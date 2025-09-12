Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL

Touché avec le Sénégal durant la trêve internationale, Moussa Niakhaté a participé à la séance collective de l’OL ce vendredi. Martin Satriano était, lui aussi, bien présent.

Après deux semaines de trêve, l’heure est à la reprise de la compétition à l’OL. Sur une vague plus que positive avec trois victoires en trois journées, les Lyonnais ont parfaitement lancé leur saison après un été chaotique. Il faudra confirmer ce dimanche soir (20h45) à Rennes avec un déplacement toujours aussi périlleux en Bretagne. Pour cette virée bretonne, Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur Moussa Niakhaté. Le défenseur central avait dû quitter prématurément le rassemblement du Sénégal après un coup lors du premier match des Lions de la Teranga. Touché au genou, il avait passé des examens complémentaires qui s’étaient montrés plutôt rassurants. Sa présence à l’entraînement collectif ce vendredi renforce ce sentiment.

Descamps titulaire ?

Sera-t-il titulaire au Roahzon Park aux côtés de Clinton Mata pour poursuivre la série de clean-sheet ? Réponse dans les prochaines minutes avec la conférence de presse de Paulo Fonseca ou dans les prochaines heures. Ce vendredi, Fonseca comptait sur un groupe de 20 joueurs de champ et trois gardiens. Avec la présence de Rémy Descamps en conférence de presse, on peut supposer que le portier français sera de nouveau titulaire dimanche soir au détriment de Dominik Greif. À noter que le nouvel attaquant Martin Satriano était bien présent pour cette préparation de Rennes - OL, avec les jeunes Ali Hassan et Ibrahim Halilou venus faire le nombre.