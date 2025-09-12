Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Challenge Espoirs : la réserve de l'OL lance bien sa campagne face à l'OM

  • par Antoine Lio

    • Ce vendredi, l'OL s'en est sorti face à l'OM lors de la séance des tirs au but (2-2, 4-3 T.A.B.) pour la 1re journée du Challenge Espoirs.

    Reçu trois sur trois. Après les victoires lyonnaises en Ligue 1 et en Première Ligue il y a quelques semaines, la réserve de l'OL recevait celle de l'OM à son tour sur le terrain Gérard Houllier. Pour cette première apparition en Challenge Espoirs ce vendredi, les jeunes de Gueïda Fofana ont eu raison de l'OM à l'issue d'une séance de tirs au but (2-2, 4-3 T.A.B.). Précisons-le, dans cette compétition, la vainqueur repart avec quatre points quand le perdant reste à zéro. Mais en cas de séance de tirs au but, deux points sont attribués à l'équipe gagnante et un seul pour celle qui s'est inclinée. En l'occurrence l'OL dans cette situation a fini avec deux points glanés.

    Sur le papier, les jeunes Marseillais étaient bien plus expérimentés. C'est peut-être ce qui a fait la différence dans le second acte de cette partie. Car ce vendredi, les Lyonnais se sont montrés plus impliqués que les Phocéens lors des 45 premières minutes. Si certains pouvaient imaginer une équipe lyonnaise timorée, c'est bien elle qui a progressivement pris le dessus. En répondant présent dans les duels et se montrant solide dans les impacts.

    Les Lyonnais ont relancé l'OM

    Marseille avait la possession mais sans jamais réellement la concrétiser au départ. De son côté, la réserve de l'OL exerçait un pressing constant empêchant les Marseillais de casser les premières lignes. Et sur ce même pressing, Himbert récupérait le ballon et provoquait un pénalty (34ᵉ). Alejandro Gomes Rodriguez prenait le ballon. Un pénalty inscrit en deux temps car l'Anglais voyait son tir stoppé par Gomis avant que Goncalves ne le suive pour délivrer l'OL (1-0).

    Dès la reprise, les jeunes Lyonnais doublaient la mise par l'intermédiaire d'Himbert sur une défense sudiste trop attentiste (50ᵉ, 2-0). Mais comme contre Riviera le week-end dernier, les joueurs de Gueïda Fofana ont relancé leur adversaire. D'abord sur une grossière faute aux abords de la surface, que Sidi Ali punissait d'un magnifique coup franc (59e, 2-1). Puis en concédant un pénalty (65e, 2-2). Les cartes étaient alors redistribuées pendant Himbert sortait sur blessure après un duel aérien (61ᵉ).

    Un Konan héroïque au tirs au but

    En tout cas, c'est encore la preuve que la réserve de l'OL a du mal à tenir le score. C'est un écueil qu'elle avait déjà montré plus tôt en National 3 cette saison et qui pourrait lui coûter bien plus cher lors des futures échéances. Pour le moment, la finalité des rencontres lui a toujours souri. Dans les dernières minutes, le match basculait dans l'approximation malgré l'apport des remplaçants, à l'image d'un Benlahlou conquérant et qui avait l'occasion de donner l'avantage à cinq minutes du terme (85ᵉ).

    Au bout de 90 minutes, personne pour se mettre d'accord. C'est donc au cours d'une séance de tirs au but que Lyonnais et Marseillais ont dû se départager. Si Ali Hassan, entré en jeu en fin de match après s'être entraîné avec les pros le matin, voyait son tir arrêté, Konan est parvenu à stopper deux tentatives phocéennes avant que l'OL ne vienne inscrire le but vainqueur. Une bonne entrée en matière dans la compétition face à une équipe marseillaise d'expérience.

    à lire également
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Face à Rennes, l'OL pourrait égaler un record de 1981 18:30
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Challenge Espoirs : la réserve de l'OL lance bien sa campagne face à l'OM 17:45
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL 17:00
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi 16:11
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Niakhaté, Ghezzal et Satriano aptes pour Rennes - OL 15:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant" 14:45
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 14:00
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL 13:08
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL 11:48
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    "Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ? 11:00
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah (OL) pépite du mois d'août ? 10:15
    Martin Satriano à l'OL
    Mercato : l’OL toujours en quête d’un 9 mais… 09:30
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Rennes - OL : Tagliafico, ou Abner, qui occupera le couloir gauche ? 08:45
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana 08:00
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots 07:29
    Romain Faivre lors de Brest - OL
    Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun 11/09/25
    Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
    Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes 11/09/25
    OL Académie
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat 11/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut