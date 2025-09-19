OL - Angers (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Ayant buté pendant plus d'une heure de jeu sur le bloc compact d'Angers, l'OL a débloqué la situation grâce à Tanner Tessmann. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

La prestation d'ensemble de Tessmann

Forcément, en débloquant le match à la 68e minute de jeu, l'Américain s'est offert le luxe de mettre la cerise sur le gâteau plutôt copieux qu'il avait confectionné depuis le début de la partie. Il aura ce côté "sauveur" dans cette victoire 1-0, mais ce serait réduire très clairement sa prestation globale durant cet OL - Angers. Lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois pointait sa complémentarité avec Tyler Morton. Ce vendredi, l'Américain était orphelin de son Anglais, mais la prestation n'en a pas moins été aboutie. Si l'OL a eu la possession, Tessmann a colmaté les brèches, notamment durant le premier acte.

Se projetant bien plus vers l'avant depuis ce début de saison, le milieu s'est essayé par deux fois, sans réussite. Il a certes eu un peu de déchet technique avant de rentrer au vestiaire, mais globalement, le numéro 6 lyonnais a tenu la baraque et l'un des plus fringants pendant les 45 premières minutes. En deuxième, le travail de l'ombre a toujours été bien présent, avec une projection vers l'avant. Cela lui a permis de parfaitement suivre la tête repoussée de Martin Satriano.

On a moins aimé

La main inutile de Niakhaté

Après avoir multiplié les séquences de possession à la manière d'une équipe de hand, l'OL pensait avoir trouvé l'ouverture à la 22e minute et une tête à bout portant de Nicolas Tagliafico. Malheureusement, l'Argentin n'a pu fêter son premier but de la saison, la faute à un coup de sifflet de Clément Turpin. L'arbitre central sifflait une main de Niakhaté alors que ce dernier se trouvait en dehors du terrain. Un geste complètement inutile et surtout mal senti qui a valu au Sénégalais un jaune bête dès la 20e minute de la rencontre. C'est avant tout que cela met une pression inutile, encore plus pour un défenseur. Ayant déjà eu quelques difficultés à contenir Peter, Niakhaté s'est ajouté une difficulté supplémentaire. Sans conséquence, fort heureusement.