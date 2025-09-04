Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Pour l'instant, sur le terrain, tout va bien à l'OL. Dimanche, les joueurs de Paolo Fonseca ont enchaîné un troisième succès de rang en Ligue 1 pour commencer la saison. Une victoire loin d'être anecdotique, puisqu'ils ont dominé, assez logiquement, le rival marseillais (1-0). Voilà maintenant les Rhodaniens deuxièmes du championnat en ce début du mois de septembre.

De ce match, il en a été question au cours du Tant qu'il y aura des Gones du lundi 1er septembre. Nicolas Puydebois et Enzo Reale étaient sur le plateau pour en parler, mais ils n'étaient pas seuls. Nous avions en invité le rappeur L'Allemand, né à Vénissieux et fan rhodanien.

Une défense retrouvée ?

Après trois sorties, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont donc plus que dans les clous, et ils le doivent à un secteur en particulier. Défensivement, ils sont au presque parfait avec aucun but concédé. À l'image d'un Moussa Niakhaté qui s'impose vraiment sur ces premières semaines de compétition.

Enfin, la date de ce TKYDG correspondait également à la fin du mercato. Le marché des transferts s'est conclu lundi, et l'Olympique lyonnais a été assez discret. Pourtant, il souhaitait enrôler au moins deux attaquants, mais seul Martin Satriano est venu renforcer l'effectif de l'OL. À côté de ça, Georges Mikautadze a fait ses adieux à son club de cœur. Alors, quel bilan tirer pour les dirigeants cet été ?

