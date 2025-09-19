Actualités
Alexandre Lacazette après son 200e but avec l'OL contre Angers
Alexandre Lacazette après son 200e but avec l’OL contre Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Lacazette salue le sacrifice de Mikautadze

  • par Antoine Lio

    • Georges Mikautadze parti avant la fin du mercato à Villarreal, Alexandre Lacazette "espère" un retour de son ancien compère à l'OL dans les années à venir.

    Partir pour bien revenir ? C'est ce qu'avait déjà sous-entendu Georges Mikautadze lors de son annonce et c'est aussi ce que semble vouloir Alexandre Lacazette. L'homme aux 201 buts à l'OL reconnaît le geste sacrificateur du Géorgien. "C'est très fort ce qu'il a fait. Accepter de partir pour sauver le club… J'espère qu'il fera de belles choses à Villarreal et qu'il pourra revenir à Lyon dans le futur", a-t-il déclaré. Oui, mais voilà, la direction lyonnaise devait vendre et injecter une certaine somme d'argent.

    Et entre Malick Fofana et Georges Mikautadze, les deux joueurs les plus bankables à l'OL, c'est finalement l'international géorgien (39 capes, 21 buts) qui a plié bagage afin de poser ses valises à Villarreal pour 36 millions d'euros. Un transfert onéreux qui a permis de refouler les caisses entre Rhône et Saône. Et bien que son départ ait attristé les supporters lyonnais, Georges Mikautadze aura la possibilité de pleinement se lancer là-bas.

    Un retour à l'OL dans le futur ?

    En Espagne, l'ancien buteur de l'OL disposera de temps de jeu et découvrira l'aventure européenne… La Ligue des champions. Compétition qu'il a déjà pu disputer face à Tottenham ce mardi. Malgré sa titularisation, le natif de Lyon et le Sous-marin jaune se sont inclinés d'un but contre les Spurs (défaite 1-0). Avec l'expérience qu'il accumulera cette saison en Espagne et en Europe, un retour de Georges Mikautadze à l'OL est-il réellement envisageable ? Lui qui pourrait attirer les convoitises de plus grosses écuries européennes…

    à lire également
    Tanner Tessmann (OL)
    OL : Tanner Tessmann renaît de ses cendres en Ligue 1

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Que des matchs compliqués avec le nouveau format" 17:45
    Alexandre Lacazette après son 200e but avec l'OL contre Angers
    OL : Lacazette salue le sacrifice de Mikautadze 17:00
    Tanner Tessmann (OL)
    OL : Tanner Tessmann renaît de ses cendres en Ligue 1 16:15
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Angers : Fonseca va retrouver un vestiaire qui lui a manqué 15:30
    Jordan Lefort, joueur du SCO Angers
    Angers veut défier l'OL "avec les meilleures idées possibles" 14:45
    OL Académie : le programme du week-end 14:00
    Habib Beye, coach de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Habib Beye dément les accusations lyonnaises 13:15
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes retrouvera Arsenal 12:29
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    OL : séance matinale pour Morton et Descamps ce vendredi 11:45
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez prolonge jusqu'en 2028 11:02
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes peut tomber sur du lourd 10:15
    Malick Fofana lors d'Angers - OL
    OL - Angers : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Martin Satriano, attaquant de l'OL
    L’OL avec quel 9 contre Angers ? 08:45
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - Angers : Greif a cinq semaines pour éteindre tout débat 08:00
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    Comme Bacha, Dumornay prolonge aussi jusqu'en 2030 avec l'OL Lyonnes 07:30
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    L'OL sans Descamps, Abner et Morton contre Angers 18/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : où et quand voir le tirage au sort de la Ligue des champions ? 18/09/25
    Contre l'OL, Angers veut renouer avec le succès 18/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut