Rennes - OL (3-1) : Louis-Jean peste contre l’arbitrage et la VAR

Suite à la défaite (3-1) de l’OL à Rennes, Matthieu Louis-Jean a pris la parole au Roazhon Park. Le directeur technique lyonnais s’interrogeait sur certaines décisions arbitrables, dont celle de ne pas exclure un Rennais après une semelle sur Khalis Merah.

En prenant trois buts en l’espace de dix minutes en fin de match, l’OL s’est sabordé tout seul pour connaitre sa première défaite de la saison en Ligue 1 (3-1). Seulement, dans ce revers à Rennes, il reste également un gros sentiment d’amertume et d’injustice. Si le rouge de Tyler Morton à un quart d’heure de la fin peut donner lieu à différentes interprétations pour savoir s’il est justifié ou non, c’est bien une expulsion non-donnée par Rudy Buquet qui a été au centre de crispations lyonnaises d’après-match.

A la 18e minute, Rennes aurait dû connaitre une quatrième exclusion cette saison après que Anthony Rouault ait posé ses crampons sur le genou de Khalis Merah. "On avait la possibilité de tuer le match, on a eu des situations très franches, a réagi Matthieu Louis-Jean après la rencontre. Mais il y a eu un fait de jeu très important, avec la faute de (Anthony) Rouault sur (Khalis) Merah en première période." Au moment de cette action, l’arbitre central n’a pas jugé bon de siffler une faute et n’a arrêté le jeu qu’avec la présence du jeune milieu lyonnais au sol alors que le ballon était en touche.

"Il fallait lui casser la jambe ?"

Et si l'arbitre n'a sifflé aucune faute sur le moment, l’arrêt du match aurait dû entraîner un visionnage de la VAR et très logiquement un carton rouge. Or, il n’y a eu rien de tout ça et c’est bien qui interroge dans le camp rhodanien après la rencontre. "Il y a une incompréhension totale sur la cohérence de l’arbitrage. C’est très dommageable. Pour moins que ça, le joueur de Toulouse Abu a vu rouge devant Lille. En plus, c’est Rouault qui fait la faute sur Merah qui reste sur le terrain et qui égalise, ça fait beaucoup, continuait de pester le directeur technique de l’OL. On veut des explications car on ne veut pas devenir parano. Les choses se répètent. M.Buquet nous a dit qu'il ne savait pas ce qu'il s'est passé. Il aurait pu lui casser la jambe. Donc il aurait fallu qu'il lui casse ? On est très déçus".

Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui du derby en avril dernier avec la semelle de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso et la décision arbitrable qui a suivi. Dimanche, à Rennes, l’OL n’a pas tout bien fait. Mais il avait aussi des raisons d’être en colère.