Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

OL - Strasbourg : Liam Rosenior fait son mea-culpa

  • par Gwendal Chabas

    • Quelques heures après ses propos assez limites sur le carton rouge d'Ismaël Doukouré suite à sa faute sur Malick Fofana, Liam Rosenior a fait machine arrière. Il a reconnu son erreur.

    Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe. Dimanche soir, dans les coursives du Parc OL, Liam Rosenior avait tenu des propos très limites sur l'arbitrage d'Eric Wattellier. Le technicien alsacien estimait que le tacle d'Ismaël Doukouré sur Malick Fofana ne méritait pas un carton rouge. Et ce, alors que le Belge est sorti sur la civière, touché à la cheville.

    Contredit par la direction de l'arbitrage ce mardi, l'Anglais a fait son mea-culpa devant la presse. "On fait tous des erreurs, j'ai réagi à chaud, j'ai eu tort sur le carton rouge. Je m'excuse. J'espère que Malick Fofana se rétablira rapidement", a-t-il déclaré.

    Fonseca n'a pas accablé Rosenior et Doukouré

    Au même moment, Paulo Fonseca était interrogé sur la sortie polémique de Liam Rosenior. "Je ne veux pas trop évoquer cette histoire. Après la rencontre, nous (les entraîneurs) n'avons pas toujours les images claires des actions. C'est peut-être ce qui s'est passé avec mon homologue strasbourgeois. Il voulait possiblement défendre son joueur aussi, je ne sais pas", a-t-il commenté.

    Le Portugais refuse en tout cas d'accabler le défenseur du Racing. "Ce n'est pas la première fois qu'on subit une faute comme celle-là avec Malick. Je ne pense pas qu’il y ait eu de mauvaises intentions de la part du footballeur de Strasbourg, il pensait jouer le ballon, il ne voulait pas le blesser, estimait-il. Ce sont des situations normales et Malick, comme d’autres garçons de son profil, y est plus exposé. Les arbitres en ont conscience."

