Ligue des champions : l’OL Lyonnes retrouvera Arsenal

Ce vendredi, l’OL Lyonnes a découvert ses six prochains adversaires en Ligue des champions. Les Lyonnaises affronteront notamment son bourreau de la saison passée Arsenal.

Il règnera un air de revanche dans les prochaines semaines. Ce ne sera pas malheureusement pas à Décines mais l’OL Lyonnes retrouvera son bourreau de la saison passée en Ligue des champions. Éliminées par Arsenal en demi-finales en avril dernier, les Fenottes ont tiré le tenant du titre pour sa phase de ligue. Dans le nouveau format de la compétition européenne, les affiches se font d’entrée et la formation lyonnaise se rendra à Londres.

Elle ira également à Turin pour affronter la Juventus et à Manchester pour croiser le fer avec United. Pour ce qui est des matchs à la maison, l’OL Lyonnes n’a pas forcément été gâté pour remplir le Parc OL avec les venues de Wolfsburg, ancien club de Jule Brand, St Polten et l’Atlético de Madrid.

Les adversaires de l’OL Lyonnes en phase de ligue : Wolsfburg, Arsenal, St Polten, Atletico, Juventus, Manchester United