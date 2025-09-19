OL - Angers : Satriano titulaire à la pointe de l'attaque

Ce vendredi, l'OL retrouve Décines, trois semaines après la victoire face à l'OM. Pour ce rendez-vous contre Angers, Paulo Fonseca mise enfin sur un attaquant de pointe qui se nomme Martin Satriano.

Retrouver le chemin de la victoire pour ne pas trop ruminer. Cinq jours après la défaite à Rennes, l'OL ne veut pas subir un deuxième revers de suite, cette fois à la maison face à Angers. On dit toujours qu'une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite et les Lyonnais auront à coeur de le prouver face à leur public. Pour ce rendez-vous de la 5e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca doit se passer de Rémy Descamps et Abner, blessés, et Tyler Morton, suspendu. Trois absences qui ont pour conséquence des changements dans le onze titulaire. Dominik Greif va connaitre sa première dans le but rhodanien, tandis que Nicolas Tagliafico retrouve une place de titulaire sur le côté gauche de la défense.

Seulement, le plus gros changement concerne la mise en place tactique avec un retour du 4-2-3-1. Une réorganisation qui sous-entend la présence d'un attaquant de pointe après deux rencontres sans avant-centre de métier. Après Tolisso, qui revient à un rôle de double pivot, et Merah qui se sont partagés la tâche contre l'OM et à Rennes, Martin Satriano est lancé dans le grand bain pour une première titularisation avec l'OL. Il était trois sur la ligne de départ, mais l'Uruguayen a certainement fait parler son expérience de la Ligue 1 pour connaitre ses premières minutes entre Rhône et Saône.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Fofana - Satriano