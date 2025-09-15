OL : Fonseca peut de nouveau avoir accès aux vestiaires

Privé de vestiaires depuis le 2 mars dernier en Ligue 1, Paulo Fonseca va pouvoir retrouver quelques habitudes de coach. Son interdiction d’accès a pris fin en même temps que la défaite de l'OL à Rennes.

Il assure que la suspension lui a permis d'avoir un nouveau regard sur son métier. Cependant, dimanche soir, les caméras de Ligue 1+ ont pu capter un Paulo Fonseca très remonté. Présent dans l'une des tribunes du Roazhon Park, l'entraîneur de l'OL n'a pu s'empêcher de fustiger de loin les décisions arbitrales. On l'a notamment vu crier "hors-jeu" sur l'égalisation rennaise, sans que Ruddy Buquet revienne sur sa décision. À froid, on se dit presque que le Portugais était peut-être mieux en tribunes que sur le banc de touche dimanche soir, tant le sentiment d'injustice a été grand. Cette interdiction de banc va durer encore un peu, puisque sa suspension ne prend fin qu'au moment d'attaquer le mois de décembre.

Un début de retour à la normale

Néanmoins, la défaite lyonnaise en Bretagne dimanche a sonné comme la fin d'une première interdiction pour Fonseca. Dans la lourde suspension retenue contre lui en mars dernier, le coach rhodanien ne pouvait pas accéder aux vestiaires jusqu'au 15 septembre minuit. En reprenant le chemin de Lyon sitôt le revers à peine digéré, Paulo Fonseca a donc vu son interdiction de vestiaire se terminer. Il pourra de nouveau faire sa causerie d'avant-match au Parc OL vendredi soir en marge de la venue d'Angers à Décines. Un début de retour à la normale pour le technicien lusitanien.