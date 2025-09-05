Actualités
Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
Malick Fofana buteur lors d’OL – Rennes. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Fofana décisif... Les résultats des internationaux

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À l'image de Malick Fofana, buteur, jeudi fut plutôt prolifique pour les internationaux lyonnais. Ils ont presque tous connu le succès.

    Ils étaient cinq jeudi à porter le maillot de leur sélection dans des matchs parfois cruciaux. La trêve internationale est définitivement lancée, et les Lyonnais ont plutôt passé une bonne journée le 4 septembre avec des victoires à leur actif. Et une première même pour Malick Fofana.

    Si on s'est un temps inquiété pour la cheville de l'ailier de 20 ans, ce n'était a priori qu'un coup sans gravité reçu face à l'OM dimanche (1-0). En effet, il fut titularisé pour la première fois de sa carrière quelques jours plus tard avec la Belgique. Rudi Garcia lui a fait confiance, et l'attaquant en a profité pour marquer son premier but pour sa deuxième cape.

    Premier but pour Fofana avec la Belgique

    Les Belges se sont imposés nettement, 6 à 0, contre le Liechtenstein, et Fofana a joué toute la partie. Il a inscrit l'ultime réalisation des siens dans le temps additionnel. Toujours troisièmes de leur poule qualificative pour le Mondial 2026, les Red Devils sont à trois longueurs du Pays de Galles (1er), mais avec deux journées de moins.

    Avant cette affiche, toujours en Europe, Khalis Merah a honoré sa première sélection avec l'équipe de France U20. Lors d'un duel amical qui servait de préparation à la Coupe du monde qui aura lieu fin septembre (27 septembre au 19 octobre), ils ont dominé leurs homologues espagnols 2 à 0. Le milieu rhodanien a démarré dans le 11. Une belle entrée en matière qu'il faudra confirmer dimanche pour la seconde manche.

    Le Mondial s'éloigne pour Mata

    Direction l'Afrique maintenant, avec là aussi un programme chargé pour les éliminatoires à la Coupe de monde. Un tournoi que ne verront probablement pas les Angolais de Clinton Mata. Titulaire, le défenseur n'a pas pu empêcher la défaite des siens contre la Libye. À trois journées du terme, l'Angola compte huit points de retard sur le Cameroun, deuxième et dernier qualifié potentiel.

    En revanche, le Mali de Lassine Diara est complètement relancé. Il devait absolument battre les Comores, ce qu'il a fait avec brio (3-0). Troisièmes du groupe I, les Maliens n'ont qu'une unité de moins que Madagascar, deuxième. Pour espérer encore, il leur faudra obtenir un bon résultat lundi au Ghana, le leader. Le gardien de l'OL était remplaçant et devra patienter pour vivre sa première cape.

    Tagliafico reprend du rythme

    Enfin, en Amérique du Sud, dans une confrontation marquée par la possible dernière apparition de Lionel Messi avec le maillot argentin à domicile, les champions du monde 2022 ont déroulé. Ils ont dominé le Venezuela 3 à 0. Nicolas Tagliafico a disputé les 90 minutes. Déjà assurée de participer au Mondial, l'Albiceleste ira en Équateur dans la nuit de mardi à mercredi en France.

    à lire également
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    OL : Fofana décisif... Les résultats des internationaux 10:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : des internationaux sur le pont ce vendredi 09:00
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 08:00
    Jean-Michel Aulas lors de la cérémonie hommage organisée par l'OL
    Jean-Michel Aulas (ex-OL) officiellement candidat à la mairie de Lyon 07:30
    TKYD du 1 septembre 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 1er septembre en podcast 04/09/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : Alejandro Gomes buteur avec l'Angleterre U18 04/09/25
    Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
    Par obligation, mais aussi par choix, l'OL fait de la place aux jeunes 04/09/25
    Lassine Diarra avec le Mali
    OL : le programme international des Lyonnais ce jeudi 04/09/25
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    OL : Moussa Niakhaté, (enfin) patron et leader de l'équipe ? 04/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : l'OL recevra Toulouse le dimanche 5 octobre (15h) 04/09/25
    Ligue Europa : la liste A de l'OL avec Mangala et Nuamah mais sans Molebe 04/09/25
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié 04/09/25
    Ballon de l'OL
    OL : l'entraîneur des gardiens est suspendu pour un match 04/09/25
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Ligue 1 : l'OL ira à Lille le dimanche 28 septembre (17h15) 04/09/25
    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner 04/09/25
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt 04/09/25
    Christophe Jallet (ex-OL) rejoint le staff de l'équipe de France Espoirs 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement 03/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut