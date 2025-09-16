Actualités
Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
Michael Gerlinger, dirigeant de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Arbitrage : Michael Gerlinger veut rencontrer la DTA et la FFF

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • L'OL veut des explications. Suite au match à Rennes dimanche (3-1), Michael Gerlinger, le directeur général, va demander à échanger avec les patrons de la Direction technique de l'arbitrage et la FFF.

    Ce Rennes - OL du 14 septembre n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Au-delà du revers rhodanien en Bretagne (3-1). Ce sont les divers faits de jeu qui font parler. On pense évidemment à la faute non-sanctionnée d'Anthony Rouault sur Khalis Merah, mais aussi au carton rouge de Tyler Morton.

    Face à tout ça, l'Olympique lyonnais, par la voix de Matthieu Louis-Jean, a clamé qu'il voulait des explications. Tout est en tout cas fait en sens, puisque Michael Gerlinger souhaite s'entretenir avec les dirigeants des instances en charge de l'arbitrage.

    Échanger avec les dirigeants de l'arbitrage

    Le directeur général du club rhodanien va prendre rendez-vous avec le patron de la Direction technique de l'arbitrage, Antony Gautier. Dans l'organisation, nous retrouvons aussi Amaury Delerue, manager instructeur des arbitres de Ligue 1. Tout cela étant chapeauté par la Fédération française de football, l'idée est également de rencontrer un ou des représentants de la FFF sur ce dossier.

    Comme d'autres écuries du championnat, l'OL échange régulièrement avec les responsables des arbitres. Mais parfois, cela peut faire plus de bruit que d'autres. On se souvient par exemple qu'en janvier 2024, interloqué par les coups de sifflet de Gaël Angoula lors d'un duel perdu contre Le Havre (3-1), Laurent Prud’homme, qui était DG, avait eu une réunion avec Stéphane Lannoy, prédécesseur de Gautier à la tête de la DTA.

    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 16 Sep 25 à 18 h 02

      Bien , Gerlinger ne pouvait pas rester inerte devant ce qui s'est passé .
      On attends les explications de la DTA .
      On se fait enfler et bien comme il faut , on digère et on passe au match suivant , d'accord , mais on pose quand même des questions .

      Signaler
    2. Avatar
      regard01 - mar 16 Sep 25 à 18 h 29

      N’y aurait il pas une rancune des arbitres contre Fonseca et l’OL. ? Il y a eu Stassin et maintenant les rennais, ça fait beaucoup en peu de temps.

      Signaler
    3. RBV
      RBV - mar 16 Sep 25 à 18 h 40

      Et la faute sur Deschamps. et le HJ non sifflé, et ne tirage de maillot sur le 2eme but…
      Bref.

      Signaler
    4. Avatar
      gone69 - mar 16 Sep 25 à 18 h 40

      La commission se perd dans des excuses inutiles et sans lendemain et a la fin on se fait toujours b...

      Signaler

