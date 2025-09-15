OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h)

Après une pause durant la trêve internationale, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera de retour ce lundi 15 septembre. Avec le débrief du match de l’OL à Rennes.

À l’image des clubs, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" avait choisi de faire exceptionnellement relâche lundi dernier après un dernier numéro largement consacré à la fin du mercato. Quinze jours ont passé et l’équipe de TKYDG sera de retour aux affaires courantes ce lundi 15 septembre à partir de 19h. L’occasion de revenir sur la prestation des joueurs de Paulo Fonseca sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir (3-1). Après avoir débriefé trois victoires de l’OL en trois matchs, la bande de "Tant qu’il y aura des Gones" sera certainement un peu moins enthousiaste après ce revers en Bretagne.

Et en attendant cette nouvelle émission, vous pouvez voir ou revoir nos précédents directs sur nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion. Ainsi qu'en podcast sur Spotify, Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.