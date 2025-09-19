L'OL assure l'essentiel face à Angers (1-0)

Dans une rencontre ponctuée d'imprécisions, l'OL a surpris Angers sur coup de pied arrêté (1-0). Trois points pour se relancer en Ligue 1.

Ce n'était pas vraiment une ode au football. Que cela soit pour l'OL ou Angers. Pas de spectacle, un match soporifique jalonné de nombreuses approximations. Samuel Umtiti, présent au Parc OL après avoir donné le coup d'envoi fictif, n'a pas vraiment dû être emballé par la rencontre… Comme les 44 437 supporters d'ailleurs.

Ce vendredi soir, les Lyonnais vont retenir la victoire 1-0, eux qui renouent avec le succès après leur première défaite de la saison à Rennes. De manière laborieuse, certes, mais permettant aux hommes de Paulo Fonseca de se relancer dans le haut du tableau, deuxièmes au classement virtuellement.

Une première mi-temps entachée d'erreurs techniques

Tout était pourtant réuni : l'ovation de Samuel Umtiti, la nouvelle tunique étrennée par les coéquipiers de Corentin Tolisso. Maillot qui ne les aura pas vraiment inspirés ce vendredi soir, qui plus est. Pourtant, l'OL a eu la maîtrise, notamment pendant les 45 premières minutes de jeu. Mais à défaut de conserver le ballon, on finit par le faire traîner. Et ce vendredi soir, l'OL avait la fâcheuse habitude de toucher le ballon en trop.

Malgré les courses incessantes de Tanner Tessmann et Khalis Merah dans le cœur du jeu, peu d'occasions franches ont été créées par les coéquipiers de Corentin Tolisso. Si ce n'est le but annulé de Nicolas Tagliafico en raison d'une sortie de balle, après un coup franc provoqué par Malick Fofana (20e). L'attaquant belge qui a d'ailleurs souvent été à l'origine des principales détonations. Le numéro 11 de l'OL avait fait jouer de sa roublardise en provoquant un nouveau coup franc intéressant quelques minutes plus tard (37e).

Des entrées décisives

Alors en deuxième mi-temps, il a fallu chanter une toute autre chanson. Chose que l'OL n'a pas vraiment réussi à faire. Heureusement que de l'autre côté du terrain, l'animosité était rare, voire inexistante. Angers a souffert pendant toute la rencontre et leurs approximations ne les ont pas non plus aidés, au contraire, à satisfaire les Rhodaniens. Ce n'était pas vraiment LE match pour Dominik Greif, bien qu'il ait dû s'employer à trois reprises pour éviter le nul (26e, 90e, 91e).

Le spectacle toujours pas au rendez-vous à l'heure de jeu, c'était à se demander si des changements tactiques allaient peut-être apporter un minimum de frénésie pour cette cinquième journée du championnat. Et si l'équipe managériale a souvent tardé à faire des changements ces derniers matchs, elle a cette fois-ci choisi le moment opportun. L'OL manque d'inspiration, Jorge Maciel fait entrer Pavel Šulc. Aussitôt rentré, aussitôt en verve. Sur corner, le Tchèque déposait le ballon sur la tête de Satriano, lequel voyait sa tentative miraculeusement stoppée par Koffi avant que Tanner Tessmann ne vienne délivrer le Parc OL (1-0, 65e).

Alors sans beaucoup de réalisme à l'inverse des imprécisions, l'OL s'est relancé en Ligue 1 en prélude de la Ligue Europa. Compétition dans laquelle il devra montrer un visage bien différent s'il souhaite réaliser une belle campagne. Premier rendez-vous jeudi prochain à Utrecht.