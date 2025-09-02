OL : Malick Fofana présent avec la Belgique

Sorti touché à la cheville dimanche contre Marseille (1-0), Malick Fofana s'est entraîné avec la Belgique lundi. Une séance légère tout de même, avec d'autres coéquipiers.

On peut y voir là une bonne nouvelle pour l'OL. Dimanche, il claquait des dents en voyant Malick Fofana quitter la pelouse de Décines avant l'heure de jeu. L'ailier, principale menace offensive de l'équipe, était touché à la cheville droite, "lors de l'expulsion d'Egan-Riley (29e). À la mi-temps, il avait déjà très mal, commentait Matthieu Louis-Jean à la sortie du match. Mais il a voulu continuer d'aider l'équipe. En début de deuxième période, c'était trop dur pour lui."

Un "coup" indiquait-on du côté de l'Olympique lyonnais, qui aurait pu remettre en cause sa participation au rassemblement de la Belgique. Il n'en est visiblement rien, puisque lundi, il était à l'entraînement avec ses compatriotes. Une séance ouverte au public.

Incertain face au Liechtenstein

Le Belge et ses compères sont allés à la rencontre des supporters, signant des autographes, avant de revenir, pour presque la moitié d'entre eux, en salle. Le Rhodanien faisait partie de ceux-là, et comme le raconte la presse nationale, il a effectué un travail de récupération et du vélo.

Dix joueurs sont restés sur le terrain sous les ordres de Rudi Garcia, qui prépare le prochain rendez-vous face au Liechtenstein jeudi dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde. Fofana est néanmoins incertain pour cette partie. Mais le voir présent à Tubize, apparemment souriant et décontracté, est un bon signe pour l'OL en vue du déplacement à Rennes le 14 septembre.