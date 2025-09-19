Quelques minutes après le tirage au sort de la Ligue des champions, Jonatan Giraldez n’était pas déçu. Avec le nouveau format de la compétition, l’entraîneur de l’OL Lyonnes s’attendait à ce que les Fenottes tombent sur des adversaires coriaces.

Il n’y aura pas de retrouvailles entre Jonatan Giraldez et le FC Barcelone. Avec le nouveau format de la Ligue des champions, l’OL Lyonnes, bien que placé dans le pot 1, avait la possibilité de se frotter à son adversaire juré dès la phase de ligue. Le tirage au sort en a décidé autrement, avec Arsenal et Wolfsburg comme adversaires venus du premier chapeau. "Non, il n’y a pas de déception de ne pas tomber sur le Barça. Je ne peux pas choisir les adversaires du tirage (sourire)", a commenté le coach ce vendredi en début d’après-midi.

En plus du club anglais et celui venu d’Allemagne, les Lyonnaises affronteront St Polten, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin et Manchester United. Un calendrier corsé, mais pas insurmontable pour une formation qui vise le titre. "Je pense qu’avec le nouveau format de la Ligue des champions, tous les matchs sont compliqués. Je suis très content parce que la Ligue des champions est une compétition très spéciale. Nous sommes excités de jouer cette compétition."

"Concentré sur le derby"

Demi-finaliste de la compétition la saison passée, l’OL Lyonnes retrouvera donc son bourreau Arsenal du côté de l’Emirates à Londres. Quand aura lieu cette revanche ? Il faudra patienter encore quelques heures pour connaitre le calendrier européen, mais Jonatan Giraldez ne voit pas aussi loin. "La Ligue des champions, ce n’est pas pour tout de suite, il y a un match et un derby à gagner demain (samedi). Je suis focalisé sur ça avant tout." Chaque chose en son temps, même si la Ligue des champions est clairement l’objectif qui a été fixé à l’ancien Barcelonais à son arrivée en juin.