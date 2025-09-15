Actualités
Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
Tyler Morton exclu lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL : plus d’un match de suspension pour Morton ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Coupable d’une faute d’antijeu et considérée comme grossière, Tyler Morton a été exclu dimanche soir contre Rennes. Le milieu de l’OL loupera la réception d’Angers vendredi, mais peut-être bien plus.

    Il y a eu beaucoup de tournants dimanche soir au Roazhon Park. Mais celui de la 78e minute a très clairement eu une incidence négative sur l’OL. Alors que Paulo Fonseca et son staff avaient choisi de faire entrer Pavel Sulc à la place de Khalis Merah avant un corner tiré par Tyler Morton, l’Anglais a finalement mis à mal la stratégie voulue par son coach, avec un carton rouge. Suite à un ballon renvoyé par la défense rennaise sur ce coup de pied de coin, le milieu a tenté d’annihiler la contre-attaque de Rennes, malgré 80 mètres à parcourir jusqu’au but de Rémy Descamps. Plutôt que de tirer le maillot et de faire une faute d’antijeu, mais souvent décrite comme intelligente, Morton s’est rendu coupable d’une tentative de croche-pied avec un tacle par derrière.

    Louis-Jean : "On va le défendre"

    Kader Meïté a eu beau tenir sur ses deux jambes, Ruddy Buquet a choisi de stopper l’action et surtout de sortir un carton rouge au Lyonnais, qui est tombé des nues au moment de voir la couleur de la biscotte. L’infériorité numérique a eu raison de l’OL et Tyler Morton se voit couper dans son élan après une bonne entame de saison. "Tyler est un jeune joueur, il a fait une faute d’antijeu. Si on expulse Tyler, on ne voit pas pourquoi on n’expulse pas Rouault, et là Rennes aurait joué à dix pendant 70 minutes ! On va défendre Tyler, car il ne peut pas prendre plus d’un match ferme quand on compare à certaines autres fautes", a annoncé Matthieu Louis-Jean aux médias présents en Bretagne.

    Dores et déjà absent pour la réception d’Angers vendredi soir (20h45) au Parc OL, Tyler Morton reste sous la menace d’une suspension plus lourde. Ce qui lui ferait ainsi manquer le déplacement à Lille le dimanche 28 septembre. Réponse mercredi soir après la commission de discipline de la LFP.

    à lire également
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Rennes ne réussit décidément pas à l'OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      pathetikOL - lun 15 Sep 25 à 16 h 21

      il ne manqueait plus que cela alors qu'il n'y aurait jamais dû avoir carton rouge (jaune dans le meilleur des cas) et que c'est Rouault qui devrait être à sa place ! ça en arrive à dégouter du foot français et donne envie de se désabonner de Ligue1 plus ... je propose aux supporters d'envoyer des mails à la LFP infos@lfp.fr pour leurs demander de faire que les fautes d'arbitages prouvées a posteriori qui sont nombreuses dans le foot français soient corrigées (comme par exemple à la hausse rouge pour Rouault ou à la baisse jaune pour Morton),. Elles en arrivent à nous dégouter du foot français et ne donnent plus envie de le regarder. Il est pour moi plus que nécessaire qu'à l'heure de la VAR les supporters demandent une meilleure gestion des fautes d'arbitrage. Un club comme l'OL ses milliers de supporters et donc d'abonnés à Ligue 1 plus et leur pouvoir en termes de droits télé doivent pouvoir se faire entendre !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL : plus d’un match de suspension pour Morton ? 16:15
    OL Lyonnes : week-end victorieux pour les U19 et la réserve 15:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Rennes ne réussit décidément pas à l'OL 14:45
    Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
    OL Académie : les U19 vainqueurs de Schiltigheim et sur le podium 14:00
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L’OL rit jaune sur la semelle reçue par Merah à Rennes 13:15
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Maciel n’a pas apprécié l’attitude de Beye 12:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    OL, arbitrage, Descamps, Greif… votre avis nous intéresse 11:45
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    Avec sa défaite à Rennes, l’OL quitte le podium de Ligue 1 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Anthony Rouault, défenseur de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Rouault revient sur son geste envers Merah 10:15
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Niakhaté après Rennes - OL (3-1) : "Être juste dans les deux sens" 09:30
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : une première chute en trois temps 08:45
    Rudy Buquet lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : Louis-Jean peste contre l’arbitrage et la VAR 08:00
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 07:30
    Malick Fofana lors de Rennes - OL
    Rennes - OL (3-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 14/09/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    L'OL sombre en fin de match à Rennes (3-1) 14/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes 14/09/25
    Tanguy, supporter de l'OL
    Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé 14/09/25
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1 14/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut