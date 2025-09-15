OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h)

Actualités
    • Après une pause durant la trêve internationale, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera de retour ce lundi 15 septembre. Avec le débrief du match de l’OL à Rennes.

    À l’image des clubs, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" avait choisi de faire exceptionnellement relâche lundi dernier après un dernier numéro largement consacré à la fin du mercato. Quinze jours ont passé et l’équipe de TKYDG sera de retour aux affaires courantes ce lundi 15 septembre à partir de 19h. L’occasion de revenir sur la prestation des joueurs de Paulo Fonseca sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir (3-1). Après avoir débriefé trois victoires de l’OL en trois matchs, la bande de "Tant qu’il y aura des Gones" sera certainement un peu moins enthousiaste après ce revers en Bretagne.

