OL : Alejandro Gomes buteur avec l'Angleterre U18

Appelé avec l'Angleterre U18, Alejandro Gomes s'est illustré lors de la victoire face à l'Ouzbékistan (3-1). Il était même capitaine.

Un stage lui permettant de gagner sa place chez les "grands" ? Difficile de le savoir pour le moment. En tout cas, il apportera de la visibilité à Alejandro Gomes Rodríguez pour le staff de Paulo Fonseca. Et dans une saison où les jeunes auront leur chance, le capitaine des U18 anglais a tout à gagner à 17 ans. Depuis le début de semaine, il fait partie des douze internationaux lyonnais à avoir rejoint la sélection.

Au programme, trois rencontres en Espagne au cours d'un stage servant à préparer le Mondial au Qatar en novembre. Après l'Euro U17 au mois de mai, l'avant-centre est monté d'un cran (deuxième sélection avec les U18). L'occasion pour lui de confirmer ses bonnes prestations. Ce qu'il a réalisé ce mercredi contre l'Ouzbékistan (victoire 3-1).

Gomes Rodríguez inscrit le 2e but anglais

Avant le Maroc (6 septembre) et le Canada (9 septembre), les Young Lions de Neil Ryan se sont imposés face aux Ouzbèkes à Costa de la Luz (Espagne). Victoire 3 à 1 avec une réalisation du natif de Caracas, au Venezuela. Sa première avec les U18, et qui lui permet de poursuivre sur la lancée de ses impressionnantes statistiques avec les sélections de jeunes (27 apparitions au total, 21 buts).

Bryan Meyo a honoré sa deuxième sélection avec le Gabon

Toujours mercredi, l'attaquant de la réserve rhodanienne, Bryan Meyo, est entré en cours de jeu lors de la victoire du Gabon face aux Seychelles (4-0). Lui qui avait déjà été convoqué pour la première fois en juin dernier, à 19 ans. Les hommes de Thierry Mouyouma ont pris la première place du groupe F pour les qualifications au Mondial 2026.