Actualités
OL Académie

OL Académie : le programme du week-end

  • par Antoine Lio

    • Ce samedi, l'académie lyonnaise poursuit le championnat. Elle qui est en confiance après un week-end dernier mené à bien.

    Surfer sur la vague actuelle. Forts de trois succès la semaine dernière, les jeunes Lyonnais ont bouclé un trois sur trois et entendent maintenir leur cadence régulière. Poursuivre sur la bonne dynamique afin de creuser l'écart au classement et s'affirmer devant ses concurrents.

    Les U17 pourraient enchaîner une troisième victoire.

    Quatre matchs, trois victoires et un nul. Voici le bilan affiché par les hommes de Samy Saci en prélude de cette cinquième journée du championnat. Eux qui réalisent un départ canon, jalonné d'une première place au classement, à égalité avec Troyes (10 pts). Les jeunes pousses lyonnaises sont en confiance après s'être affirmées sur le territoire, larges vainqueurs du derby contre le FC Lyon la semaine dernière (victoire 5-0).

    Ce samedi (13 h 00), les U17 feront voyage en Moselle pour affronter le FC Metz. Des Messins en confiance (4ᵉ, 9 pts), dans le wagon pour rattraper le podium et tenter de mettre un pied sur l'estrade tant convoitée. Une seule défaite est à déclarer dans le Grand Est, celle dans les montagnes d'Annecy (2-1). Un duel qui promet entre deux formations ambitieuses et réalistes depuis le début d'exercice.

    Les U19 sur une série de trois victoires consécutives

    Depuis plusieurs semaines, la confiance règne chez les jeunes de Florent Balmont. Après un premier nul frustrant à Dijon, les jeunes Lyonnais en ont tiré des leçons. Mieux, ils les ont appliquées lors des trois échéances suivantes face à Reims (2-1), Sochaux (3-2) et Schiltigheim (2-1). Reste à savoir si les U19 poursuivront sur leur rythme.

    En tout cas et pour le moment, cela leur permet de pointer à la première place, à la lutte avec Clermont et Dijon (10 pts). Les U17 et U19 se suivent et réalisent de solides performances. Samedi à 15 heures, les garçons de Florent Balmont se déplaceront dans l'Yonne pour défier l'AJ Auxerre. Sixièmes du classement (5 pts), les Auxerrois auront à cœur d'enchaîner une deuxième victoire après Strasbourg (3-1).

    Du mieux pour la réserve

    De son côté, l'équipe B de l'OL a engendré de la confiance après une victoire de marque en Challenge Espoirs face à l'OM (2-2, 4-3 T.A.B.). Ce week-end, le championnat de Nationale 3 reprend ses droits. Et si le bilan des U17 ou des U19 est prometteur, celui des hommes de Gueïda Fofana est en demi-teinte dans son contenu (9ᵉ, 4 pts).

    Samedi (19 h 00), c'est la Corse qui attend le groupe Pro 2. Les hommes de Gueïda Fofana seront confrontés au Gallia Club. Avec un match de retard (3 pts), le club corse aura l'ambition, comme pour l'OL, de lancer définitivement la saison.

    Le programme du week-end :

    • Metz - OL U17, samedi à 13 h 00
    • AJ Auxerre - OL 19, samedi à 15 h 00
    • Gallia Club - réserve de l'OL, samedi à 19 h 00
    à lire également
    Jordan Lefort, joueur du SCO Angers
    Angers veut défier l'OL "avec les meilleures idées possibles"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Jordan Lefort, joueur du SCO Angers
    Angers veut défier l'OL "avec les meilleures idées possibles" 14:45
    OL Académie : le programme du week-end 14:00
    Habib Beye, coach de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Habib Beye dément les accusations lyonnaises 13:15
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes retrouvera Arsenal 12:29
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    OL : séance matinale pour Morton et Descamps ce vendredi 11:45
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Alejandro Gomes Rodríguez prolonge jusqu'en 2028 11:02
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes peut tomber sur du lourd 10:15
    Malick Fofana lors d'Angers - OL
    OL - Angers : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Martin Satriano, attaquant de l'OL
    L’OL avec quel 9 contre Angers ? 08:45
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - Angers : Greif a cinq semaines pour éteindre tout débat 08:00
    Melchie Dumornay joueuse de l'OL
    Comme Bacha, Dumornay prolonge aussi jusqu'en 2030 avec l'OL Lyonnes 07:30
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    L'OL sans Descamps, Abner et Morton contre Angers 18/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : où et quand voir le tirage au sort de la Ligue des champions ? 18/09/25
    Contre l'OL, Angers veut renouer avec le succès 18/09/25
    Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO Angers
    OL - Angers : Alexandre Dujeux encense le collectif lyonnais 18/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Umtiti entraîneur ? Un grand oui pour Fonseca (OL) 18/09/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Face à Angers, Fonseca s'attend à un bloc bas 18/09/25
    Fred sous le maillot de Fluminense
    Fred (ex-OL) se lance dans une carrière d'entraîneur 18/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut