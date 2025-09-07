Actualités
Moussa Niakhaté (OL)
Moussa Niakhaté (OL) (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : Moussa Niakhaté blessé au genou

  • par Gwendal Chabas

    • Possible coup dur pour l'OL. Moussa Niakhaté s'est blessé avec le Sénégal vendredi. Il est forfait pour le prochain match et a quitté le rassemblement.

    Il semblait monter en puissance après une saison 2024-2025 insuffisante. Samedi soir, la Fédération sénégalaise de football a annoncé le forfait de Moussa Niakhaté pour le choc contre la république démocratique du Congo mardi. Le défenseur est touché au genou droit.

    La blessure est survenue lors de la rencontre face au Soudan. Son équipe menait alors 2 à 0 (score final), et le Lyonnais est sorti un peu avant l'heure de jeu. Nous n'en savons en revanche pas plus sur la nature de ce pépin physique. La FSF ajoute seulement que "l'IRM faite ce jour a révélé que le joueur n’est pas apte à poursuivre le rassemblement."

    L'OL doit jouer 6 matchs en 22 jours

    Retour à Lyon donc pour Niakhaté, mais surtout grosse inquiétude pour l'OL En effet, au-delà du déplacement à Rennes dimanche prochain (20h45), c'est un marathon auquel se prépare le club. Il doit disputer 6 affiches en 22 jours dans les semaines à venir. Or, la rotation n'est pas extensible dans ce secteur de jeu pour épauler Clinton Mata. On peut citer Ruben Kluivert et Téo Barisic.

    Pour le Sénégal, cela le contraindra à repenser sa charnière centrale face à la RCD. Une finale pour la première place de la poule qui devrait envoyer le vainqueur au Mondial 2026. Le deuxième doit lui espérer finir parmi les meilleurs seconds.

    à lire également
    Yannis Lagha et Mahamadou Diawara lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL - Mercato : visite médicale ce dimanche pour Diawara à Antwerp

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté (OL)
    OL : Moussa Niakhaté blessé au genou 09:05
    Le plateau de TKYDG
    OL - Médias : pas de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi 08:40
    Yannis Lagha et Mahamadou Diawara lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL - Mercato : visite médicale ce dimanche pour Diawara à Antwerp 08:00
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    L'OL Lyonnes sans Sombath, Dumornay ou encore Chawinga face à l'OM 07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement au Parc OL avant l'OM 06/09/25
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Ligue 1 : quelques pépins physiques à Rennes avant d'affronter l'OL 06/09/25
    Ashley Lawrence a signé avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Ashley Lawrence affiche ses ambitions 06/09/25
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL académie : les U17 font un joli coup à Strasbourg 06/09/25
    d'heure en heure
    Lucas Perri avec le Brésil
    Lucas Perri (ex-OL) a porté plainte contre Botafogo 06/09/25
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Jean-Michel Aulas et le "miracle" de l'OL 06/09/25
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL : Moussa Niakhaté met en garde malgré le bon début de saison 06/09/25
    OL - Mercato : que pensez-vous du retour de Rachid Ghezzal ? 06/09/25
    Mercato : en 2025, l'OL a gagné gros grâce aux transferts 06/09/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve a besoin de se rassurer 06/09/25
    Corentin Tolisso face à Pierre Lees-Melou lors de Brest - OL
    Mercato : Pierre Lees-Melou revient sur ses contacts avec l'OL 06/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : Paris FC, Brest et PSG... le calendrier de l'OL se dévoile 06/09/25
    Rachid Ghezzal
    Mercato : entre Rachid Ghezzal et l'OL, une inattendue deuxième chance 06/09/25
    OL : des internationaux lyonnais impliqués et vainqueurs 06/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut