Rennes - OL (3-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Battu pour la première fois de la saison, l'OL a payé une deuxième mi-temps catastrophique. Retrouvez les flops de la rédaction.
Le manque de folie de Fofana
Dans cette attaque sans avant-centre, la dépendance envers Malick Fofana est d’autant plus grande qu’ordinaire. Alors forcément, quand le Belge n’est pas vraiment dans son assiette, cela se ressent sur le rendement collectif. Touché contre l’OM, l’ailier avait finalement bien pris part au rassemblement de la Belgique pendant la trêve internationale. Était-il malgré tout un peu affaibli ? Difficile de le savoir, mais il n’a clairement pas été inspiré. Il y a eu deux ou trois coups de rein qui ont fait mal aux deux latéraux droit de Rennes, mais à côté de ça, il n’a pas forcément fait les bons choix. Moins tranchant, il a été remplacé après l’égalisation de Rennes à la 85e minute par Ruben Kluivert. Loin d’être un choix payant de la part du staff de l’OL, au contraire de celui de Rennes.
L'entrée de Kluivert
Cette défaite n'est pas à mettre complètement sur le dos du défenseur néerlandais. Néanmoins, on ne peut cacher le fait que le revers lyonnais est venu à deux reprises sur deux laxismes de Kluivert. Entré juste après l'égalisation rennaise, le numéro 21 n'a pas réussi à entrer rapidement dans son match et ça peut se comprendre. Seulement, cela s'est payé cash avec deux buts concédés. Sur le 2-1, Meïté a bien joué avec son corps pour montrer sa puissance face au Lyonnais. Il y a certes eu un peu de chance, que ce soit sur son dribble le long de la ligne de sortie ou sa frappe, mais la volonté de l'attaquant a eu raison du manque d'impact de Kluivert. Trois minutes plus tard, le défenseur n'est pas assez près de son attaquant qui a tout le loisir de placer sa tête pour crucifier définitivement l'OL.
L'ARBITRAGE.
Ruddy Buquet n'est pas un arbitre professionnel
Ça fout les boules de perdre contre une équipe de Rennes aussi mauvaise quand même.
Surtout avec un arbitrage aussi catastrophique.
Mais bon Morton et Merah vont devoir gagner en expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs (rouge évitable-même si pas si mérité- et face à face perdu par manque de confiance)
Des face à face, tous les joueurs en ratent. Franchement, Samba joue très bien le coup. En plus Khalis sort d'une longue course, c'est pas si évident. A la limite je trouve l'occasion de Karabec (?) plus franche encore. Pour Morton... faute bête et pas fairplay, on est bien d'accord. Mais l'arbitre il a complètement craqué. Clairement, c'est lui qui décide de l'issue du match ce soir, d'autant plus en fermant les yeux sur l'horrible semelle sur Merah en première mi-temps. Et infériorité à ce moment là du match je pense qu'on le gagne tranquillement.
Fofana n'a pas été bon certe mais le remplacer par Kluivert etait un tres mauvais choix.
J'espère qu'on ne jouera pas trop de match à 10 parce que ca sera defaite à coup sur.
Carton rouge hallucinant. Maintenant ça paraît presque normal aux commentateurs de mettre un rouge pour une faute d'anti jeu non violente à 70m de son but!
Y en a marre des cartons rouge. À tous les matchs y en a. Et pour des fautes ridicules. Sans parler des rouge après 10min pour une soi-disant semelle.
Bah là pour le coup le rouge pour la semelle sur Merah n'aurait pas été un scandale. Bien moins - je trouve - que la faute d anti jeu de Morton.
On s'habitue trop aux rouges pour semelle. Dès que y a un crampon qui effleure un protège tibia, tout le monde est debout, c'est n'importe quoi. Merah il a à peine eu mal, il regarde quasi directement l'arbitre. Je dis pas que c'est rien, mais réduire une équipe à 10 en 1e mi-temps pour ça, je suis totalement contre. Ça détruit le football. Le rouge ça doit être la sanction suprême.
Peut-être mais s'il faut évaluer la dangerosité des deux faits de jeu, c'est illogique d'en arriver là.
Et la faute qu'a faite le Rennais, avec un joueur plus fragile ça finissait en blessure...
Le rouge c’est un scandale et la faute sur Merah non sanctionnée, pff .. autrement Morton Tesseman Tolisso c’est solide, les 4 derrière aussi … bonne organisation.. mais Karabec pas vraiment au niveau.. on aurait dû marquer le deuxième
Pour Karabec, j'ai aussi râlé. Après, ça se voit sur sa frappe qu'il est gaucher et pas droitier.
Kluivert entrée catastrophique. Ou est passé l'impact qu'on lui a vu en prépa ? Très inquiétant, surtout le 3e but.
Il rentre dans un contexte très difficile aussi.
Ce n'était vraiment pas un cadeau (et d'ailleurs c'est toujours naze de rajouter un DC au lieu de densifier le milieu)
Oui tout à fait d'accord. Je ne vais pas tirer de conclusions hâtives pour ses 5 minutes catastrophique. Mais son attitude sur le 3e but est à corriger d'urgence s'il veut s'installer chez nous.
Oui...
Ils ont sombré mentalement. J'espère qu'ils vont se remettre les idées en place et travailler la gestion émotionnelle.
Par contre en flop, j'aurais le manque de réalisme pour tuer le match. Merah et Karabec, ce qu'ils ratent c'est inadmissible. Je ne vais pas les assassiner, car Merah est tout jeune et joue bien, Karabec vient d'arriver, mais ça coûte cher ce manque de moelle pour conclure.
1. 60mn de beau jeu collectif ou chacun se met à disposition .
2. Merah trop tendre mais à du ballon dans les pieds.
3. Fofana un peu en dessous de son jeu déroutant.
4. Il faut admettre que Rennes était très faible en première mi-temps.
5. Morton : pourquoi ça ?
6. Coaching Kluivert: raté e de Fonseca.
7. La secte arbitrale est déjà à fond ala quatrième journée : ça promet!
Kluivert en flop ok. Et l'ingrat, on en parle? Ça valait le coup de le faire revenir pour faire ce genre d'entrée...
Flop : VAR Frappart , une bretonne arbritage ...,, rater des enormes occasions pour tuer match, la betise de Morton et Fofana n'est pas terrible !
Mais comment est-ce possible d'accorder le premier but rennais alors qu'il y a un hors-jeu d'un mètre ?
C'était tellement évident que quand j'ai vu le temps que ça prenait j'ai compris : Frappart a dû fouiller pour trouver une explication. Je suis certain qu'elle a inventé que c'est un joueur lyonnais sur une micro déviation qui remet le rennais en jeu.
C'est incroyable, consternant.
Et sur toutes les chaînes, c'est silence radio.
Surtout que ça ne change rien si un lyonnais la touche. S'il n'y a pas volonté de faire une passe en retrait il y a hors jeu.
Franchement ça + les fautes grossières de Rennes non sanctionnées ça rend un peu fou. Ça semble tellement injuste, alors que l'équipe faisait du bon boulot jusque-là. (Bon même s'ils ont sombré mentalement après le départ de notre plaque tournante Morton)
J'ai hélas un peu peur de ce que donneront des matchs sans Morton. A voir
La VAR a mis un peu de temps car Frappart était en train d'effacer toutes les vidéos où on voit le HJ 😉
J’ai arrêté de critiquer l'arbitrage il y a qq années et je m’en porte bien, mais le rouge... pfff
A la limite tu laisses jouer le rennais qui continue de courir et tu reviens mettre un jaune!
Enfin bref, contre Angers j’espère que paulo mettra un vrai attaquant devant
un peu comme à Manchester, il ne fait pas bon terminer les matchs à 10 à l'OL, il ne fait pas bon subir des rouges sévères comme celui de Morton (et celui de Tolisso à Old Trafford) alors que sur le tacle de Merah Rennes en méritait un, (l'arbitrage français catastrophique, que faisait Frappart dans le camion elle dormait ou se faisait les ongles ?). Par ailleurs le jeu de Fonseca est énergivore, la profondeur de banc est assez inexpérimentée car très jeune, si on ne tue pas les matchs on s'expose comme ce soir à des retours regrettables, (Sulc et Karabec ont encore de sacrés progrès à faire) on aimerait voir Molebe, Satriano ou Gomes... donc probablement mieux anticiper les rotations (et la composition de départ mix jeunesse expérience) peut être aurait on dû passer en 5-3-2 à la 60 e minute quand on a commencé à manifester des signes de fatigue, et cela en faisant rentrer Tagliafico, (cela aurait peut être évité à Morton de prendre un rouge ?). Sans parler d'un Fofana décevant ce soir. Enfin pour finir va t'il peut être aussi être le temps de mettre Greif dans les cages ?