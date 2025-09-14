Rennes - OL (3-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Battu pour la première fois de la saison, l'OL a payé une deuxième mi-temps catastrophique. Retrouvez les flops de la rédaction.

On n'a pas aimé

Le manque de folie de Fofana

Dans cette attaque sans avant-centre, la dépendance envers Malick Fofana est d’autant plus grande qu’ordinaire. Alors forcément, quand le Belge n’est pas vraiment dans son assiette, cela se ressent sur le rendement collectif. Touché contre l’OM, l’ailier avait finalement bien pris part au rassemblement de la Belgique pendant la trêve internationale. Était-il malgré tout un peu affaibli ? Difficile de le savoir, mais il n’a clairement pas été inspiré. Il y a eu deux ou trois coups de rein qui ont fait mal aux deux latéraux droit de Rennes, mais à côté de ça, il n’a pas forcément fait les bons choix. Moins tranchant, il a été remplacé après l’égalisation de Rennes à la 85e minute par Ruben Kluivert. Loin d’être un choix payant de la part du staff de l’OL, au contraire de celui de Rennes.

On n'a pas aimé (bis)

L'entrée de Kluivert

Cette défaite n'est pas à mettre complètement sur le dos du défenseur néerlandais. Néanmoins, on ne peut cacher le fait que le revers lyonnais est venu à deux reprises sur deux laxismes de Kluivert. Entré juste après l'égalisation rennaise, le numéro 21 n'a pas réussi à entrer rapidement dans son match et ça peut se comprendre. Seulement, cela s'est payé cash avec deux buts concédés. Sur le 2-1, Meïté a bien joué avec son corps pour montrer sa puissance face au Lyonnais. Il y a certes eu un peu de chance, que ce soit sur son dribble le long de la ligne de sortie ou sa frappe, mais la volonté de l'attaquant a eu raison du manque d'impact de Kluivert. Trois minutes plus tard, le défenseur n'est pas assez près de son attaquant qui a tout le loisir de placer sa tête pour crucifier définitivement l'OL.