OL : Fofana décisif... Les résultats des internationaux

À l'image de Malick Fofana, buteur, jeudi fut plutôt prolifique pour les internationaux lyonnais. Ils ont presque tous connu le succès.

Ils étaient cinq jeudi à porter le maillot de leur sélection dans des matchs parfois cruciaux. La trêve internationale est définitivement lancée, et les Lyonnais ont plutôt passé une bonne journée le 4 septembre avec des victoires à leur actif. Et une première même pour Malick Fofana.

Si on s'est un temps inquiété pour la cheville de l'ailier de 20 ans, ce n'était a priori qu'un coup sans gravité reçu face à l'OM dimanche (1-0). En effet, il fut titularisé pour la première fois de sa carrière quelques jours plus tard avec la Belgique. Rudi Garcia lui a fait confiance, et l'attaquant en a profité pour marquer son premier but pour sa deuxième cape.

Premier but pour Fofana avec la Belgique

Les Belges se sont imposés nettement, 6 à 0, contre le Liechtenstein, et Fofana a joué toute la partie. Il a inscrit l'ultime réalisation des siens dans le temps additionnel. Toujours troisièmes de leur poule qualificative pour le Mondial 2026, les Red Devils sont à trois longueurs du Pays de Galles (1er), mais avec deux journées de moins.

Avant cette affiche, toujours en Europe, Khalis Merah a honoré sa première sélection avec l'équipe de France U20. Lors d'un duel amical qui servait de préparation à la Coupe du monde qui aura lieu fin septembre (27 septembre au 19 octobre), ils ont dominé leurs homologues espagnols 2 à 0. Le milieu rhodanien a démarré dans le 11. Une belle entrée en matière qu'il faudra confirmer dimanche pour la seconde manche.

Le Mondial s'éloigne pour Mata

Direction l'Afrique maintenant, avec là aussi un programme chargé pour les éliminatoires à la Coupe de monde. Un tournoi que ne verront probablement pas les Angolais de Clinton Mata. Titulaire, le défenseur n'a pas pu empêcher la défaite des siens contre la Libye. À trois journées du terme, l'Angola compte huit points de retard sur le Cameroun, deuxième et dernier qualifié potentiel.

En revanche, le Mali de Lassine Diara est complètement relancé. Il devait absolument battre les Comores, ce qu'il a fait avec brio (3-0). Troisièmes du groupe I, les Maliens n'ont qu'une unité de moins que Madagascar, deuxième. Pour espérer encore, il leur faudra obtenir un bon résultat lundi au Ghana, le leader. Le gardien de l'OL était remplaçant et devra patienter pour vivre sa première cape.

Tagliafico reprend du rythme

Enfin, en Amérique du Sud, dans une confrontation marquée par la possible dernière apparition de Lionel Messi avec le maillot argentin à domicile, les champions du monde 2022 ont déroulé. Ils ont dominé le Venezuela 3 à 0. Nicolas Tagliafico a disputé les 90 minutes. Déjà assurée de participer au Mondial, l'Albiceleste ira en Équateur dans la nuit de mardi à mercredi en France.