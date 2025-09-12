Ce vendredi, l'OL s'en est sorti face à l'OM lors de la séance des tirs au but (2-2, 4-3 T.A.B.) pour la 1re journée du Challenge Espoirs.

Reçu trois sur trois. Après les victoires lyonnaises en Ligue 1 et en Première Ligue il y a quelques semaines, la réserve de l'OL recevait celle de l'OM à son tour sur le terrain Gérard Houllier. Pour cette première apparition en Challenge Espoirs ce vendredi, les jeunes de Gueïda Fofana ont eu raison de l'OM à l'issue d'une séance de tirs au but (2-2, 4-3 T.A.B.). Précisons-le, dans cette compétition, la vainqueur repart avec quatre points quand le perdant reste à zéro. Mais en cas de séance de tirs au but, deux points sont attribués à l'équipe gagnante et un seul pour celle qui s'est inclinée. En l'occurrence l'OL dans cette situation a fini avec deux points glanés.

Sur le papier, les jeunes Marseillais étaient bien plus expérimentés. C'est peut-être ce qui a fait la différence dans le second acte de cette partie. Car ce vendredi, les Lyonnais se sont montrés plus impliqués que les Phocéens lors des 45 premières minutes. Si certains pouvaient imaginer une équipe lyonnaise timorée, c'est bien elle qui a progressivement pris le dessus. En répondant présent dans les duels et se montrant solide dans les impacts.

Les Lyonnais ont relancé l'OM

Marseille avait la possession mais sans jamais réellement la concrétiser au départ. De son côté, la réserve de l'OL exerçait un pressing constant empêchant les Marseillais de casser les premières lignes. Et sur ce même pressing, Himbert récupérait le ballon et provoquait un pénalty (34ᵉ). Alejandro Gomes Rodriguez prenait le ballon. Un pénalty inscrit en deux temps car l'Anglais voyait son tir stoppé par Gomis avant que Goncalves ne le suive pour délivrer l'OL (1-0).

Dès la reprise, les jeunes Lyonnais doublaient la mise par l'intermédiaire d'Himbert sur une défense sudiste trop attentiste (50ᵉ, 2-0). Mais comme contre Riviera le week-end dernier, les joueurs de Gueïda Fofana ont relancé leur adversaire. D'abord sur une grossière faute aux abords de la surface, que Sidi Ali punissait d'un magnifique coup franc (59e, 2-1). Puis en concédant un pénalty (65e, 2-2). Les cartes étaient alors redistribuées pendant Himbert sortait sur blessure après un duel aérien (61ᵉ).

Un Konan héroïque au tirs au but

En tout cas, c'est encore la preuve que la réserve de l'OL a du mal à tenir le score. C'est un écueil qu'elle avait déjà montré plus tôt en National 3 cette saison et qui pourrait lui coûter bien plus cher lors des futures échéances. Pour le moment, la finalité des rencontres lui a toujours souri. Dans les dernières minutes, le match basculait dans l'approximation malgré l'apport des remplaçants, à l'image d'un Benlahlou conquérant et qui avait l'occasion de donner l'avantage à cinq minutes du terme (85ᵉ).

Au bout de 90 minutes, personne pour se mettre d'accord. C'est donc au cours d'une séance de tirs au but que Lyonnais et Marseillais ont dû se départager. Si Ali Hassan, entré en jeu en fin de match après s'être entraîné avec les pros le matin, voyait son tir arrêté, Konan est parvenu à stopper deux tentatives phocéennes avant que l'OL ne vienne inscrire le but vainqueur. Une bonne entrée en matière dans la compétition face à une équipe marseillaise d'expérience.