Actualités
Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
Tanner Tessmann lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Angers (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 14 Commentaires

    • Ayant buté pendant plus d'une heure de jeu sur le bloc compact d'Angers, l'OL a débloqué la situation grâce à Tanner Tessmann. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    La prestation d'ensemble de Tessmann

    Forcément, en débloquant le match à la 68e minute de jeu, l'Américain s'est offert le luxe de mettre la cerise sur le gâteau plutôt copieux qu'il avait confectionné depuis le début de la partie. Il aura ce côté "sauveur" dans cette victoire 1-0, mais ce serait réduire très clairement sa prestation globale durant cet OL - Angers. Lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois pointait sa complémentarité avec Tyler Morton. Ce vendredi, l'Américain était orphelin de son Anglais, mais la prestation n'en a pas moins été aboutie. Si l'OL a eu la possession, Tessmann a colmaté les brèches, notamment durant le premier acte.

    Se projetant bien plus vers l'avant depuis ce début de saison, le milieu s'est essayé par deux fois, sans réussite. Il a certes eu un peu de déchet technique avant de rentrer au vestiaire, mais globalement, le numéro 6 lyonnais a tenu la baraque et l'un des plus fringants pendant les 45 premières minutes. En deuxième, le travail de l'ombre a toujours été bien présent, avec une projection vers l'avant. Cela lui a permis de parfaitement suivre la tête repoussée de Martin Satriano.

    On a moins aimé

    La main inutile de Niakhaté

    Après avoir multiplié les séquences de possession à la manière d'une équipe de hand, l'OL pensait avoir trouvé l'ouverture à la 22e minute et une tête à bout portant de Nicolas Tagliafico. Malheureusement, l'Argentin n'a pu fêter son premier but de la saison, la faute à un coup de sifflet de Clément Turpin. L'arbitre central sifflait une main de Niakhaté alors que ce dernier se trouvait en dehors du terrain. Un geste complètement inutile et surtout mal senti qui a valu au Sénégalais un jaune bête dès la 20e minute de la rencontre. C'est avant tout que cela met une pression inutile, encore plus pour un défenseur. Ayant déjà eu quelques difficultés à contenir Peter, Niakhaté s'est ajouté une difficulté supplémentaire. Sans conséquence, fort heureusement.

    14 commentaires
    1. Avatar
      PAT11grib - ven 19 Sep 25 à 23 h 10

      Mon top : Tessman qui au-delà de son but fait un gros abattage.
      Mon flop : Angers et son bloc très bas.

      1. Le_Lyonniste
        Le_Lyonniste - ven 19 Sep 25 à 23 h 20

        Le bloc bas d'Angers n'est pas un flop, ils ont presque réussi leur coup.

        1. Avatar
          PAT11grib - ven 19 Sep 25 à 23 h 26

          C'est de l'anti football. Ça vide les stades. Ce n'est pas digne de matchs de haut niveau. Ça fait baisser les droits TV.
          Donc pour moi c'est un flop.

    2. Avatar
      Gonedamien38 - ven 19 Sep 25 à 23 h 13

      On s'en fout des autres , nous on a gagné notre match, pop pop pop pop !!

    3. Avatar
      Gonedamien38 - ven 19 Sep 25 à 23 h 19

      L'enchaînement c3 vs Lille va être compliqué
      faut faire tourner je le regrette

      1. Avatar
        Dufduf - ven 19 Sep 25 à 23 h 28

        Faire tourner , c'est très délicat quand tu as un effectif aussi serré . Ménager ses joueurs et perdre des points c'est absurde. Je crois qu'une équipe ayant aussi peu de marge que la nôtre doit prendre un max de points avec son 11 type.

    4. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - ven 19 Sep 25 à 23 h 24

      TOP
      AMN
      Tessmann
      Tolisso
      Sulc

      FLOP
      Merah

      1. Avatar
        regard01 - ven 19 Sep 25 à 23 h 32

        Bonsoir le Lyonniste. Greif m’a rassuré, c’est aussi mon top. Pour le flop, je suis d’accord. Merah, que je trouve un peu léger ne mérite pas à mon sens une place de titulaire.

    5. Avatar
      Gonedamien38 - ven 19 Sep 25 à 23 h 26

      On a quand même serré les miches jusqu'au bout
      1 abitude
      Mais au moins pour 1 fois , ça a fait rentrer des offensif même si c'était tard
      Pas de défense a 5, et oups ça gagne du coup

    6. Avatar
      piedicortedigaggio - ven 19 Sep 25 à 23 h 30

      Mettre en flop la main de Niakhaté qui a fait par ailleurs un match solide, c'est vraiment refuser de voir le match de Merah, qui n'a pas encore les moyens d'assumer un rôle de milieu offensif. Ce n'est pas indigent mais c'est encore trop juste.

      TOP
      Tessmann
      Greiffe
      L'entrée de Sulc
      La défense

      FLOP
      Merha
      L'animation offensive

    7. Avatar
      Poupette38 - ven 19 Sep 25 à 23 h 56

      J'en ai marre de stresser, punaise, pouvait pas le mettre le 2e 😠
      L'OL a repris son jeu "dégueulasse" , une possession du ballon stérile, comme à une époque, que des passes derrière, y a que Lyon qui joue de cette façon, c'est agaçant 😠, il est passé où notre beau jeu en mouvements ?
      Sur un long ballon en profondeur et en hauteur d'un angevin, tu vois que le défenseur va le prendre de la tête, il n'y a même pas un lyonnais sur le 2e ballon , c'est pas normal
      Bon, le nécessaire a été fait, 3 points de plus .
      Aucun but encaissé depuis le début de la saison en étant à 11 . Les 3 buts pris, l'OL était à 10

      1. Groot
        Groot - sam 20 Sep 25 à 0 h 02

        Je regrette le jeu en triangle de l'air Gérard Houiller

    8. Sebepe
      Sebepe - sam 20 Sep 25 à 0 h 01

      Perso j'aimerai savoir combien de ballons a touché Satriano, parce qu'à part la tete repoussée on ne l'a pas vu... peut etre 10 ballons et encore ?
      Ok c'est son premier match, mais quand meme on peut pas jouer en remises avec lui pour faire déborder Karabec ou Fofana ?
      Il ne peut que progresser. J4ai beaucoup aimé Sulc, pkoi c'est pas lui à droite ? Visiblement Karabec était plus emprunté.

      1. florentdu42
        florentdu42 - sam 20 Sep 25 à 0 h 10

        Pour satriano c est 18 ballons touchés.
        Il a été bon dans le pressing et les efforts défensifs.
        Maintenant il va lui falloir du temps et ne pas être trop sévère de suite.

        Et puis il a la barre qui l'a empêché de marquer son 1er but.

        Je dirais à revoir comme titulaire.

