Jean-Michel Aulas lors de la cérémonie hommage organisée par l'OL
Jean-Michel Aulas lors de la cérémonie hommage organisée par l’OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Jean-Michel Aulas (ex-OL) officiellement candidat à la mairie de Lyon

  • par Antoine Lio

    • Ancien président emblématique de l'OL, Jean-Michel Aulas sera bien candidat pour les élections municipales à Lyon en 2026.

    Cela faisait déjà quelques mois qu'il le sous-entendait, c'est désormais officiel. Jean-Michel Aulas sera candidat à la mairie de Lyon, en mars 2026. C'est au micro de BFM Lyon qu'il l'annonçait. "Je vais me lancer dans l'aventure dans quelques jours sans étiquette, a-t-il déclaré. Ça fait un moment que je réfléchis. Je me suis rendu compte que pour transformer les choses, gagner la ville, il fallait être uni. On est dans les starting-blocks."

    Maire du deuxième arrondissement de la commune, Pierre Olivier (Les Républicains) a indiqué ne plus être candidat au profit de Jean-Michel Aulas. De son côté, Laurent Wauquiez, député LR et ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait qualifié le vice-président de la FFF "d'ami" à l'Assemblée nationale.

    Une certaine cote de popularité

    En se retirant des municipales, Pierre Olivier laisse la bataille politique à Jean-Michel Aulas. Lui, qui affrontera principalement le maire actuel, Grégory Doucet (Les Verts). Les deux étant les "favoris" pour le poste en 2026.

    Depuis quelques mois déjà, l'homme d'affaires de 75 ans critiquait la politique avancée par le premier magistrat de Lyon sur ses réseaux sociaux. Il bénéficie toujours d'une certaine cote de popularité, notamment en raison de sa présidence à l'OL (1987-2023). La lutte pour l'hôtel de ville s'annonce intense et acharnée… À six mois des élections municipales.

