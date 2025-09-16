Actualités
Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
Tyler Morton exclu lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ligue 1 : première exclusion d’un joueur de l’OL depuis avril 2024

  • par Gwendal Chabas

    • Dimanche, Tyler Morton a été directement exclu lors de Rennes - OL (3-1). Une première pour un Lyonnais depuis le printemps 2024.

    Un an et cinq mois. C’est, jour pour jour, le temps écoulé entre l’exclusion de Nicolas Tagliafico face à Brest le 14 avril 2024 et celle de Tyler Morton dimanche 14 septembre 2025. Contre le Stade Rennais, l’Anglais a laissé ses coéquipiers à 10 pour un geste d’antijeu. Justifiée ou injustifiée, cette décision a largement impacté la suite de la partie. L’OL menait alors 1 à 0 à la 75e minute, avant de s’écrouler et de perdre 3 à 1. 

    Pour l’Olympique lyonnais, il s’agit du premier carton rouge reçu par un joueur en Ligue 1 depuis plus d’une saison donc. Avant le milieu de terrain, l’Argentin était le dernier en date lors de la folle affiche face au Stade Brestois (4-3). Un match irrationnel remporté à la 106e minute par les Rhodaniens sur un penalty d’Ainsley Maitland-Niles

    Tolisso dernier joueur exclu toutes compétitions confondues

    Auparavant, Tagliafico et Pierre Lees-Melou avaient reçu un deuxième jaune suite à une embrouille. Depuis, aucun autre footballeur de l’OL n’a été exclu en championnat. On rappelle que le club avait passé un exercice vierge sur ce point en 2024-2025. Toutes compétitions confondues, il faut remonter un peu moins loin. On se souvient que Corentin Tolisso était rentré aux vestiaires plus tôt que prévu contre Manchester United lors du fameux quart de finale retour de Ligue Europa (5-4). 

    Et évidemment, comment oublier l’exclusion de Paulo Fonseca, toujours face à Brest, le 2 mars. Pour s’être largement emporté contre l’arbitre de la partie ce jour-là, l’entraîneur paie encore une lourde sanction. Il a certes désormais la possibilité de retrouver les vestiaires, mais il doit encore suivre les rencontres depuis la tribune.

    Vers une absence de diffusion pour Young Boys - OL en Ligue Europa

