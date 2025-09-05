Actualités
Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest (crédit David Hernandez)

OL Académie : le programme du week-end

  • par Antoine Lio

    • Après deux premières journées mitigées dans l'ensemble, les jeunes Lyonnais poursuivent le championnat ce week-end.

    Le travail continue, le championnat aussi. Pas de repos pour les jeunes pousses même s'il est surtout question de trêve internationale cette semaine. Les U17, les U19 comme la réserve de l'OL poursuivent la compétition ce week-end. Une saison qui promet d'être longue, et qui ne fait que débuter pour eux.

    Les U17 réalisent un début satisfaisant

    Vainqueurs de Thionville (2-1) la semaine dernière, les protégés de Samy Saci ne sont pas parvenus à rééditer la performance face à l'ASPTT Dijon (1-1). Ils étaient pourtant bien partis, menant d'un but avant de se faire égaliser. Mais il faut dire que l'exclusion de Lylian Di Nota (68e) ne leur a pas forcément facilité la tâche. Bien que dominateurs après celle-ci, les Rhodaniens n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leur adversaire à domicile.

    Ce samedi (11 heures), les coéquipiers de Jason Nkelenda feront le voyage en Alsace pour y affronter Strasbourg, huitième du classement, étonnamment défaits par l'AS Illzach Modenheim lors de la journée précédente (2-1). Aux U17 (3es) de renouer avec la victoire afin de lancer une dynamique.

    Les U19 ont retenu la leçon et doivent poursuivre

    Frustrés lors de la première journée du championnat en ramenant un point rageant, les hommes de Florent Balmont se sont repris samedi dernier. En difficulté pendant lors de l'entame de la partie, concédant un premier but, Mathieu Hoareau et Hocine Boulegroun ont permis aux Lyonnais d'inverser la tendance face au Stade de Reims (2-1).

    Ce samedi dès 15 heures, les U19 s'appuieront sur le premier succès de la saison pour tenter d'enchaîner à l'extérieur. Un déplacement sur la pelouse du FC Sochaux au programme, contre un adversaire qui a récolté jusqu'ici un seul point après sa défaite face aux Strasbourgeois la semaine dernière (3-1).

    La réserve en difficulté dans ce début de saison

    Samedi dernier, la réserve s'est sabordée sur la pelouse de Seyssinet (défaite 4-1). Match nul lors du choc face à Bourgoin (1-1), lourd revers dans l'Isère… Ce n'était sûrement pas le début de saison rêvé pour Gueïda Fofana et son staff, douzièmes sur quatorze au classement (une unité). Le 6 septembre à 18 heures, les joueurs de l'OL accueilleront le Riviera FC, en difficulté aussi dans ce début de saison avec un point.

    à lire également
    TKYD du 1 septembre 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er septembre en podcast

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : des internationaux sur le pont ce vendredi 09:00
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 08:00
    Jean-Michel Aulas lors de la cérémonie hommage organisée par l'OL
    Jean-Michel Aulas (ex-OL) officiellement candidat à la mairie de Lyon 07:30
    TKYD du 1 septembre 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er septembre en podcast 04/09/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes buteur avec l'Angleterre U18 04/09/25
    Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
    Par obligation, mais aussi par choix, l'OL fait de la place aux jeunes 04/09/25
    Lassine Diarra avec le Mali
    OL : le programme international des Lyonnais ce jeudi 04/09/25
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    OL : Moussa Niakhaté, (enfin) patron et leader de l'équipe ? 04/09/25
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : l'OL recevra Toulouse le dimanche 5 octobre (15h) 04/09/25
    Ligue Europa : la liste A de l'OL avec Mangala et Nuamah mais sans Molebe 04/09/25
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié 04/09/25
    Ballon de l'OL
    OL : l'entraîneur des gardiens est suspendu pour un match 04/09/25
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Ligue 1 : l'OL ira à Lille le dimanche 28 septembre (17h15) 04/09/25
    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner 04/09/25
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt 04/09/25
    Christophe Jallet (ex-OL) rejoint le staff de l'équipe de France Espoirs 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié 03/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut