever plus d’une fois le Parc OL. Mais il doit y ajouter des éléments nouveaux pour continuer à faire tourner en bourrique les défenses françaises et européennes.