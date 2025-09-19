Actualités
Malick Fofana lors d'OL - Angers
Malick Fofana lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Angers (1-0) : Fofana "commence à avoir l'habitude de ces tacles"

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Remuant sur son côté gauche, Malick Fofana a encore subi un traitement de faveur de la part des défenseurs d'Angers. Après l'OM et Rennes, l'ailier de l'OL commence à avoir l'habitude de ces tacles appuyés, sanctionnés simplement d'un jaune dans deux des trois cas.

    Est-ce que les équipes de Ligue 1 n'ont trouvé que cette parade pour l'empêcher de briller sur les pelouses françaises ? C'est à se demander tant Malick Fofana subit un sacré traitement depuis le début de la saison. Son jeu et sa vitesse veulent forcément ça, mais face à l'effectif déjà limité de l'OL, chaque intervention adverse fait rejaillir de la crainte dans le staff lyonnais, mais aussi chez les supporters. Ce vendredi, pour OL - Angers (1-0), le Belge a une nouvelle fois subi un tacle bien trop appuyé de la part d'Arcus à la 37e minute.

    Il avait déjà subi pareille intervention contre l'OM avant la trêve internationale, et dimanche dernier à Rennes. Comme en Bretagne, l'adversaire angevin s'en est sorti avec un simple jaune. Malick Fofana commence malheureusement à s'habituer à tout ça. "Exactement, je pense que chaque week-end, c'est presque la même faute. Là j'ai un peu de mal, mais ça va, ça devrait aller", a confié le Diable Rouge en zone mixte.

    Protéger davantage les joueurs

    Si Egan-Riley avait vu rouge pour le duel des Olympiques, les deux dernières décisions arbitrales laissent songeur. À l'heure où la Ligue a besoin de vendre son produit, ces interventions non maitrisées n'ont pas encore blessé de Lyonnais, par miracle. Mais rien ne dit que cela n'arrivera pas dans le futur. Khalis Merah et Malick Fofana sont pour le moment passés entre les gouttes. Seulement, le football a besoin de ses artistes. Les deux Lyonnais en font partie. Ces actions seront sûrement discutées par Michael Gerlinger s'il vient à rencontrer la Direction technique de l'arbitrage dans les prochains jours ou prochaines semaines. Il le faut.

    à lire également
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    L'OL assure l'essentiel face à Angers (1-0)
    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 19 Sep 25 à 23 h 59

      Les adversaires commencent à bien le prendre Malick, pas facile pour lui + il prend de ces coups 😰

      
    2. Sebepe
      Sebepe - sam 20 Sep 25 à 0 h 04

      L'arbitrage de Turpin est incompréhensible, il a semblé perdre le fil de la rencontre entre la faute sur Malick et le 75e.... Et c'est censé être le meilleur ^^

      
    3. OL-91
      OL-91 - sam 20 Sep 25 à 0 h 12

      L'arbitrage ne défend pas assez les joueurs.

      

