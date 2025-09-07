OL : Moussa Niakhaté blessé au genou

Possible coup dur pour l'OL. Moussa Niakhaté s'est blessé avec le Sénégal vendredi. Il est forfait pour le prochain match et a quitté le rassemblement.

Il semblait monter en puissance après une saison 2024-2025 insuffisante. Samedi soir, la Fédération sénégalaise de football a annoncé le forfait de Moussa Niakhaté pour le choc contre la république démocratique du Congo mardi. Le défenseur est touché au genou droit.

La blessure est survenue lors de la rencontre face au Soudan. Son équipe menait alors 2 à 0 (score final), et le Lyonnais est sorti un peu avant l'heure de jeu. Nous n'en savons en revanche pas plus sur la nature de ce pépin physique. La FSF ajoute seulement que "l'IRM faite ce jour a révélé que le joueur n’est pas apte à poursuivre le rassemblement."

L'OL doit jouer 6 matchs en 22 jours

Retour à Lyon donc pour Niakhaté, mais surtout grosse inquiétude pour l'OL En effet, au-delà du déplacement à Rennes dimanche prochain (20h45), c'est un marathon auquel se prépare le club. Il doit disputer 6 affiches en 22 jours dans les semaines à venir. Or, la rotation n'est pas extensible dans ce secteur de jeu pour épauler Clinton Mata. On peut citer Ruben Kluivert et Téo Barisic.

Pour le Sénégal, cela le contraindra à repenser sa charnière centrale face à la RCD. Une finale pour la première place de la poule qui devrait envoyer le vainqueur au Mondial 2026. Le deuxième doit lui espérer finir parmi les meilleurs seconds.