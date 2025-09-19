OL - Angers : Satriano titulaire à la pointe de l'attaque

Ce vendredi, l'OL retrouve Décines, trois semaines après la victoire face à l'OM. Pour ce rendez-vous contre Angers, Paulo Fonseca mise enfin sur un attaquant de pointe qui se nomme Martin Satriano.
Retrouver le chemin de la victoire pour ne pas trop ruminer. Cinq jours après la défaite à Rennes, l'OL ne veut pas subir un deuxième revers de suite, cette fois à la maison face à Angers. On dit toujours qu'une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite et les Lyonnais auront à coeur de le prouver face à leur public. Pour ce rendez-vous de la 5e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca doit se passer de Rémy Descamps et Abner, blessés, et Tyler Morton, suspendu. Trois absences qui ont pour conséquence des changements dans le onze titulaire. Dominik Greif va connaitre sa première dans le but rhodanien, tandis que Nicolas Tagliafico retrouve une place de titulaire sur le côté gauche de la défense.
Seulement, le plus gros changement concerne la mise en place tactique avec un retour du 4-2-3-1. Une réorganisation qui sous-entend la présence d'un attaquant de pointe après deux rencontres sans avant-centre de métier. Après Tolisso, qui revient à un rôle de double pivot, et Merah qui se sont partagés la tâche contre l'OM et à Rennes, Martin Satriano est lancé dans le grand bain pour une première titularisation avec l'OL. Il était trois sur la ligne de départ, mais l'Uruguayen a certainement fait parler son expérience de la Ligue 1 pour connaitre ses premières minutes entre Rhône et Saône.
La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Fofana - Satriano
J’aime bien cette compo
J’ai hâte de voir satriano dans cette équipe comme ça on pourra avoir un avis un peu plus éclairé
Je ne sais s'il faudra je juger d'emblée sur un premier match.
Il n'a pas joué depuis des mois , découvre une nouvelle équipe , etc...
Il faudra être indulgent a moins qu'il claque trois buts ...
Il a en plus le poids d'arriver derrière deux joueurs adulés au club , il va être comparé etc.. pas simple pour lui.
@Junidu38
Non t’inquiète je ne parle pas de le juger d’emblée et encore moins si il marque ou pas ( perso je m’en carre si dans le jeu il est utile ça me va très bien )
Par contre même si il n’est pas à 100% on pourra quand même cerner son profil et mieux se projeter dans ce qu’il peut apporter au projet du coach
oui tout a fait
Compo logique voir evidente.
Cependant j aurai aimé Sulc a la place de Karabec.
Karabec j’ai beaucoup aimé
Il court énormément, est plutôt intelligent et comprend le jeu
Culk pour l’instant je ne suis pas convaincu je le trouve trop désordonné, mais pourquoi pas en fin de match
Compo logique. Grande première pour Satriano et pour Greif aussi.
Curieux de voir tout ça . Un rebond est attendu après la désillusion en Bretagne.
Cheyrou l’anti lyonnais si on l’écoute Angers domine et a la moindre occasion de ses favoris il saute de joie ... par contre no comment sur Lyon qui pour lui est a la rue c’est une honte de payer ces commentaires avec notre abonnement
Bon ben allez nous!
pas de surprise dans cette compo, c'est très bien, tout le monde à son poste, pas d'expérimentation.
ça annonce un nouveau match cohérent.
On est déjà à la 5e journée, et on va seulement découvrir notre gardien, et notre 9, soit les deux postes les plus décisif.
Enfin, Martin ! Il a l'air très mouchclé (à prononcer comme Goldmember dans Austin Powers 3, pour ceux qui ont cette fabuleuse réf) !
C'est presque une équipe-type.
Vive nous !
Belle compo, pile poil, tolisso dans le double pivot merah en meneur et satriano en pointe. Je veux voir ça. J'aimerai bien voir sulc plus souvent quitte a voir merah a droite et karabec sur le banc. Mais en tout cas je suis content de l'équipe. Allez !
Tavernost annonce que les arbitres auront des micros sur eux la saison prochaine
Yen a à la VAR et ça ne les empêche pas d'être malhonnêtes. Tant qu'ils seront protégés et non sanctionnés quand ils trichent, ça servira à rien.
Impatient de voir tout ce beau monde à l'œuvre. Ne rien lâcher, continuer sur "notre" belle dynamique.
Rennes ? Un malheureux "incident" à oublier dès ce soir !
"ALLEZ L'OL" !
Abonné je ne suis pas au groupama ce soir ( j'ai prêté ma place gracieusement) Je suis au pays du Pana 13 ...
Mais ça va aller : " C'est haut, mais ça va glisser, c'est bon pour moi" !
Depuis la Corse, ALLEZ L'OL !!!
épicétou !🤩❤️💙💪
L'hymne du club on pourrait pas le faire plus rock'n roll, c'est d'un mollasson....ca motive pas les joueurs ni le public.....
umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,
Depuis la Vendée, allez l'ol ! epicetou 🍻
😅👍👍
Bien Tanner !
Tessman je ne sais pas ce qu'il s'est passé cet été mais c'est vraiment un autre joueur.
Mieux
Depuis Angers aller l'OL 😉
Niakhate et ses pieds carrés...
Pour l'instant je suis pas tres confiant.
Ah bah pour une fois on est d'accord "-_-
T'exagère à part pour le sujet Lacazette je suis tres souvent d'accord avec toi mon poulet
ca va etre un match tres chiant.....
Aie Malick
Merah totalement transparent pour le moment :/ il va falloir qu'il s'épaississe pour la ligue 1.
Ils vont nous tuer Fofana !
La grosse semelle sur Malik :/ mais ça glisse.
Ca c'est vraiment débile Moussa
Bon j'ai pensé à un délire de Turpin mais c'est encore Niakhate qui fait une dinguerie en fait...alors qu'il peut mettre la tête.
Refusé, mais normal hélas...
Main grossière.
y a pas carton ca glisse sur la main 😉
Turpin en train de se faire abuser au fur et à mesure par les angevins .
Match timide
Je pense qu'on va assister a un show Turpin
Pas de mouvement, Morton absent, Fofana pas inspiré..
C'est galère .
Si on veut se créer des occasions il va falloir réussir à libérer un peu malik. Pour le moment c'est mal parti
Grief qui assure nos lyonnais s'endorme
C'est qui aux commentaires sur la chaîne L1+ ?
Xavier Domergue (le sosie vocal de Margoton)
On évite par miracle un but tout fait. La défense centrale qui ne suit pas les seconds ballons as usual.
On est trop mou
Merah je sais pas mais j'arrive pas moi. Il se fait bouffer H24 à tous les matchs.
Pas de se soutiens sur le porteur du ballon