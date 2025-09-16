OL - Arbitrage : Michael Gerlinger veut rencontrer la DTA et la FFF

L'OL veut des explications. Suite au match à Rennes dimanche (3-1), Michael Gerlinger, le directeur général, va demander à échanger avec les patrons de la Direction technique de l'arbitrage et la FFF.

Ce Rennes - OL du 14 septembre n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Au-delà du revers rhodanien en Bretagne (3-1). Ce sont les divers faits de jeu qui font parler. On pense évidemment à la faute non-sanctionnée d'Anthony Rouault sur Khalis Merah, mais aussi au carton rouge de Tyler Morton.

Face à tout ça, l'Olympique lyonnais, par la voix de Matthieu Louis-Jean, a clamé qu'il voulait des explications. Tout est en tout cas fait en sens, puisque Michael Gerlinger souhaite s'entretenir avec les dirigeants des instances en charge de l'arbitrage.

Échanger avec les dirigeants de l'arbitrage

Le directeur général du club rhodanien va prendre rendez-vous avec le patron de la Direction technique de l'arbitrage, Antony Gautier. Dans l'organisation, nous retrouvons aussi Amaury Delerue, manager instructeur des arbitres de Ligue 1. Tout cela étant chapeauté par la Fédération française de football, l'idée est également de rencontrer un ou des représentants de la FFF sur ce dossier.

Comme d'autres écuries du championnat, l'OL échange régulièrement avec les responsables des arbitres. Mais parfois, cela peut faire plus de bruit que d'autres. On se souvient par exemple qu'en janvier 2024, interloqué par les coups de sifflet de Gaël Angoula lors d'un duel perdu contre Le Havre (3-1), Laurent Prud’homme, qui était DG, avait eu une réunion avec Stéphane Lannoy, prédécesseur de Gautier à la tête de la DTA.