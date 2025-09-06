OL : des internationaux lyonnais impliqués et vainqueurs

Quatre des cinq Lyonnais amenés à jouer vendredi étaient titulaires avec leur sélection. Enzo Molebe s'est distingué, mais ils ont tous gagné.

Encore une bonne journée pour les internationaux de l'OL. Jeudi déjà, le bilan avait été plutôt bon, sauf pour Clinton Mata et l'Angola. Vendredi, il fut encore meilleur, avec quatre victoires pour les quatre joueurs lyonnais concernés. On remarque d'ailleurs que les attaquants sont décisifs, ce qui ne peut être qu'une bonne nouvelle, tandis que le club se cherche un buteur régulier et fiable.

Doublé pour Molebe

Car après Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U18) mercredi et Malick Fofana (Belgique) jeudi, c'est Enzo Molebe qui s'est mis en valeur. Avec l'équipe de France U19, le footballeur de 17 ans (il en aura 18 dans quelques jours) a inscrit un doublé. Il a marqué les deux premiers buts des siens aux 22e et 26e minutes, de quoi lancer les Bleuets vers la victoire face à la République d'Irlande (4-1). Seconde manche lundi prochain.

Première pour Moreira

Toujours chez les jeunes, Afonso Moreira a fait ses débuts avec les Espoirs portugais. L'ailier de 20 ans était titulaire lors du large succès 5 à 0 devant l'Azerbaïdjan. Il est resté une heure sur le terrain, sortant à 3-0 sans être impliqué sur les buts. Une partie disputée dans le cadre des éliminatoires à l'Euro U21. Le Portugal entame donc bien sa campagne. Il se rendra en Écosse mardi.

Šulc titulaire, Karabec pas sur la feuille

Chez les A, on se confrontait lors des éliminatoires au Mondial 2026. Pour rester en Europe, la République tchèque de Pavel Šulc et Adam Karabec, appelé en renfort, se déplaçait au Monténégro. Une première sortie bien négociée pour les Tchèques (2-0 en leur faveur), avec un Šulc lancé dans le 11 (15e cape), mais pas décisif. Son compère rhodanien ne figurait en revanche même pas sur la feuille de match. À voir si cela changera lundi lors de duel amical contre l'Arabie saoudite.

Niakhaté et le Sénégal s'offrent une "finale"

En Afrique, Moussa Niakhaté (19 sélections) a commencé la partie capitale contre le Soudan, mais a laissé sa place à l'heure de jeu. Les Sénégalais menaient déjà 2 à 0, ce qui sera le score final. Deuxièmes de leur poule à trois journées du terme, ils cherchent à reprendre la première place à la république démocratique du Congo. Un point les sépare. Une "finale" pour ce strapontin directement qualificatif pour la Coupe du monde les attend mardi chez les Congolais.