L'OL assure l'essentiel face à Angers (1-0)

Dans une rencontre ponctuée d'imprécisions, l'OL a surpris Angers sur coup de pied arrêté (1-0). Trois points pour se relancer en Ligue 1.
Ce n'était pas vraiment une ode au football. Que cela soit pour l'OL ou Angers. Pas de spectacle, un match soporifique jalonné de nombreuses approximations. Samuel Umtiti, présent au Parc OL après avoir donné le coup d'envoi fictif, n'a pas vraiment dû être emballé par la rencontre… Comme les 44 437 supporters d'ailleurs.
Ce vendredi soir, les Lyonnais vont retenir la victoire 1-0, eux qui renouent avec le succès après leur première défaite de la saison à Rennes. De manière laborieuse, certes, mais permettant aux hommes de Paulo Fonseca de se relancer dans le haut du tableau, deuxièmes au classement virtuellement.
Une première mi-temps entachée d'erreurs techniques
Tout était pourtant réuni : l'ovation de Samuel Umtiti, la nouvelle tunique étrennée par les coéquipiers de Corentin Tolisso. Maillot qui ne les aura pas vraiment inspirés ce vendredi soir, qui plus est. Pourtant, l'OL a eu la maîtrise, notamment pendant les 45 premières minutes de jeu. Mais à défaut de conserver le ballon, on finit par le faire traîner. Et ce vendredi soir, l'OL avait la fâcheuse habitude de toucher le ballon en trop.
Malgré les courses incessantes de Tanner Tessmann et Khalis Merah dans le cœur du jeu, peu d'occasions franches ont été créées par les coéquipiers de Corentin Tolisso. Si ce n'est le but annulé de Nicolas Tagliafico en raison d'une sortie de balle, après un coup franc provoqué par Malick Fofana (20e). L'attaquant belge qui a d'ailleurs souvent été à l'origine des principales détonations. Le numéro 11 de l'OL avait fait jouer de sa roublardise en provoquant un nouveau coup franc intéressant quelques minutes plus tard (37e).
Des entrées décisives
Alors en deuxième mi-temps, il a fallu chanter une toute autre chanson. Chose que l'OL n'a pas vraiment réussi à faire. Heureusement que de l'autre côté du terrain, l'animosité était rare, voire inexistante. Angers a souffert pendant toute la rencontre et leurs approximations ne les ont pas non plus aidés, au contraire, à satisfaire les Rhodaniens. Ce n'était pas vraiment LE match pour Dominik Greif, bien qu'il ait dû s'employer à trois reprises pour éviter le nul (26e, 90e, 91e).
Le spectacle toujours pas au rendez-vous à l'heure de jeu, c'était à se demander si des changements tactiques allaient peut-être apporter un minimum de frénésie pour cette cinquième journée du championnat. Et si l'équipe managériale a souvent tardé à faire des changements ces derniers matchs, elle a cette fois-ci choisi le moment opportun. L'OL manque d'inspiration, Jorge Maciel fait entrer Pavel Šulc. Aussitôt rentré, aussitôt en verve. Sur corner, le Tchèque déposait le ballon sur la tête de Satriano, lequel voyait sa tentative miraculeusement stoppée par Koffi avant que Tanner Tessmann ne vienne délivrer le Parc OL (1-0, 65e).
Alors sans beaucoup de réalisme à l'inverse des imprécisions, l'OL s'est relancé en Ligue 1 en prélude de la Ligue Europa. Compétition dans laquelle il devra montrer un visage bien différent s'il souhaite réaliser une belle campagne. Premier rendez-vous jeudi prochain à Utrecht.
L’essentiel est 3 points malgré match laborieux, heureusement notre gardien a des beaux « griffes » au rempart.
Le Lyon a sorti les Greif
Match laborieux mais sans surprise avec Angers costaud en défense.
Tessman en forme.
Nos deux tchèque et slovach : j'aime bien c'est propre pas spectaculaire mais sérieux et l'entrée de Sulc a donné du rythme.
Et puis merci et bravo à Grief : il nousauve deux fois.
Merci à Tanner Busquets pour les travaux !
Turpin, vénère, j'ai cru qu'il allait jamais sifflé
4 min ,pour lui c 55
Merci pour cette victoire ✌
On va pouvoir vivre heureux
Je kiff la
Bonne soirée a tous
On est bon la
Oui mais il en fallait pas plus , c 3 points compliqué dans la besace
oh oh oh oh oh !!!!!!!
Pas pu voir le match mais sur mon tél toutes les 10 min en cachette pour suivre le score ...
Super content pour l'ouverture du score, obligé de serrer les fesses jusqu'à la fin 😀
Sans le vol a rennes, on serait a 5 sur 5 !
Très Bon début de saison, on était plus habitué depuis des lustres, savourons !
Sulc titulaire à Lille, bon match de Tanner malgré l'absence de Morton. Je suis optimiste pour Grief.
Tous les points vont etre précieux gagner contre des équipes comme Angers meme laborieusement sera essentiel si on veut accrocher un bonus en fin de saison.
Greif tres bon au pied, hyper relax et quelle parade !
Toute la défense a été tres sérieuse mention a Tagliafico qui lâche rien .
Au milieu Tanner a rayonner et est décisif..
Ptit bémol pour Merah qui n'y etait pas, faut mettre Sulc titulaire, il est virevoltant et à tout changer.
Fofana a mis une mi-temps à se mettre en route, Karabec est précieux notamment sur corner et ses centres apportent du danger.
Satriano bon on va attendre un peu, il n'avais plus été titulaire depuis mai 2024 mais je pense qu'il sera important, on la vu sur le but.
Pour 1 fois, on fait 1 bon début de saison,et dire qu'on aurait pu avoir 5/5, ,wtf
Victoire laborieuse, le manque de maîtrise dans le temps additionnel aurait pu nous coûter très cher. Ce n'est pas normal d'avoir la balle dans le camp de l'adversaire quand il reste une minute, de se faire perforer en 3 passés et de finir sur un sauvetage miraculeux.
Ceci étant on n'aurait pas ce débat si le VAR avait fait son travail en première mi-temps, puisque deux angevins doivent prendre rouge, et si un penalty a été oublié lors de la seconde.
Angers défend très bien et il fallait réussir a passer. On l'a fait et Angers va faire plein de clean sheet cette année c'est sur. Donc bravo a nous mention spéciale a tanner qui a encore été très bon. Ainsley j'ai bien aimé en attaque en défense il a été juste même si on aimerait bien que la prochaine aille au fond. Sulc a fait une entrée grandiose, on en redemande. Mais la question est on sort qui du trio Morton/tanner/coco ? À moins qu'on change légèrement d'orga offensive avec fofana et sulc en 10 excentrés un milieu à trois et une plus grande place offensive a nos deux bons latéraux. Satriano a fait ce qu'il a pu et il amené le but. Bon boulot dans l'ensemble je veux bien le voir titulaire encore. Karabec assez bon sur coup de pied arrêté. Et grief décisif. Merah un peu en dessous il va souffler un peu intégrer ses récents matchs et il reviendra dans quelques temps. Fonseca va avoir du choix et c'est top
Q$G a battu Angers sur le même score. Ca montre que c'est une équipe très forte défensivement. Et sans Morton, ça aurait pu facilement être un match piège. Finalement on a fait ce qu'il faut au moment où il fait. Ca va nous mettre en confiance.
D'accord avec toi mais,
Satriano, franchement.on a démarrer le match à 10 contre 11
Certes, mais c'est sa tête qui amène l'action du but.
C'est la marque des équipes qui vont loin les victoires 1-0
Angers ça vide les stades, des équipes made in ligue 1 horrible avec des spectacles dégueulasses.
Je pense que la présence d'un vrai 9 nous a empêcher de faire plus de décalages et de se créer plus de situations. Ça risque d'être un dilemme car on joue mieux sans 9 mais on n'est pas assez tueur.
Angers c'est pas facile, Morton à manquer, perso j'ai préféré voir Tolisso plus bas qu'en numéro 9.
Contre l'om et Rennes on jouait mieux car on avais plus d'espace et Morton change beaucoup de choses.
Je veux voir la meme equipe avec Satriano et Morton.
On joue mieux contre les équipes qui se livre ce qui n'a pas été vraiment le cas d'Angers. Attends de voir satriano dans quelques matchs plus ouvert. On peut lui donner sa chance sereinement histoire qu'il joue en confiance, l'équipe ne dépend pas que de lui. Pas de pression excessive.
Svp : GREIF pas grief
Aucun grief contre Greif, la greffe ayant prise.
Merci j'avais zappé je pense.
Quand je pense que certains supporters ont craché sur Tessman toute l'année dernière disant que la cellule de recrutement était nulle...
Pour moi le point faible de l'équipe c'est notre ailier droit, Karabec / Ghezzal c'est le même jeu, pas percutants, mis à part faire des passes vers l'arrière je ne vois pas ce qu'ils apportent... Merah ou Moreira à droite permettraient d'espérer de passer un joueur défensif peut-être...
Le meilleur poste de Karabec est au centre, son poste originel.
Karabec est precieux sur CPA et il tient bien son couloir, AMN peut monter, c'est pas fantastique mais c'est solide.
D'ailleurs, AMN a fait un très bon match.
Ils ont fait quelques bonne combinaison tous les deux, à revoir.
Oui je suis d’accord il faut que Fonseca fasse progresser Karabec qui a quelque chose mais qui est encore trop tendre.
Physiquement dejà, son jeu de corps toussa c’est pas folichon à ce niveau.
Mais techniquement moi j’aime vraiment. Espérons que le potentiel soit exploité.
Le maillot third est immonde, je préfère presque le maillot circus.
Je suis d'avis contraire.
Je suis d’avis contraire aussi 😁
Je suis d'avis contraire à l'avis contraire.
Franchement ils peuvent joués à poil ! Tant qu'on gagne je prends.
C'est quand même une saison qui commence fichtrement bien . Même à Rennes , sans le carnaval arbitral , on aurait dû l'emporter.
Et encore 0 but encaissé à 11 contre 11 !
De toute façon, avec l'enchaînement de matchs qui arrive, il va falloir faire faire jouer tout le monde et ça n'est pas négociable. Tolisso ne va pas jouer deux matchs par semaine, et Sulc, Moreira ou même Kluivert (même si lui, purée je le sens pas...) vont devoir entrer fréquemment dans la rotation et démarrer certains matchs comme titulaires. Faut pas oublier que défensivement, on sera complètement à poil pendant la CAN, on va avoir intérêt à chauffer la charnière remplaçante en coupe de France.
On verra où est-ce qu'on sera fin octobre, mais si on ne veut pas exploser en vol, il va falloir faire tourner, et pas qu'un peu.
Ce qui saute aux yeux c'est que l'équipe est Morton-dépendante
Et Fofana a décidé qu'il ne ferait pas de passe à Tagliafico ce soir. Étrange
cette équipe me plait, le vestiaire a l'air de bien vivre, cela faisait des années qu'on avait pas vu ça, les résultats aident aussi ... allez l'OL ! et certains critiqués comme Tessmann, Niakhaté sont au niveau, confirmant cela. Quant à Greif cela parait une bonne pioche ...