Martin Satriano, attaquant de l'OL
Martin Satriano, attaquant de l’OL (@OL)

OL - Angers : Satriano titulaire à la pointe de l'attaque

  • par David Hernandez
  • 49 Commentaires

    • Ce vendredi, l'OL retrouve Décines, trois semaines après la victoire face à l'OM. Pour ce rendez-vous contre Angers, Paulo Fonseca mise enfin sur un attaquant de pointe qui se nomme Martin Satriano.

    Retrouver le chemin de la victoire pour ne pas trop ruminer. Cinq jours après la défaite à Rennes, l'OL ne veut pas subir un deuxième revers de suite, cette fois à la maison face à Angers. On dit toujours qu'une grande équipe ne perd jamais deux fois de suite et les Lyonnais auront à coeur de le prouver face à leur public. Pour ce rendez-vous de la 5e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca doit se passer de Rémy Descamps et Abner, blessés, et Tyler Morton, suspendu. Trois absences qui ont pour conséquence des changements dans le onze titulaire. Dominik Greif va connaitre sa première dans le but rhodanien, tandis que Nicolas Tagliafico retrouve une place de titulaire sur le côté gauche de la défense.

    Seulement, le plus gros changement concerne la mise en place tactique avec un retour du 4-2-3-1. Une réorganisation qui sous-entend la présence d'un attaquant de pointe après deux rencontres sans avant-centre de métier. Après Tolisso, qui revient à un rôle de double pivot, et Merah qui se sont partagés la tâche contre l'OM et à Rennes, Martin Satriano est lancé dans le grand bain pour une première titularisation avec l'OL. Il était trois sur la ligne de départ, mais l'Uruguayen a certainement fait parler son expérience de la Ligue 1 pour connaitre ses premières minutes entre Rhône et Saône.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Fofana - Satriano

    Alexandre Lacazette après son 200e but avec l'OL contre Angers
    OL : Lacazette salue le sacrifice de Mikautadze
    49 commentaires
    1. Avatar
      Jeanmasse 39 le mytho - ven 19 Sep 25 à 19 h 50

      J’aime bien cette compo
      J’ai hâte de voir satriano dans cette équipe comme ça on pourra avoir un avis un peu plus éclairé

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 19 Sep 25 à 19 h 53

        Je ne sais s'il faudra je juger d'emblée sur un premier match.
        Il n'a pas joué depuis des mois , découvre une nouvelle équipe , etc...
        Il faudra être indulgent a moins qu'il claque trois buts ...
        Il a en plus le poids d'arriver derrière deux joueurs adulés au club , il va être comparé etc.. pas simple pour lui.

        Signaler
        1. Avatar
          Jeanmasse 39 le mytho - ven 19 Sep 25 à 19 h 55

          @Junidu38
          Non t’inquiète je ne parle pas de le juger d’emblée et encore moins si il marque ou pas ( perso je m’en carre si dans le jeu il est utile ça me va très bien )
          Par contre même si il n’est pas à 100% on pourra quand même cerner son profil et mieux se projeter dans ce qu’il peut apporter au projet du coach

        2. Juni38
          Juni38 - ven 19 Sep 25 à 20 h 16

          oui tout a fait

    2. Bidibulle
      Bidibulle - ven 19 Sep 25 à 19 h 54

      Compo logique voir evidente.
      Cependant j aurai aimé Sulc a la place de Karabec.

      Signaler
      1. Avatar
        Jeanmasse 39 le mytho - ven 19 Sep 25 à 19 h 56

        Karabec j’ai beaucoup aimé
        Il court énormément, est plutôt intelligent et comprend le jeu
        Culk pour l’instant je ne suis pas convaincu je le trouve trop désordonné, mais pourquoi pas en fin de match

        Signaler
    3. janot06
      janot06 - ven 19 Sep 25 à 19 h 55

      Compo logique. Grande première pour Satriano et pour Greif aussi.
      Curieux de voir tout ça . Un rebond est attendu après la désillusion en Bretagne.

      Signaler
      1. Avatar
        Luc Dunome - ven 19 Sep 25 à 21 h 14

        Cheyrou l’anti lyonnais si on l’écoute Angers domine et a la moindre occasion de ses favoris il saute de joie ... par contre no comment sur Lyon qui pour lui est a la rue c’est une honte de payer ces commentaires avec notre abonnement

        Signaler
    4. Avatar
      leroilyon - ven 19 Sep 25 à 19 h 57

      Bon ben allez nous!

      Signaler
    5. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - ven 19 Sep 25 à 20 h 00

      pas de surprise dans cette compo, c'est très bien, tout le monde à son poste, pas d'expérimentation.
      ça annonce un nouveau match cohérent.

      On est déjà à la 5e journée, et on va seulement découvrir notre gardien, et notre 9, soit les deux postes les plus décisif.

      Signaler
    6. Toitoi
      Toitoi - ven 19 Sep 25 à 20 h 01

      Enfin, Martin ! Il a l'air très mouchclé (à prononcer comme Goldmember dans Austin Powers 3, pour ceux qui ont cette fabuleuse réf) !
      C'est presque une équipe-type.
      Vive nous !

      Signaler
    7. Avatar
      Ahtmos - ven 19 Sep 25 à 20 h 08

      Belle compo, pile poil, tolisso dans le double pivot merah en meneur et satriano en pointe. Je veux voir ça. J'aimerai bien voir sulc plus souvent quitte a voir merah a droite et karabec sur le banc. Mais en tout cas je suis content de l'équipe. Allez !

      Signaler
    8. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 19 Sep 25 à 20 h 19

      Tavernost annonce que les arbitres auront des micros sur eux la saison prochaine

      Signaler
      1. Avatar
        fandelol - ven 19 Sep 25 à 20 h 27

        Yen a à la VAR et ça ne les empêche pas d'être malhonnêtes. Tant qu'ils seront protégés et non sanctionnés quand ils trichent, ça servira à rien.

        Signaler
    9. Gerard
      Gerard - ven 19 Sep 25 à 20 h 27

      Impatient de voir tout ce beau monde à l'œuvre. Ne rien lâcher, continuer sur "notre" belle dynamique.
      Rennes ? Un malheureux "incident" à oublier dès ce soir !

      "ALLEZ L'OL" !

      Signaler
    10. Avatar
      olgoneforever - ven 19 Sep 25 à 20 h 34

      Abonné je ne suis pas au groupama ce soir ( j'ai prêté ma place gracieusement) Je suis au pays du Pana 13 ...
      Mais ça va aller : " C'est haut, mais ça va glisser, c'est bon pour moi" !

      Signaler
    11. Dede ex-Passion 69
      Dede ex-Passion 69 - ven 19 Sep 25 à 20 h 41

      Depuis la Corse, ALLEZ L'OL !!!
      épicétou !🤩❤️💙💪

      Signaler
    12. Kramel69
      Kramel69 - ven 19 Sep 25 à 20 h 42

      L'hymne du club on pourrait pas le faire plus rock'n roll, c'est d'un mollasson....ca motive pas les joueurs ni le public.....

      Signaler
    13. Kramel69
      Kramel69 - ven 19 Sep 25 à 20 h 45

      umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,umtiti,

      Signaler
    14. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 19 Sep 25 à 20 h 45

      Depuis la Vendée, allez l'ol ! epicetou 🍻

      Signaler
      1. Dede ex-Passion 69
        Dede ex-Passion 69 - ven 19 Sep 25 à 20 h 49

        😅👍👍

        Signaler
    15. OL-91
      OL-91 - ven 19 Sep 25 à 20 h 55

      Bien Tanner !

      Signaler
    16. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 20 h 56

      Tessman je ne sais pas ce qu'il s'est passé cet été mais c'est vraiment un autre joueur.

      Signaler
    17. Avatar
      ggs - ven 19 Sep 25 à 20 h 57

      Mieux
      Depuis Angers aller l'OL 😉

      Signaler
    18. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 20 h 59

      Niakhate et ses pieds carrés...

      Signaler
    19. Avatar
      leroilyon - ven 19 Sep 25 à 20 h 59

      Pour l'instant je suis pas tres confiant.

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - ven 19 Sep 25 à 21 h 01

        Ah bah pour une fois on est d'accord "-_-

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - ven 19 Sep 25 à 21 h 04

          T'exagère à part pour le sujet Lacazette je suis tres souvent d'accord avec toi mon poulet

    20. Kramel69
      Kramel69 - ven 19 Sep 25 à 21 h 01

      ca va etre un match tres chiant.....

      Signaler
    21. Avatar
      leroilyon - ven 19 Sep 25 à 21 h 03

      Aie Malick

      Signaler
    22. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 21 h 03

      Merah totalement transparent pour le moment :/ il va falloir qu'il s'épaississe pour la ligue 1.

      Signaler
    23. OL-91
      OL-91 - ven 19 Sep 25 à 21 h 04

      Ils vont nous tuer Fofana !

      Signaler
    24. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 21 h 04

      La grosse semelle sur Malik :/ mais ça glisse.

      Signaler
    25. Avatar
      leroilyon - ven 19 Sep 25 à 21 h 07

      Ca c'est vraiment débile Moussa

      Signaler
    26. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 21 h 07

      Bon j'ai pensé à un délire de Turpin mais c'est encore Niakhate qui fait une dinguerie en fait...alors qu'il peut mettre la tête.

      Signaler
    27. Dede ex-Passion 69
      Dede ex-Passion 69 - ven 19 Sep 25 à 21 h 08

      Refusé, mais normal hélas...
      Main grossière.

      Signaler
    28. Kramel69
      Kramel69 - ven 19 Sep 25 à 21 h 09

      y a pas carton ca glisse sur la main 😉

      Signaler
    29. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 21 h 10

      Turpin en train de se faire abuser au fur et à mesure par les angevins .

      Signaler
    30. Avatar
      gone69 - ven 19 Sep 25 à 21 h 10

      Match timide

      Signaler
    31. Avatar
      ggs - ven 19 Sep 25 à 21 h 10

      Je pense qu'on va assister a un show Turpin

      Signaler
    32. Avatar
      leroilyon - ven 19 Sep 25 à 21 h 11

      Pas de mouvement, Morton absent, Fofana pas inspiré..
      C'est galère .

      Signaler
    33. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 21 h 11

      Si on veut se créer des occasions il va falloir réussir à libérer un peu malik. Pour le moment c'est mal parti

      Signaler
    34. Avatar
      gone69 - ven 19 Sep 25 à 21 h 11

      Grief qui assure nos lyonnais s'endorme

      Signaler
    35. j.f.ol
      j.f.ol - ven 19 Sep 25 à 21 h 12

      C'est qui aux commentaires sur la chaîne L1+ ?

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 19 Sep 25 à 21 h 14

        Xavier Domergue (le sosie vocal de Margoton)

        Signaler
    36. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 21 h 12

      On évite par miracle un but tout fait. La défense centrale qui ne suit pas les seconds ballons as usual.

      Signaler
    37. Avatar
      gone69 - ven 19 Sep 25 à 21 h 13

      On est trop mou

      Signaler
    38. Avatar
      zikos35 - ven 19 Sep 25 à 21 h 15

      Merah je sais pas mais j'arrive pas moi. Il se fait bouffer H24 à tous les matchs.

      Signaler
    39. Avatar
      gone69 - ven 19 Sep 25 à 21 h 15

      Pas de se soutiens sur le porteur du ballon

      Signaler

