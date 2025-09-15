OL : plus d’un match de suspension pour Morton ?

Coupable d’une faute d’antijeu et considérée comme grossière, Tyler Morton a été exclu dimanche soir contre Rennes. Le milieu de l’OL loupera la réception d’Angers vendredi, mais peut-être bien plus.

Il y a eu beaucoup de tournants dimanche soir au Roazhon Park. Mais celui de la 78e minute a très clairement eu une incidence négative sur l’OL. Alors que Paulo Fonseca et son staff avaient choisi de faire entrer Pavel Sulc à la place de Khalis Merah avant un corner tiré par Tyler Morton, l’Anglais a finalement mis à mal la stratégie voulue par son coach, avec un carton rouge. Suite à un ballon renvoyé par la défense rennaise sur ce coup de pied de coin, le milieu a tenté d’annihiler la contre-attaque de Rennes, malgré 80 mètres à parcourir jusqu’au but de Rémy Descamps. Plutôt que de tirer le maillot et de faire une faute d’antijeu, mais souvent décrite comme intelligente, Morton s’est rendu coupable d’une tentative de croche-pied avec un tacle par derrière.

Louis-Jean : "On va le défendre"

Kader Meïté a eu beau tenir sur ses deux jambes, Ruddy Buquet a choisi de stopper l’action et surtout de sortir un carton rouge au Lyonnais, qui est tombé des nues au moment de voir la couleur de la biscotte. L’infériorité numérique a eu raison de l’OL et Tyler Morton se voit couper dans son élan après une bonne entame de saison. "Tyler est un jeune joueur, il a fait une faute d’antijeu. Si on expulse Tyler, on ne voit pas pourquoi on n’expulse pas Rouault, et là Rennes aurait joué à dix pendant 70 minutes ! On va défendre Tyler, car il ne peut pas prendre plus d’un match ferme quand on compare à certaines autres fautes", a annoncé Matthieu Louis-Jean aux médias présents en Bretagne.

Dores et déjà absent pour la réception d’Angers vendredi soir (20h45) au Parc OL, Tyler Morton reste sous la menace d’une suspension plus lourde. Ce qui lui ferait ainsi manquer le déplacement à Lille le dimanche 28 septembre. Réponse mercredi soir après la commission de discipline de la LFP.