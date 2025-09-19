Rennes - OL (3-1) : Habib Beye dément les accusations lyonnaises

Après le match à Rennes, Jorge Maciel avait dénoncé le comportement d'Habib Beye sur les buts bretons. Accusation qu'il rejette.

C'était une fin de match électrique sur le terrain et en dehors... La tension régnait déjà depuis le début de la rencontre. Mais la pression a surtout éclaté lorsque les Lyonnais ont coulé en fin de match, scellant la victoire rennaise (3-1). Selon Jorge Maciel, le technicien Habib Beye aurait célébré les buts victorieux de son équipe un peu trop proche de la zone technique lyonnaise afin d'y provoquer l'OL. En marge du "derby" Nantes - Rennes, l'ancien joueur de l'OM est revenu sur cette polémique afin de clarifier la situation.

Habib Beye dément les propos de l'entraîneur adjoint de Paulo Fonseca. D'après lui, "leurs propos sont mensongers". "Sur le premier, je reste dans ma zone technique, a-t-il raconté. Sur le deuxième, je commence à fêter dans ma zone et je ne dépasse pas la ligne médiane, je ne pars pas dans le camp lyonnais. Et le troisième, je reste dans ma zone, je saute dans les bras de mon staff et je ne me tourne qu'à partir du moment où quelqu'un derrière moi du staff lyonnais vient m'invectiver."

"Ça ne m'empêchera pas de dormir"

Bien que l'on veuille "me faire passer pour le méchant garçon" selon Habib Beye, cela "ne m'empêchera pas de dormir" si on se fie aux déclarations de l'ancien consultant Canal+. "Je n'ai insulté personne, moi je l'ai été, donc c'est très clair, des témoins étaient là", a-t-il assuré. Donc leurs propos sont mensongers quand j'entends que je suis venu fêter tous les buts de son côté. S'ils arrivent à ressortir des images où je suis dans leur zone, alors j'accepterai d'être vu comme quelqu'un d'arrogant, mais ça ne m'empêchera pas de dormir et je sortirai de cette polémique très rapidement." Ce Rennes - OL aura eu le droit à son lot de polémiques dans les deux camps.