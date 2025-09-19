Ce samedi, l'académie lyonnaise poursuit le championnat. Elle qui est en confiance après un week-end dernier mené à bien.

Surfer sur la vague actuelle. Forts de trois succès la semaine dernière, les jeunes Lyonnais ont bouclé un trois sur trois et entendent maintenir leur cadence régulière. Poursuivre sur la bonne dynamique afin de creuser l'écart au classement et s'affirmer devant ses concurrents.

Les U17 pourraient enchaîner une troisième victoire.

Quatre matchs, trois victoires et un nul. Voici le bilan affiché par les hommes de Samy Saci en prélude de cette cinquième journée du championnat. Eux qui réalisent un départ canon, jalonné d'une première place au classement, à égalité avec Troyes (10 pts). Les jeunes pousses lyonnaises sont en confiance après s'être affirmées sur le territoire, larges vainqueurs du derby contre le FC Lyon la semaine dernière (victoire 5-0).

Ce samedi (13 h 00), les U17 feront voyage en Moselle pour affronter le FC Metz. Des Messins en confiance (4ᵉ, 9 pts), dans le wagon pour rattraper le podium et tenter de mettre un pied sur l'estrade tant convoitée. Une seule défaite est à déclarer dans le Grand Est, celle dans les montagnes d'Annecy (2-1). Un duel qui promet entre deux formations ambitieuses et réalistes depuis le début d'exercice.

Les U19 sur une série de trois victoires consécutives

Depuis plusieurs semaines, la confiance règne chez les jeunes de Florent Balmont. Après un premier nul frustrant à Dijon, les jeunes Lyonnais en ont tiré des leçons. Mieux, ils les ont appliquées lors des trois échéances suivantes face à Reims (2-1), Sochaux (3-2) et Schiltigheim (2-1). Reste à savoir si les U19 poursuivront sur leur rythme.

En tout cas et pour le moment, cela leur permet de pointer à la première place, à la lutte avec Clermont et Dijon (10 pts). Les U17 et U19 se suivent et réalisent de solides performances. Samedi à 15 heures, les garçons de Florent Balmont se déplaceront dans l'Yonne pour défier l'AJ Auxerre. Sixièmes du classement (5 pts), les Auxerrois auront à cœur d'enchaîner une deuxième victoire après Strasbourg (3-1).

Du mieux pour la réserve

De son côté, l'équipe B de l'OL a engendré de la confiance après une victoire de marque en Challenge Espoirs face à l'OM (2-2, 4-3 T.A.B.). Ce week-end, le championnat de Nationale 3 reprend ses droits. Et si le bilan des U17 ou des U19 est prometteur, celui des hommes de Gueïda Fofana est en demi-teinte dans son contenu (9ᵉ, 4 pts).

Samedi (19 h 00), c'est la Corse qui attend le groupe Pro 2. Les hommes de Gueïda Fofana seront confrontés au Gallia Club. Avec un match de retard (3 pts), le club corse aura l'ambition, comme pour l'OL, de lancer définitivement la saison.

Le programme du week-end :