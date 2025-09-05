OL Académie : le programme du week-end

Après deux premières journées mitigées dans l'ensemble, les jeunes Lyonnais poursuivent le championnat ce week-end.

Le travail continue, le championnat aussi. Pas de repos pour les jeunes pousses même s'il est surtout question de trêve internationale cette semaine. Les U17, les U19 comme la réserve de l'OL poursuivent la compétition ce week-end. Une saison qui promet d'être longue, et qui ne fait que débuter pour eux.

Les U17 réalisent un début satisfaisant

Vainqueurs de Thionville (2-1) la semaine dernière, les protégés de Samy Saci ne sont pas parvenus à rééditer la performance face à l'ASPTT Dijon (1-1). Ils étaient pourtant bien partis, menant d'un but avant de se faire égaliser. Mais il faut dire que l'exclusion de Lylian Di Nota (68e) ne leur a pas forcément facilité la tâche. Bien que dominateurs après celle-ci, les Rhodaniens n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leur adversaire à domicile.

Ce samedi (11 heures), les coéquipiers de Jason Nkelenda feront le voyage en Alsace pour y affronter Strasbourg, huitième du classement, étonnamment défaits par l'AS Illzach Modenheim lors de la journée précédente (2-1). Aux U17 (3es) de renouer avec la victoire afin de lancer une dynamique.

Les U19 ont retenu la leçon et doivent poursuivre

Frustrés lors de la première journée du championnat en ramenant un point rageant, les hommes de Florent Balmont se sont repris samedi dernier. En difficulté pendant lors de l'entame de la partie, concédant un premier but, Mathieu Hoareau et Hocine Boulegroun ont permis aux Lyonnais d'inverser la tendance face au Stade de Reims (2-1).

Ce samedi dès 15 heures, les U19 s'appuieront sur le premier succès de la saison pour tenter d'enchaîner à l'extérieur. Un déplacement sur la pelouse du FC Sochaux au programme, contre un adversaire qui a récolté jusqu'ici un seul point après sa défaite face aux Strasbourgeois la semaine dernière (3-1).

La réserve en difficulté dans ce début de saison

Samedi dernier, la réserve s'est sabordée sur la pelouse de Seyssinet (défaite 4-1). Match nul lors du choc face à Bourgoin (1-1), lourd revers dans l'Isère… Ce n'était sûrement pas le début de saison rêvé pour Gueïda Fofana et son staff, douzièmes sur quatorze au classement (une unité). Le 6 septembre à 18 heures, les joueurs de l'OL accueilleront le Riviera FC, en difficulté aussi dans ce début de saison avec un point.