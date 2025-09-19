Actualités
Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
Wendie Renard lors d’OL – Arsenal en Ligue des champions (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue des champions : l’OL Lyonnes retrouvera Arsenal

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce vendredi, l’OL Lyonnes a découvert ses six prochains adversaires en Ligue des champions. Les Lyonnaises affronteront notamment son bourreau de la saison passée Arsenal.

    Il règnera un air de revanche dans les prochaines semaines. Ce ne sera pas malheureusement pas à Décines mais l’OL Lyonnes retrouvera son bourreau de la saison passée en Ligue des champions. Éliminées par Arsenal en demi-finales en avril dernier, les Fenottes ont tiré le tenant du titre pour sa phase de ligue. Dans le nouveau format de la compétition européenne, les affiches se font d’entrée et la formation lyonnaise se rendra à Londres.

    Elle ira également à Turin pour affronter la Juventus et à Manchester pour croiser le fer avec United. Pour ce qui est des matchs à la maison, l’OL Lyonnes n’a pas forcément été gâté pour remplir le Parc OL avec les venues de Wolfsburg, ancien club de Jule Brand, St Polten et l’Atlético de Madrid.

    Les adversaires de l’OL Lyonnes en phase de ligue : Wolsfburg, Arsenal, St Polten, Atletico, Juventus, Manchester United

    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 19 Sep 25 à 12 h 50

      Je plains le club Belge de OH Leuven qui devra se taper, Arsenal, le Barça, la Roma, le psg, le paris fc et Twente
      et nous, on va retrouver "notre bourreau"

    2. Avatar
      brad - ven 19 Sep 25 à 12 h 55

      Contre Arsenal ce sera un tout autre match que la saison passée a domicile , on ne pourra pas descendre plus bas dans le jeu et l'envie que nos fenottes avaient déployé ce jour là .
      Enfin du beau monde pour situer ou l'on se trouve en terme d'adversité car notre malheureuse L1 Arkéma c'est du folklore........

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 19 Sep 25 à 13 h 12

      Si on bat tout ce beau monde alors on pourra prétendre à aller en finale.... .

    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
