Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

OL : des internationaux sur le pont ce vendredi

  • par Antoine Lio

    • Ce vendredi, cinq internationaux lyonnais seront sur le terrain. Quatre d'entre eux disputeront des qualifications

    Si l'effectif rhodanien s'est amoindri cet été, cela ne l'empêche pas de performer en ce début de championnat. Et même d'attirer la convoitise des sélectionneurs. Pour cette première trêve estivale de la saison, douze membres de l'OL ont été appelés. Cinq ont déjà débuté jeudi avec leur pays respectif.

    Ce vendredi, Enzo Molebe et l'équipe de France U19 ont un match amical contre la République d'Irlande, à Clairefontaine, à 16 heures. Alors que son avenir était encore incertain à l'OL en marge du mercato, le joueur de 17 ans sera bien dans la rotation cette saison.

    Chez les jeunes, encore, Afonso Moreira et les Espoirs portugais de Luis Freire ont en ligne de mire les qualifications pour l'Euro Espoirs en 2027. Premier face à face prévu contre l'Azerbaïdjan à 20h30, avant un déplacement en Écosse le mardi suivant.

    Šulc, Karabec et Niakhaté pour le Mondial 2026

    La paire tchèque sera aussi du voyage avec la sélection. Premier rendez-vous, face au Monténégro à 20h45, en marge des qualifications à la Coupe du monde 2026. Premiers de leur poule, Pavel Šulc, Adam Karabec et leurs coéquipiers auront à cœur de poursuivre sur la bonne dynamique du groupe.

    De son côté, Moussa Niakhaté tentera de confirmer son solide début de saison à 21 heures contre le Soudan avec les Sénégalais. Dans le groupe B, où la République démocratique du Congo (13 pts), le Soudan (12 pts) et le Sénégal (12 pts) se suivent, chaque détail compte pour faire la différence sur la route du Mondial.

    Le programme des Lyonnais ce vendredi

    • France U19 (Mobele) - République d'Irlande à 16 heures
    • Portugal U21 (Moreira) - Azerbaïdjan à 20h30
    • Monténégro - République tchèque (Karabec et Šulc) à 20h45
    • Sénégal (Niakhaté) - Soudan à 21 heures
    à lire également
    Lassine Diarra avec le Mali
    OL : le programme international des Lyonnais ce jeudi

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : des internationaux sur le pont ce vendredi 09:00
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 08:00
    Jean-Michel Aulas lors de la cérémonie hommage organisée par l'OL
    Jean-Michel Aulas (ex-OL) officiellement candidat à la mairie de Lyon 07:30
    TKYD du 1 septembre 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er septembre en podcast 04/09/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes buteur avec l'Angleterre U18 04/09/25
    Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
    Par obligation, mais aussi par choix, l'OL fait de la place aux jeunes 04/09/25
    Lassine Diarra avec le Mali
    OL : le programme international des Lyonnais ce jeudi 04/09/25
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    OL : Moussa Niakhaté, (enfin) patron et leader de l'équipe ? 04/09/25
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : l'OL recevra Toulouse le dimanche 5 octobre (15h) 04/09/25
    Ligue Europa : la liste A de l'OL avec Mangala et Nuamah mais sans Molebe 04/09/25
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié 04/09/25
    Ballon de l'OL
    OL : l'entraîneur des gardiens est suspendu pour un match 04/09/25
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Ligue 1 : l'OL ira à Lille le dimanche 28 septembre (17h15) 04/09/25
    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner 04/09/25
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt 04/09/25
    Christophe Jallet (ex-OL) rejoint le staff de l'équipe de France Espoirs 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié 03/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut