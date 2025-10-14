OL : Malick Fofana visé par les adversaires ?

Avec déjà 17 fautes provoquées sur les 7 premiers matchs de la saison en Ligue 1, Malick Fofana est l’un des joueurs subissant le plus de mauvais gestes. Un "traitement de faveur" qui pourrait aussi expliquer son début d’exercice moyen.

Virevoltant et particulièrement rapide, Malick Fofana attire forcément les regards des défenses adverses. Et puisque Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze sont partis, elles se focalisent encore davantage sur lui. Sur le terrain, tout devient donc un peu plus délicat pour le Belge, qui ne réalise pas un grand début de saison, alors qu’il est l’atout offensif numéro un de l’OL.

Les défenseurs le savent bien, et ils le surveillent comme le lait sur le feu. Quitte parfois à muscler le jeu ? Oui, clairement, puisqu’avec 17 fautes provoquées, l’ailier est dans le haut du panier. Il est derrière le Strasbourgeois Valentin Barco (19), mais à égalité avec Issa Soumaré (Le Havre), Rayan Fofana (Lens) et Marvin Senaya (Auxerre). Signe que les adversaires n’hésitent pas à user de moyens illicites pour arrêter le footballeur de 20 ans.

Il est par exemple à l’origine du carton rouge du Marseillais CJ Egan-Riley, et d’autres avertissements au cours des sept premières journées de championnat. Et tout n’est pas sanctionné d’ailleurs, avec de temps en temps des actions sujettes à interprétation. On pense notamment à cette poussette du Toulousain dans la surface. Un "traitement de faveur" dont a bien conscience Malick Fofana, comme il l’avait expliqué après le succès contre Angers (1-0).

Tolisso fait parler son expérience

Du côté lyonnais, on voit que Corentin Tolisso, le capitaine, est pareillement ciblé. Il a subi 15 fautes, soit autant que les offensifs Ilan Kebal (Paris FC) et Lassine Sinayoko (AJA). Dans ce domaine, le milieu de terrain est très précieux par son expérience et sa science du placement afin de pousser son vis-à-vis à l’erreur.

De l’autre côté, les Rhodaniens ne sont pas non plus des enfants de chœur. Ils savent se montrer suffisamment agressifs pour limiter les attaquants adverses. À l’image de Moussa Niakhaté, qui laisse peu de répit à l’avant-centre dont il a la charge. Le Sénégalais est à l’origine de 14 coups de sifflet. Le deuxième plus haut total, derrière Ludovic Ajorque (Brest) et Dayann Methalie (Toulouse), qui sont à 17.