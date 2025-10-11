Actualités
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d’un doublé lors d’Arsenal – OL (Photo by Ben STANSALL / AFP)

L’OL Lyonnes s’engage pour "Octobre Rose"

  • par David Hernandez

    • Comme chaque mois d’octobre, l’OL Lyonnes rejoint le mouvement d’octobre rose dans la lutte contre le cancer du sein. Une opération spéciale aura lieu pour les deux matchs de ce mois contre St Pölten et Nantes.

    En plus d’avoir de très fortes chances de voir une victoire, c’est aussi l’occasion de faire une bonne action. En ce mois d’octobre, l’accent est logiquement mis sur le mouvement "Octobre rose" qui lutte contre le cancer du sein chez les femmes. Une cause qui parle forcément aux joueuses de l’OL Lyonnes ainsi qu’à Michele Kang. En ce sens, le club lyonnais a choisi de s’engager dans cette lutte avec la participation de ses supporters, tandis que les Fenottes arboreront le célèbre ruban rose sur leur maillot.

    Un euro reversé sur chaque place

    Avec deux rencontres en ce mois d’octobre du côté de Décines, l’OL Lyonnes a choisi de s'associer au centre Léon Bérard afin de financer la recherche. Un euro reversé sur chaque place achetée que ce soit contre St Pölten mercredi 15 octobre en Ligue des champions (18h45) ou face au FC Nantes, trois jours plus tard en Première Ligue (21h). De quoi pousser les Lyonnais et les Lyonnaises à remplir le Parc OL pour la bonne cause ?

    TKYDG YouTube
    OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube TKYDG

