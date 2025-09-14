L'OL sombre en fin de match à Rennes (3-1)

Après trois victoires de suite, l’OL devait confirmer sa bonne entame après la trêve internationale. Après une deuxième mi-temps compliquée, les Lyonnais perdent leur premier match de la saison.

La trêve internationale allait-elle avoir raison de la bonne dynamique lyonnaise ? C’est la question que les supporters et suiveurs de l’OL se posaient au moment de ce déplacement à Rennes, dimanche soir. Auteur de trois succès en août, la formation rhodanienne a été stoppé dans son élan en Bretagne avec une première défaite (3-1). En ouvrant le score au quart d’heure de jeu grâce à une merveille de tête déposée de Corentin Tolisso, l’OL s’est pourtant mis dans les meilleures dispositions. Cependant, il aurait fallu en mettre un peu plus en deuxième pour signer un 12 sur 12 dans cette entame de saison.

Merah et Karabec loupent le break

Pour cette deuxième sortie de l’exercice à l’extérieur, Paulo Fonseca avait choisi de ne rien changer par rapport à la victoire contre l’OM. Les deux recrues tardives que sont Martin Satriano et Rachid Ghezzal commençaient sur le banc, tandis que Corentin Tolisso et Khalis Merah se partageaient le rôle d’avant-centre. Une nouvelle rencontre sans avant-centre et comme face à l’OM, cela a perturbé le schéma rennais. Après un round d’observation d’une dizaine de minute, Tolisso a lâché la première brindille avec une frappe contrée directement sur Samba (11e). Trois minutes plus tard, la mire a été réglée après un bon travail de Karabec côté droit et un centre dosé de Maitland-Niles (0-1, 14e).

Cette ouverture du score a validé le bon visage lyonnais du début de match mais derrière, ce fut avant tout Rennes qui a eu le contrôle du ballon. Heureusement pour l’OL, l’anticipation de Lepaul sur une passe en retrait de Maitland-Niles n’a pas fini au fond (29e). Derrière, les Lyonnais ont eu l’occasion de faire le break sur une ouverture de Tessmann vers Merah. Mais, après une course de 50m, le jeune milieu a buté à deux reprises sur Samba (42e).

Un rouge et vingt dernières minutes fatales

Une occasion manquée qu’a regretté Moussa Niakhaté à la pause et qui a poussé l’OL à devoir subir pendant tout le deuxième acte. Rennes ayant fait deux changements dès le retour des vestiaires, les Rouge et Noir ont bien plus poussé tandis que les coéquipiers de Tolisso ont eu toutes les difficultés du monde à ressortir le ballon. Les tentatives bretonnes n’ont pas forcément mis Descamps en danger (50e, 54e). L’orage pas totalement passé, les Lyonnais ont encore trouvé le moyen de gâcher une occasion de break avec Karabec (62e). Cette seconde mi-temps interminable a connu un peu plus traîné en longueur pour l’OL suite au rouge de Morton pour un tacle par derrière dans le camp rennais.

Acculée sur son but pendant une demi-heure, la formation rhodanienne a fini par craquer sur une action là aussi litigieuse. Après de longues minutes à checker le but à la VAR, Rudy Buquet a validé l’égalisation de Rouault (1-1, 82e). Ce coup du sort a poussé Fonseca à faire entrer Kluivert pour conserver le nul mais rien ne s'est passé comme prévu. Le Néerlandais a été mystifié par Meïté qui a eu le mérite d'y croire et de mettre Rennes devant durant le temps additionnel. Une première fois à la 91e et une seconde fois à la 95e. Le bel été a pris fin en cette mi-septembre à l'OL, qui devra réagir vendredi prochain contre Angers.