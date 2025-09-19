OL : Lacazette salue le sacrifice de Mikautadze

Georges Mikautadze parti avant la fin du mercato à Villarreal, Alexandre Lacazette "espère" un retour de son ancien compère à l'OL dans les années à venir.

Partir pour bien revenir ? C'est ce qu'avait déjà sous-entendu Georges Mikautadze lors de son annonce et c'est aussi ce que semble vouloir Alexandre Lacazette. L'homme aux 201 buts à l'OL reconnaît le geste sacrificateur du Géorgien. "C'est très fort ce qu'il a fait. Accepter de partir pour sauver le club… J'espère qu'il fera de belles choses à Villarreal et qu'il pourra revenir à Lyon dans le futur", a-t-il déclaré. Oui, mais voilà, la direction lyonnaise devait vendre et injecter une certaine somme d'argent.

Et entre Malick Fofana et Georges Mikautadze, les deux joueurs les plus bankables à l'OL, c'est finalement l'international géorgien (39 capes, 21 buts) qui a plié bagage afin de poser ses valises à Villarreal pour 36 millions d'euros. Un transfert onéreux qui a permis de refouler les caisses entre Rhône et Saône. Et bien que son départ ait attristé les supporters lyonnais, Georges Mikautadze aura la possibilité de pleinement se lancer là-bas.

Un retour à l'OL dans le futur ?

En Espagne, l'ancien buteur de l'OL disposera de temps de jeu et découvrira l'aventure européenne… La Ligue des champions. Compétition qu'il a déjà pu disputer face à Tottenham ce mardi. Malgré sa titularisation, le natif de Lyon et le Sous-marin jaune se sont inclinés d'un but contre les Spurs (défaite 1-0). Avec l'expérience qu'il accumulera cette saison en Espagne et en Europe, un retour de Georges Mikautadze à l'OL est-il réellement envisageable ? Lui qui pourrait attirer les convoitises de plus grosses écuries européennes…