Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
Lacazette (ex-OL) débloque son compteur en Arabie saoudite

  • par Antoine Lio
  1 Commentaire

    • Artisan de la victoire avec Neom face à Damac (2-1), Alexandre Lacazette a inscrit un doublé pour la deuxième journée du championnat.

    Il aura tout de même fallu quatre matchs à Alexandre Lacazette pour trouver ses marques avec le Neom SC. Deux matchs amicaux face à Levante et à l'AS Rome, une défaite en championnat contre Al Ahli SC (1-0) et cette deuxième journée de la Saudi Pro League à Damac. Au coup de sifflet final, une première victoire de rang pour le Neom SC, grâce à un doublé de l'ancien capitaine lyonnais. Deux premières illustrations d'une longue série ? Seul l'homme aux 201 buts avec l'OL en aura le destin.

    Un championnat encore inconnu

    À l'instar d'une kyrielle de footballeurs, Alexandre Lacazette a aussi fait le choix de l'Arabie saoudite. Si de plus en plus de jeunes font le choix de l’exode, pour l'ancien international français (16 capes, 3 buts), c’est une dernière étape dans sa carrière dans l'inconnu mais avec des joueurs familiers.

    En ralliant le club du Neom SC, sous les ordres de Christophe Galtier, Alexandre Lacazette a notamment retrouvé son ancien coéquipier lyonnais, Said Benrahma. Avec désormais deux buts au compteur, le natif de Lyon entend maintenir ce rythme et ainsi aider son club à jouer les premiers rôles pour cette saison historique à Neom.

    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca peut de nouveau avoir accès aux vestiaires
    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - lun 15 Sep 25 à 17 h 04

      Voir la vidéo... le commentaire est digne de celui des Américains du sud... en tout cas cela change de nos "bonnets de nuits" habituels !
      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Le-premier-but-d-alexandre-lacazette-avec-neom-en-video/1593391
      Alex a déjà son fan-club tout en bleu... comme son short lyonnais !

      Signaler

