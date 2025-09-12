Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL

Actualités
  David Hernandez
    • Touché avec le Sénégal durant la trêve internationale, Moussa Niakhaté a participé à la séance collective de l’OL ce vendredi. Martin Satriano était, lui aussi, bien présent.

    Après deux semaines de trêve, l’heure est à la reprise de la compétition à l’OL. Sur une vague plus que positive avec trois victoires en trois journées, les Lyonnais ont parfaitement lancé leur saison après un été chaotique. Il faudra confirmer ce dimanche soir (20h45) à Rennes avec un déplacement toujours aussi périlleux en Bretagne. Pour cette virée bretonne, Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur Moussa Niakhaté. Le défenseur central avait dû quitter prématurément le rassemblement du Sénégal après un coup lors du premier match des Lions de la Teranga. Touché au genou, il avait passé des examens complémentaires qui s’étaient montrés plutôt rassurants. Sa présence à l’entraînement collectif ce vendredi renforce ce sentiment.

    Descamps titulaire ?

    Sera-t-il titulaire au Roahzon Park aux côtés de Clinton Mata pour poursuivre la série de clean-sheet ? Réponse dans les prochaines minutes avec la conférence de presse de Paulo Fonseca ou dans les prochaines heures. Ce vendredi, Fonseca comptait sur un groupe de 20 joueurs de champ et trois gardiens. Avec la présence de Rémy Descamps en conférence de presse, on peut supposer que le portier français sera de nouveau titulaire dimanche soir au détriment de Dominik Greif. À noter que le nouvel attaquant Martin Satriano était bien présent pour cette préparation de Rennes - OL, avec les jeunes Ali Hassan et Ibrahim Halilou venus faire le nombre.

    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    "Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ?
    5 commentaires
    1. Monark
      Monark - ven 12 Sep 25 à 12 h 28

      Correctif : au détriment de Dominik Greif. Et au mien également ,car je souhaite que le slovaque devienne dès à présent notre gardien titulaire. On l’a acheté pour ça , non ?🤔. Rémy est une doublure acceptable , mais pas au delà ,pour les compétitions dans lesquelles nous sommes engagées.

      1. Juni38
        Juni38 - ven 12 Sep 25 à 12 h 44

        et si à l'entrainement , Fonseca juge que Descamps est meilleur et mieux intégré , on fait comment ?
        Sur les matchs depuis aout , il est gage de sécurité , la défense ne prend aucuns buts , pourquoi changer ce qui fonctionne bien ?

    2. Juni38
      Juni38 - ven 12 Sep 25 à 12 h 43

      Moussa sera fidèle au poste et Descamps dans les buts ( ce qui serait quand même un sacré affront pour la recrue et assez courageux de la part de Fonseca , qui remonte dans mon estime cet été ) .

    3. Avatar
      Saumonons - ven 12 Sep 25 à 12 h 51

      Pour revenir sur le commentaire de Monark, j'aime beaucoup O&L et l'équipe fait du super travail, mais je vois une faut d'orthographe ou plus dans un article sur deux, sur des articles tout de même très courts. Pour l'image de la rédaction ce serait bien d'avoir un relecteur solide

      Je ne suis pas certain que la présence de Descamps en conf de presse soit forcément un signe de titularisation. Matic avait fait une conf avant un des deux matches de ManU

    4. Avatar
      Poupette38 - ven 12 Sep 25 à 12 h 56

      Magnifique, je n'étais pas très rassurée 👍

