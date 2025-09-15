Rennes - OL (3-1) : Louis-Jean peste contre l’arbitrage et la VAR

Suite à la défaite (3-1) de l’OL à Rennes, Matthieu Louis-Jean a pris la parole au Roazhon Park. Le directeur technique lyonnais s’interrogeait sur certaines décisions arbitrables, dont celle de ne pas exclure un Rennais après une semelle sur Khalis Merah.
En prenant trois buts en l’espace de dix minutes en fin de match, l’OL s’est sabordé tout seul pour connaitre sa première défaite de la saison en Ligue 1 (3-1). Seulement, dans ce revers à Rennes, il reste également un gros sentiment d’amertume et d’injustice. Si le rouge de Tyler Morton à un quart d’heure de la fin peut donner lieu à différentes interprétations pour savoir s’il est justifié ou non, c’est bien une expulsion non-donnée par Rudy Buquet qui a été au centre de crispations lyonnaises d’après-match.
A la 18e minute, Rennes aurait dû connaitre une quatrième exclusion cette saison après que Anthony Rouault ait posé ses crampons sur le genou de Khalis Merah. "On avait la possibilité de tuer le match, on a eu des situations très franches, a réagi Matthieu Louis-Jean après la rencontre. Mais il y a eu un fait de jeu très important, avec la faute de (Anthony) Rouault sur (Khalis) Merah en première période." Au moment de cette action, l’arbitre central n’a pas jugé bon de siffler une faute et n’a arrêté le jeu qu’avec la présence du jeune milieu lyonnais au sol alors que le ballon était en touche.
"Il fallait lui casser la jambe ?"
Et si l'arbitre n'a sifflé aucune faute sur le moment, l’arrêt du match aurait dû entraîner un visionnage de la VAR et très logiquement un carton rouge. Or, il n’y a eu rien de tout ça et c’est bien qui interroge dans le camp rhodanien après la rencontre. "Il y a une incompréhension totale sur la cohérence de l’arbitrage. C’est très dommageable. Pour moins que ça, le joueur de Toulouse Abu a vu rouge devant Lille. En plus, c’est Rouault qui fait la faute sur Merah qui reste sur le terrain et qui égalise, ça fait beaucoup, continuait de pester le directeur technique de l’OL. On veut des explications car on ne veut pas devenir parano. Les choses se répètent. M.Buquet nous a dit qu'il ne savait pas ce qu'il s'est passé. Il aurait pu lui casser la jambe. Donc il aurait fallu qu'il lui casse ? On est très déçus".
Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui du derby en avril dernier avec la semelle de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso et la décision arbitrable qui a suivi. Dimanche, à Rennes, l’OL n’a pas tout bien fait. Mais il avait aussi des raisons d’être en colère.
C’est vrai que les erreurs contre nous s’accumulent et dans le plus grand calme
C’est toujours nous quand il faut punir sévèrement c’est nous quand il faut fausser les résultats c’est nous
Les commentateurs toujours contre nous
Heureusement que Domenech est à l’équipe sinon pareil hier ils n’auraient même pas parler du carton rouge grotesque
Une fois que tout ça est dit 4 eme match ou on se fait dominer
Tolisso marque mais que de ballons perdus je continue de penser qu’il est trop haut
J’ai du mal avec ce 11 qui a chaque match se fait dominer
En plus de ça le recrutement n’est pas ouf et limite
Je l’ai déjà dit jouer sur les 2 tableaux n’a aucun sens pour moi il faut bazarder la coupe d’Europe
En ligue 1 cela reste possible si L’équipe progresse
Hello,
L’arbitre s’est trompé, peut être, tout comme Morton s’est trompé dans son geste d’anti jeu, que Merah et Karabec se sont trompés dans leurs face à face, tout comme d’autres encore.
Les erreurs font partie du foot, et l’objectif est d’en faire le moins possible.
Laissons les instances justes et impartiales rendre compte et avançons pour le prochain match.
On a un Morton qui fait une connerie idiote, mais je n'oublie pas que on l'a encensé les 3 premiers matchs , un Merah
qui lit bien le jeu mais qui se loupe dans son face a face , un Descamps qui s'en prend trois parce que sa défense se trou........Comme dit gg ce sont les aléas du foot parfois ça tourne en nôtre faveur parfois non !
Je retiens la belle 1ére mi temps des gones qui laisse présager que certains d'entre eux ont encore appris qu'il y a deux mi temps . Je n'oublie pas que le jeu de Fofana devient connu par les clubs de L1 d'où son non match et que pour lui cela va devenir difficile de surprendre mais sa vitesse lui reste un atout .
On ne sera pas champion du monde des clubs mais une belle petite équipe qui gravit le fossé ou elle se trouvait il y a 3 mois.
Avec Frappard à la VAR fallait pas attendre grand chose.
Même sur le 1er but Rennais, aucune image n'a été montré ..bizarre pour une assistance vidéo...donc maintenant le VAR utilise la vidéo mais le diffuseur ne passe pas les images....
et l'attentat sur Merah tout le monde la vu sauf Busquet et le VAR....
https://x.com/CamChaussinand/status/1967304712103105012?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967304712103105012%7Ctwgr%5E74f85750717f138f0d05150bccca80a390877dab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.maxifoot.fr%2Fphoto%2Frouault-le-miracule-foot-440925.htm
le commentaire écrit du journaliste sur Eurosport: « Lyon tombe enfin (…). »
Heu tu peux partager le lien...moi sur Eurosport je ne trouve pas.
Dans le résumé du match il écrit 'Et l’OL a fini par tomber.....' ce qui n' a pas le même sens.
Pour moi c'est une arnaque pur et simple
Ne pas diffuser les images du but rennais c'était qu'il y avait hors jeu.
Et le carton rouge direct c'est la même chose c'était un acte d'anti jeu et ça valait un jaune c'est tout
La var ne résout aucun problème c'est encore pire ..sujet a discussion et sentiments de lésé.
Il faut des micros entendre les arbitres de la var et du terrain là ça ferait plus de neutralité. Entendre leur échange nous aiderait a comprendre leur sanction et leur erreur d'ailleurs.
Si il ne veulent pas c'est pas pour rien...
Bonjour tout le monde.
Franchement j'ai horreur de me refugier derrière les prestations cataclysmique arbitral en France pour expliquer des défaites.
Mais hier c'était indigne et grotesque !
Aussi grotesque que pour le derby.
Aucun ralenti pour justifier une décision qu'ils ont mis 5 minutes à prendre?
Des commentateurs qui jubilaient!
Franchement ça devient dur, non seulement on est dans la mouise financière et sportive mais en plus ya tous ses bâtons qu'on nous met qui s'accumule.
Et la france du foot qui nous traitent de pleureuses!
Mais bon maintenant que nous savons tout ça, il faut que les joueurs soient encore plus vigilants, on ne nous fera pas de cadeaux, ils nous louperont pas!
Arbitrage à sens unique anti OL ; même pas la peine de parler du match , on devait jouer à 11 contre 10 et on se retrouve à 10 contre 12.
Si les arbitres , les commentateurs ( à sens unique aussi hier soir anti OL ) , veulent se payer le club , on voudrait des explications , pourquoi , pour quelles raisons ?
qu'est ce que l'équipe dirigeante actuelle a à se reprocher , y compris les coach ?
L'attentat sur merah non sanctionné , puis un rouge grotesque sur morton.
Bref , on a compris qu'on ne pourra pas revoir l'OL devant cette saison , c'est même plus la peine de regarder les matchs .
Hier , on se fait voler de trois points , rien d'autre à ajouter .
Ok arbitrage défavorable....mais on doit marquer sur ces 2 grosses occasions et le match est terminé.
Tolisso dit qu'il ont eu du mal a s'adapter au changement tactique en 2eme mi temps ...à quoi servent tous ces entraineurs sur le banc de touche ?
A Renne les entrants ont fait la différence....les notres on étés insuffisants