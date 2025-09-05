OL : des internationaux sur le pont ce vendredi

Ce vendredi, cinq internationaux lyonnais seront sur le terrain. Quatre d'entre eux disputeront des qualifications

Si l'effectif rhodanien s'est amoindri cet été, cela ne l'empêche pas de performer en ce début de championnat. Et même d'attirer la convoitise des sélectionneurs. Pour cette première trêve estivale de la saison, douze membres de l'OL ont été appelés. Cinq ont déjà débuté jeudi avec leur pays respectif.

Ce vendredi, Enzo Molebe et l'équipe de France U19 ont un match amical contre la République d'Irlande, à Clairefontaine, à 16 heures. Alors que son avenir était encore incertain à l'OL en marge du mercato, le joueur de 17 ans sera bien dans la rotation cette saison.

Chez les jeunes, encore, Afonso Moreira et les Espoirs portugais de Luis Freire ont en ligne de mire les qualifications pour l'Euro Espoirs en 2027. Premier face à face prévu contre l'Azerbaïdjan à 20h30, avant un déplacement en Écosse le mardi suivant.

Šulc, Karabec et Niakhaté pour le Mondial 2026

La paire tchèque sera aussi du voyage avec la sélection. Premier rendez-vous, face au Monténégro à 20h45, en marge des qualifications à la Coupe du monde 2026. Premiers de leur poule, Pavel Šulc, Adam Karabec et leurs coéquipiers auront à cœur de poursuivre sur la bonne dynamique du groupe.

De son côté, Moussa Niakhaté tentera de confirmer son solide début de saison à 21 heures contre le Soudan avec les Sénégalais. Dans le groupe B, où la République démocratique du Congo (13 pts), le Soudan (12 pts) et le Sénégal (12 pts) se suivent, chaque détail compte pour faire la différence sur la route du Mondial.

Le programme des Lyonnais ce vendredi