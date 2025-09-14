L'OL sombre en fin de match à Rennes (3-1)

Après trois victoires de suite, l’OL devait confirmer sa bonne entame après la trêve internationale. Après une deuxième mi-temps compliquée, les Lyonnais perdent leur premier match de la saison.
La trêve internationale allait-elle avoir raison de la bonne dynamique lyonnaise ? C’est la question que les supporters et suiveurs de l’OL se posaient au moment de ce déplacement à Rennes, dimanche soir. Auteur de trois succès en août, la formation rhodanienne a été stoppé dans son élan en Bretagne avec une première défaite (3-1). En ouvrant le score au quart d’heure de jeu grâce à une merveille de tête déposée de Corentin Tolisso, l’OL s’est pourtant mis dans les meilleures dispositions. Cependant, il aurait fallu en mettre un peu plus en deuxième pour signer un 12 sur 12 dans cette entame de saison.
Merah et Karabec loupent le break
Pour cette deuxième sortie de l’exercice à l’extérieur, Paulo Fonseca avait choisi de ne rien changer par rapport à la victoire contre l’OM. Les deux recrues tardives que sont Martin Satriano et Rachid Ghezzal commençaient sur le banc, tandis que Corentin Tolisso et Khalis Merah se partageaient le rôle d’avant-centre. Une nouvelle rencontre sans avant-centre et comme face à l’OM, cela a perturbé le schéma rennais. Après un round d’observation d’une dizaine de minute, Tolisso a lâché la première brindille avec une frappe contrée directement sur Samba (11e). Trois minutes plus tard, la mire a été réglée après un bon travail de Karabec côté droit et un centre dosé de Maitland-Niles (0-1, 14e).
Cette ouverture du score a validé le bon visage lyonnais du début de match mais derrière, ce fut avant tout Rennes qui a eu le contrôle du ballon. Heureusement pour l’OL, l’anticipation de Lepaul sur une passe en retrait de Maitland-Niles n’a pas fini au fond (29e). Derrière, les Lyonnais ont eu l’occasion de faire le break sur une ouverture de Tessmann vers Merah. Mais, après une course de 50m, le jeune milieu a buté à deux reprises sur Samba (42e).
Un rouge et vingt dernières minutes fatales
Une occasion manquée qu’a regretté Moussa Niakhaté à la pause et qui a poussé l’OL à devoir subir pendant tout le deuxième acte. Rennes ayant fait deux changements dès le retour des vestiaires, les Rouge et Noir ont bien plus poussé tandis que les coéquipiers de Tolisso ont eu toutes les difficultés du monde à ressortir le ballon. Les tentatives bretonnes n’ont pas forcément mis Descamps en danger (50e, 54e). L’orage pas totalement passé, les Lyonnais ont encore trouvé le moyen de gâcher une occasion de break avec Karabec (62e). Cette seconde mi-temps interminable a connu un peu plus traîné en longueur pour l’OL suite au rouge de Morton pour un tacle par derrière dans le camp rennais.
Acculée sur son but pendant une demi-heure, la formation rhodanienne a fini par craquer sur une action là aussi litigieuse. Après de longues minutes à checker le but à la VAR, Rudy Buquet a validé l’égalisation de Rouault (1-1, 82e). Ce coup du sort a poussé Fonseca à faire entrer Kluivert pour conserver le nul mais rien ne s'est passé comme prévu. Le Néerlandais a été mystifié par Meïté qui a eu le mérite d'y croire et de mettre Rennes devant durant le temps additionnel. Une première fois à la 91e et une seconde fois à la 95e. Le bel été a pris fin en cette mi-septembre à l'OL, qui devra réagir vendredi prochain contre Angers.
- une VAR sans diffusion ??? une faute sur Rulli nous a été servi à toute les sauces ? et là pour Descamps ?
- Morton qui nous fait une Kadewere ? (joke) en lui souhaitant de ne pas avoir été "comme dans un rêve" jusqu'à maintenant
- une équipe qui a tenu quand même bon
- un foot ou l'on se rend compte que l'on ne gagne plus à 11+3 mais à un gros effectif de 20.
- 1 an avec un effectif limité... aïe
- 3 ans avec un effectif limité... aïe
- ces 3 premières journées et les attentes créées ne doivent pas nous faire oublier juin, prenons ce qu'il y a à prendre !!!
- Visons l'Europe, et gardons ce rythme
- OM, Rennes et Lens était un calendrier censé nous tuer d'entrer, les résultats nous ont fait rêver !
- Allez l'OL !
Maintenant l'essentiel est de reprendre notre 6ème place.
Arbitre catastrophique, on n'a rien a se reproché
On n'était pas en danger, on gérait plutôt bien ce match... et Morton a bouffé la feuille de match. Quel geste inconsidéré et stupide...
Je trouve certains commentaires un peu durs.
Le match etait plutôt plaisant et bien maîtrise jusqu'à l expulsion de Morton d ailleurs il aurait tiré simplement le maillot plutôt que tacler et c'était jaune.
Bref, mon seul regret est l entrée de ghezzal, il fallait mettre satriano ou sulc, un gars qui court partout et se bat aurait ete sans doute plus utile.
Morton jusqu'à l expulsion et Tessmann plus Tolisso milieu, au top.
Défense solide. On bouffe la feuille sur les 2 faces a faces. C est le foot.
Hâte de voir le reste de la saison.
Massacrer Morton, qui était un joueur primordial, est une honte de Buquet.
Pour moi il joue le joueur (croche-patte) et s'en fiche totalement de la balle, le rouge me choque pas.
Il s'en fiche du ballon mais il lui fait juste un croc en jambe. Ya absolument rien de dangereux. Mais bon, encore une fois, l'arbitre n'aura pas à s'expliquer sur le pourquoi de ce rouge et rien sur la semelle sur Merah... comme toujours. Ils sont protégés malgré leur nullité. Et dire qu'il y a la vidéo pour les aider...
Bah la vidéo... si c'est pour valider un but hors-jeu d'1m...
Incompréhensible !
On c'est peut être vu un peut trop beau
Ceci dit la saison ne fait que commencer
Coaching de brelle comdab , sortir Fofana qui pouvait garder le ballon devant et faire rentrer Kluivert qui a servi à rien , un Manchester bis ! Fonsecaca dehors!
Fofana a tout raté aujourd'hui.
Même ses appels n'étaient pas bons.
Il va falloir qu'il se reprenne, la mentalité n'était pas bonne aujourd'hui
Fofana était pas au niveau aujourd'hui, il aurait du être remplacé par Moreira plus tôt.
"Fonsecaca" ....Ouhla quelle analyse technique!
Par contre où sont passées les images de la Var ? Vu le temps passé pour l'analyse c'est plus que douteux ..
Morton: je l'ai encensé sur les 3 matchs et le 3/4 de ce match mais son geste débile à 80m de nos buts me fait penser que Liverpool ne le voulait plus!
Sinon 60mn de jeux de haut niveau de notre OL. Un collectif séduisant mais évidemment qui est fragile au vu de nos jeunes recrues .
Ce qu'il faut pas lire🙄
Fofana était cuit, carbo.
Quelqu'un aurait pu prévenir Morton que la Ligue 1, c'est pas l'Angleterre et qu'avec les arbitres qui ont Fonseca dans le collimateur, sa faute débile il ne doit jamais la faire.
Sinon, je veux bien qu'on accable Merah et Karabec pour avoir perdu leur duel, mais le match de Fofana nous hurle que le minot est encore à des années lumière d'avoir une taille patron. Il court vite, mais entre ses contrôles dégueulasses (c'est quand même hallucinant pour un joueur de son niveau) et son absence totale de lecture du jeu, la menace n'est jamais venue de son côté.
Après, Fonseca a fait n'importe quoi en faisant rentrer Kluivert, mais de toute façon la vérité est qu'on n'a tellement rien sur le banc que je ne sais même pas comment on va faire pour trouver un troisième milieu contre Angers.
On arrive à la fin du rêve enchantée: on a strictement rien derrière notre onze – et encore, c'est un dix puisqu'on n'a même pas d'attaquant – et ceux qui se prennent à rêver qu'on fasse quelque chose en coupe d'Europe devraient redescendre sur terre tout de suite: si on joue une des coupes, n'importe laquelle, alors on lâche le championnat. On n'a pas l'effectif pour jouer plus d'une heure contre une équipe physique, alors avec deux matchs par semaine, paie ta lente descente aux enfers.
Ah on a vu le même match !
Match catastrophique de sa part.
Il aurait pu multiplier les appels et il jouait toujours à contre temps, tout en ratant absolument tout techniquement.
Merah a pêché par sa jeunesse (c'est normal) mais il a fait un excellent match, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher.
L'absence de 9 dans l'effectif va être vraiment handicapant par contre sur le long terme. Mikau va nous manquer...
Morton c'est dommage... il avait fait un excellent match jusqu'à cette faute qui se voulait intelligente mais qui ne passe pas avec des arbitres aux fraises comme celui de ce soir. Par contre une belle semelle violente sur Merah, même pas de faute.
Descamps a montré ses limites sur la fin. On le sent quand même vraiment fébrile.
Fonseca va devoir faire confiance aux deux jeunes pour le poste de 9, car là ça va être difficile.
Dégoûté qu'on perde contre Rennes, qui est vraiment d'un niveau très médiocre. Il aura fallu un coup de pouce de l'arbitre pour qu'ils se réveillent.
Tessmann Tolisso en 8 et Merah en 10, tout simplement. Ya pas 50 solutions, on a que 3 joueurs pour jouer en 8 de toute façon. En 10, le choix est plus vaste.
abusé ! le rouge !! la faute sur Descamps !! jusqu au carton on les mange on a les occasions les plus franches !...mais c'est abusé
au delà rien a dire !!! limite le moins bon match de fofana pour dire...
Le pire même. Je ne vois pas ce qu'il a fait de bien.
Jouer sans avant centre , un effetif soudé mais pas hyper talentueux , trois premiers match au dela des attentes , nous voila revenu a la réalité , on finira vers la septieme , dixieme place ... a moins d'une surprise ou un mercato d'hiver avec un joker ? il faut etre réaliste.
Cela me désole et si les résultats viraient en notre faveur je serai le premier ravi mais j'ai bien peur que le ventre mou soit notre vraie place pendant un certain temps , l'essentiel est de se maintenir apres on verra...
le probleme n 'est pas le faux numero 9 en terme de position mais que celui ci soit un gamin qui n a pas ete forme en attaque, il avait le trouillome a mille sur son occase dommage c est pas de sa faute c est un milieu c est fonsceca qui ne doit jamais le mettre dans cette situation on a gomes et molebe qui sont attaquant
oui bien sur, je suis d'accord, mais c'est un tout , a part une certaine combativité et deux trois eléments un peu plus fulgurants je ne voit pas une équipe qui sur la saison peut jouer les premieres places
On nous a vanté les qualités tactiques de Fonseca. Bof.
Sa "facilité" à faire jouer les jeunes. Ils sont restés sur le banc. Le mec de Rennes qui met 2 buts, il a 17 ans (il paraît)....
Et toujours sortir un attaquant pour mettre un défenseur... T'es quand même plus secure quand le ballon est dans le camp adverse.
L’arbitre ne connaît même pas les règles,
C’est quand même incroyable de distribuer des rouges sauvages.
1/ il n’est ni en position de dernier défenseur
2/ Intégrité physique pas mis en jeu
C’est une faute qui casse une contre attaque comme on en voit tout les week end et qui mérite jaune.
D’ailleurs je pense que Morton pensait lui même prendre un jaune seulement.
C'est la vie. Mais avant l'expulsion, on gérait bien bien. On n'avait jamais été trop mis en danger. Et sur la fin, on sort complètement du match. Mais ça va nous mettre du plomb dans le crâne.
On a vu une belle équipe en première.
Puis on a subi sans prendre de but, mais certains joueurs étaient cramés, jusqu'à l'expulsion de Morton, qui gâche par son geste tout ce qu'il avait fait de bon jusque là... Les deux grosses occasions manquées, ça peut arriver, et Samba n'est pas n'importe qui. Le choix de faire entrer Kluivert a fini de nous flinguer (comme souvent quand les coachs croient qu'un défenseur de plus est une option pertinente pour conserver un score).
Je reste optimiste pour la suite, toutes les équipes n'ont pas la qualité de Rennes
on se calme ! ceux qui n ont pas vu 60 min de maîtrise !! Descamps a rien eu à faire si ce n est un ballon perdu derrière et même la dessus c est pas ouf l occasion !!
le rouge change tout si c Ghezzal qui le prend c est même encore différent
voilà on va pas tout gagner...allez l OL ça mouille le maillot
Moi j'ai vu un jeu encore très cohérent avec des belles sorties. On joue grave au foot mais on manque cruellement d'un finisseur.
Notre effectif est limité mais on le savait. En face Rennes dans le jeu c'est bidon mais ils ont 100 millions de recrues.
Je suis totalement sur ta ligne. Faut pas s'emporter ou tout jeter après ce match, ou meme après ces 30 dernières minutes même
Ca joue, ça combine, ça tente.
Avant le match, je me disais qu'un nul, c'était pas mal, car faire un 4/4, c'est rare.
A 0-1, tu te dis, pourquoi pas. mais après la pause, les changements rennais nous ont fait du mal et on a vu qu'on avait u mal à ressortir aussi bien les ballons.
Comme tu dis, on ne gagnera pas tous les matchs, on aura du mal face aux équipes puissantes, et intense (je pense à Lille dans 2 semaines que je sens mal).
Bref, gagnons vendredi prochain mais on voit qu'il manque déjà aussi un milieu de terrain, a moins que Tolisso joue aux côté e Tessmann vendredi, et Satriano en pointe.
Ca serait d'ailleurs le match parfait pour le lancer, compte tenu de son profil
Merah prend une semelle qui méritait rouge et c'est Rouault qui marque.
Les choix faits par Fonseca n'ont pas payé, Merah c'était très faible aujourd'hui. Il manquait un 9 à chaque récupération de balle pour avoir des solutions devant. Fofana : brouillon, Descamps va laisser sa place à Greif (il a pas été cata mais Greif a été recruté comme numéro 1, le coach attendait juste une occasion pour changer).
Les changements sont trop tardifs et cata, Ghezzal n'est pas prêt et Kluivert dont la principale qualité est la puissance, ben il se fait bouger par un gamin. je le répète mais Fonseca refait la même bêtise que contre MU avec l'entrée d'un DC et son passage à 5 alors qu'il fallait renforcer le milieu.
Pour Rennes, ben c'est pas terrible pour un club qui balance des millions chaque année dans les transferts, heureusement ils ont un bon centre de formation
Ceci dit, vraie question: renforcer le milieu avec qui?
Je n'ai pas trouvé Merah très faible.
Il a été très juste.
Il pêche juste par son inexpérience et il n'ose pas aller au bout lui même.
Un peu plus d'ego et de confiance en lui (ça viendra) et il aurait été plus tranchant.
Critiquer Merah qui travaille énormément à la récupération et à la circulation du ballon je ne comprends pas. Ce n'est pas un 9, il est envoyé au casse pipe mais dans son rôle il a été très bon. Et d'ailleurs sa sortie coïncide avec la perte de maîtrise du ballon
Mauvaise gestion de fin de match par Fonseca.
Deux face à face primordiaux manqués.
Fofana a côté de ses pompes.
Geste stupide de Morton aux conséquences graves.
Ras bol jouer sans 9 , les lyonnais jouent courageux depanner à ce poste, on a vu une belle collectif au 1er mi temps à part Fofana qui est tres nul ce soir.
Ca finit par paie la physique qui est tres fatigué et betise comme celui Morton, c'est ca l'absence de 9 qui fait handicap la physique !
Sinon ca sent Descamps va laisser la place de Greif.
Par contre, c'est vraiment cuit au banc, cela m'inquiète pour faire tourner de 3 jours .
Pourquoi si peu de ralenti sur le 1er but rennais sur Ligue 1+ ? Des images que j'ai vu sur Twitter, Jacquet semblait bien hors-jeu et faire faute sur Descamps... Mais bon on aura sûrement un communiqué de la DTN pour nous dire que oups il y avait hors-jeu et rouge sur Merah en 1ère mi-temps...
Sinon j'ai quand même bien aimé l'équipe en 1ère mi-temps, le plan de jeu était en place et on voit une force collective, dommage de pas avoir su tuer le match quand il le fallait, c'est là ou l'absence de 9 nous sera préjudiciable.
Par contre Fofana pas au niveau habituel aujourd'hui, et Merah devrait commencer par faire des petites apparitions avant d'être titularisé.
Très étonné qu'il n'y ait pas hors jeu en effet.
Il semblait très loin devant...
Le mec il est 1 mètre hors-jeu, comment la VAR ne le voit pas ??!! Par contre c'est vrai 1 seul ralenti, je me pose des questions, comme sur la semelle sur Merah. Un semelle comme ça si on la met, on a 10 ralentis avec 5 angles différents...
Moi ce qui m'agace au delà de la défaite l'effectif est trop court pour tout les matchs a venir ça va être compliqué
Pour l instant on avait deux attaquant gomes et molebe qui peuvent jouer dans l axe et Moreira sur le cote qui ne sont pas rentre, tactiquement il est fort Fonseca les circuit de balle sont magnifique mais dans le choix des hommes c est juste incomprehensible ! nico aussi sur le banc, le vrai gardiens sur le banc, il nous force a jouer avec une equipe B pkoi ?
salut ne pas oublier que tou les joueurs que tu site ont jouer avec leurs sélections, et ne pas oublier que nous jouons 3 compétitions cette année sans avoir de profondeurs de bancs.
donc pourquoi crier au scandale alors qu'après 4 journée on est tjrs 3 ème avec monaco?
le club à été clair cette année et ça pendant au moins 3 ans on jouera juste l'europe et pour le moment on est en plein dedans les objectifs et nous ne sommes qu'à la 4 ème journée.
si vous criez au scandale dès que l'équipe perds votre saison risque d'être encore plus longue que celle du club.
rien de grave c'est qu'une défaite dû au fait que nos joueurs sont très jeunes et font preuve encore de naiveté sur certaines actions. c'est bien ils apprennent.
Et dire qu'il ya 25mn on avais pas pris de but en championnat...
Ca aurait pu fonctionner encore une fois de jouer sans 9, mais ce soir avec un 9 on mene 0-3 et on en parle plus.
Bon mais sans Morton on est perdu, surtout si Tolisso est cuit et ne sert plus a rien devant et que Fofana fait un match quelquonque.
C'est vraiment dommage elle fait mal au moral celle la.
Faut vite jouer autrement, replacer Coco en 10 et mettre un mec devant.
La dernière soirée calamiteuse avant celle là , c’est celle de …Manchester.
Fonseca est notre chat noir. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, à savoir cette incapacité à plier un match pour mieux se faire corriger derrière . C’est un vrai syndrome qui nous poursuit , ou plus exactement, et de façon plus réaliste …un coaching très discutable encore une fois.
L’expulsion n’a pas arrangé les choses ( mais qu’est ce qui lui a pris de faire ce geste bon Dieu ???)
Mais je me dis , avec le recul, que même à 2 /0 on restait très vulnérable et pas intouchables comme je l ai écrit , dans l enthousiasme, sur un autre post.
Je suis ecoeuré , dégoûté qu’on soit une fois de plus privé de ce qui devait être une belle fin de soirée au vu des 40 premières minutes.
Il va falloir analyser tout ça au calme, et se remettre dans le sens de la marche contre Angers, en espérant que pour le déplacement à Lille la sanction de Tyler aura été adoucie.🙏🏽
Il y a hors-jeu d'un mètre sur le but rennais cest incroyable !
Et rouge sur Merah en première mi-temps.
C'est un pur scandale !
On attend encore les ralentis
la var sur merah est juste incomprehensible toute l annee il repete au dessus de la cheville s est rouge mais la il appel pas, sur morton il touche a peine il n appel pas l arbitre, sur le but il passe aucun ralenti alors qu il y a hors jeux et faute sur descamps qui est nul et lent au passage !
Top secret les images
Ne tombons pas dans la sinistrose, la saison continue
Sur OLPlay il montre le hors jeu c'est incroyable
OLLAND très bonne synthèse. Bravo.👍
on a dominé les rennais en 1ère mi temps. Mais après les occasions de Merah (il est jeune, donc on lui pardonne) et Karabec (pas sur son bon pied), et avec le reveil es rennais, ça sentait quand même mauvais.
Le tournant, c'est surtout le rouge de Morton. Je ne comprend pas la raison, pourquoi se jeter pour tacler par derrière, à 80m de ton but.
Le rouge est sévère car il ne mets pas en danger l'intégrité du joueur et n'est pas dernier défenseur, mais bon, jamais il ne doit faire ça.
L'autre chose, c'est que cette tactique sans 9 permet d'avoir beaucoup de mouvements, de permutation et des joueurs difficiles à suivre pour l'advesaire.
L'inconvénient c'est qu'on a justement pas de 9, et aussi que c'est très usant physiquement d'être très juste techniquement tout le match. Ca s'est senti au fil du match, en 2ème mi temps, quand les rennais ont haussé le niveau.
Maintenant, faire sortit Fofana, qui est le seul a prendre la profondeur, ça me gène, et je ne comprends pas..; sauf si il était cuit en effet
C'est là qu'il aurait fallu faire rentrer un milieu de terrain plutôt que Kluivert, mais qui???? On a trop reculé à la fin, c'était attaque défense, c'était prévisible.
Je ne pense pas qu'il faille crier sur l'arbitrage, (même si la faute non sifflé sur Merah aurait mérité un jaune au moins).
Bref, comme l'a dit Tolisso, il ne faut pas tout remettre en cause, on a ait de belles choses, on a perdu à 10, et Rennes à le droit aussi de bien jouer et d'être meilleur que nous à 11 contre 10 avec son public.
Il va falloir gagner face à Angers car après on commence la coupe d'europe avant d'aller à Lille, ou ça sera bien plus compliqué que ce soir car ils nous sont supérieurs.
Mais soyons honnêtes, il y a 1 mois, si on nous avait dis un 9/12 en 4 matchs, je pense qu'on aurait signé.
mais un 12/15, ça serait franchement un excellent lancement.
Allez les gones, rdv vendredi prochain. Mais avant, demain 19h 🙂
La tactique du …
Je change pas une équipe qui gagne n’a jamais fonctionné dans tous les clubs du monde entier
La tactique du..
Je met les meilleurs joueurs possible en fonction de la forme du moment à marcher et marchera tout le temps
Fonseca inventé un nouveau principe et c’est du n’importe quoi
Je suis désolé le numéro 1 c’est grief met le et puis basta
Pareil pour tagliafico
On était tous content qu’il résigne mais il est sur le banc
Molebe et Rodrigues ont marqués les esprits en sélection tout les deux buteurs
L’attaquant que tu as acheté et prêt
Met en un des trois
On joue super bien
On ressort les ballons et derrière on fait plus rien
Aucun appel
C’est pas du foootball
Désolé, mais jusqu'à la 60ème, ça fonctionnait bien je trouve...
Si seulement les matchs pouvaient durer 60mn.
salut du coup tu mets tagliafico qui revient de deux matchs avec les internationnaux? idem tu mets un gardien qui n'a fait aucun matchs avec nous alors que l'équipe n'a pris aucun buts depuis le début du championnat?
tu veux faire jouer deux jeunes qui reviennent de sélections aussi sur un match aussi dur à gérer alors que jusque maintenant c'était pas si horrible tout ça pour tout changer pour le plaisir?
les gars faut redescendre un peu on ne joue pas les premières places mais juste l'Europe cette année. on est troisième à la 4 EME JOURNEE.
notre effectif est hyper jeune et il fera encore des erreurs de jeunesses comme dans tous les clubs qui ont des effectifs très jeunes. (voir Strasbourg l'année dernière)
vous croyez que l'ont va gagner tous nos matchs 4-0 ? lol
aller gagner à Rennes c'est jamais facile et donc tu pars là bas pour tenter un coup en espérant un 1-0 et ça a failli marcher hélas nos jeunes ont faillis ainsi que toute l'équipe.
et pourtant tout le monde crient au scandale alors qu'on est encore 3 ème après 4 journées.
oh les gars rappelez vous d'où ont revient, on a failli finir en ligue 2 voir pire. réjouissez vous on a 3 compétitions à jouer donc faut faire des choix si tu mise tout sur une seule du coup tu pleure car les autres on est catastrophiques c'est ça?
faut arrêter de ce croire meilleurs que nous le sommes en réalité, l'équipe à du potentiel , mais sans bancs tu peux pas faire des folies désolé c'est la réalité de ce qu'est notre équipe actuellement.
on a plus d'argent et le but c'est revenir dans le vert en essayant de ne pas sombrer sportivement c'est pas comme si la direction n'avait pas prévenue.
C'est juste que tout le monde est déçu en voyant la physionomie du match.
On sent que le 11 titulaire est très intéressant et le scénario du match a rendu tout le monde fou.
Quitte à perdre ça aurait été bien face à une équipe qui produit plus de jeu.
Mais bon oui l'inexperience va jouer contre nous. Voilà pourquoi il faut faire jouer Gomes et Molebe. Quitte à manquer d'expérience, il faut au moins faire jouer les jeunes au poste de 9 pour les faire progresser.
Première défaite.
Je vais pas accabler equipe, Rennes va être un poil a gratter de cette ligue 1 avec cette densité d'équipe qu ils ont.
Mais je trouve que arbitrage a ete nul dans les deux sens, même si en tant que supporter je trouve pas normal que la semelle sur Merah n'est pas revu et personne en parle. (Comme dhab Equipe21, ne reviens jamais sur ce genre de chose). Le rouge sur Morton qui nous tue le match, mais on se le tue tout seul.
On rate 2 voir 3 occasions de 2-0.
Et je pense que à la 60eme on aurait pu se réajuster tactiquement, nos milieux avaient moins de rayonnement, et je pense que une entré de Tagliafico, Sulc aurait ete bien venu voir d'un Satriano ou de Molebe (qui soit etre deg d'être rester, à ne pas jouer, même Ghezzal sans préparation joue avant lui)
Je trouve que l'equipe défend en Équipe et elle est solidaire, juste ce reproche que Fonseca ne fait que très peu de réajustement tactique en match, et qu'il n'a pas répondu au réajustement tactique adverse, et quand on entend Tolisso dire on a ete déstabiliser et on a joue bloc bas.... ca me rassure pas trop pour ce genre de match. Puis on a quand même un manque de Vitesse, cest pas Ghezzal qui va nous en apporter.
Si Karabec aurait mit ce 2-0 peut etre on ne ferrais même pas de débat ce soir de frustration, le foot ce joue vraiment sur des détails.
Prochain match a Domicil contre Angers, victoire a allez chercher, pour se remettre la tête en place, peut etre on verra un peu changement du moins je l'espère, et on va voir la décision si ils vont donner que un match sur Morton.
merci enfin quelqu'un de lucide
rien de grave on est tjrs 3 ème après 4 matchs....
En vrai toit le monde est content de voir ce 11, qui a bien joué contre Marseille, juste que on aurait pu faire dautre changement on joue en plus que 1 match par semaine, donne du temps de jeu avant de faire 1 match tout les 3 jours.
Apres je comprends tu te dis ca défend bien et tu veux pas casser cette "dynamique", entré de Kluivert le montre, mais tu ne pas l accabler aussi, le 2eme but cest un CSC, et le 3eme but, équipe ny croyait plus.
Mais on a pas de remplaçant au milieu quand tu mets Tolisso, Tessman, Merah et Morton,
Donc fait un réajustement tactique. Tolisso faut le préserver aussi, il a un jaune en plus.
Et pour finir ils nous manque un peu folie dans notre jeu, j'espère que au fil de la saison ca viendra dans un collectif bien bien huilé à la place dun joueur que on a pas
Bref on peux se refaire 100x le match ca changera rien
Bonsoir à tous,
Un score qui ne reflète pas le contenu de ce match, autant sur les 3 premiers matchs de la saison l'OL a eu de la réussite sur des petites choses qui, assemblées les unes aux autres ont offert au club les résultats positifs que l'on lui connait, autant ce soir ces petits évènements auront donné à Lyon de voir le côté vide du verre.
- Deux buts contrés juste devant Remi Descamps, lui autant qu'un autre gardien n'a rien pu faire sans cette fameuse réussite qui lui avait permis de n'avoir encaissé aucun but jusqu'à présent.
- De la réussite justement, ni Khalis et ni Adam n'en n'ont eu sur leur tir à bout portant... Le résultat aurait pu être largement différent, malgré la grossière erreur de Tyler Morton, pourtant parfait dans ce match jusqu'à cette faute évitable. Même si dans le feu de l'action ce n'était pas si mal joué de faire faute pour empêcher une contre-attaque, la manière fût logiquement sanctionnable. De là à mettre un rouge, ok c'est une faute par derrière mais pas sûr qu'elle soit méritée la couleur de ce carton...
Bref, je regrette surtout le relâchement après le premier but rennais, et j'ai du mal à saisir le changement en défense. Passer à 3 derrière, je pense qu'après l'exclusion de T. Morton il aurait fallu remplacer Malick par un autre joueur au milieu et ne pas toucher à l'arrière garde, puisque c'est au milieu que les lyonnais abattaient le plus de boulot et gênaient au max les adversaires.
Re-bref, on refait le match, comme disait Eugène^^
Mais pour conclure, je pense qu'un score de parité aurait été plus logique à la vue de ce match.
Un bon point pour la défense centrale malgré le relâchement en fin de match, un bon point même pour le carré défensif en additionnant les 2 milieux devant ces 2 centraux.
Un petit bémol pour Khalis, pas pour son occasion avortée, mais pour sa tenue de balle trop longue, qui dans certains duels a profité aux attaquants rennais suite au gain du ballon en le pressant. Il faut qu'il lève la tête plus rapidement et qu'il libère tout aussi vite le ballon. Mais il a du mérite le gone, ce n'est pas pour le punir que je le nomme là, puis c'est grâce à cette accumulation de matchs en ligue 1 qu'il va progresser à vitesse grand V.
Il amène du liant sur le terrain et a le mérite de presser continuellement le porteur. Quand il jouera avec un peu plus de confiance en lui, il sera redoutable, j'en suis convaincu. Car on voit par moment cette très bonne vision du jeu qu'il a... Quand il arrivera à jouer plus instinctivement et un peu moins scolaire, il trustera le classement des meilleurs passeurs du championnat dans les vidéos du genre ! 👍👍
On est souvent plus dur avec les plus talentueux^^ 😜
Un rappel à une réalité qui ne nous enchante pas, mais cela ne remet pourtant pas en cause le bon début de saison de nos gones, on le sait cette année il y a moins de talents individuels dans notre équipe et c'est en conservant ce super état d'esprit que l'on surmontera toutes les épreuves de la saison.
Je crois en eux, ça fait suer de perdre contre une équipe de Rennes qui est forte surtout sur le papier parce qu'en toute honnêteté, il ne m'ont vraiment pas impressionné ce soir. Ce carton rouge aura été déclencheur, quel regret car la victoire était tout à fait jouable.
Je crois en vous les gones, on ne baisse pas les bras et on donne tout ! Allez l'OL !
Souvent Merah gardait trop le ballon car il n'y avait pas d'appels, notamment de Fofana qui était statique...
Solidarité/Solidité quand tout fonctionne/ Générosité/ Grande fébrilité quand le grain de sable arrive/ Jeunesse qui doit apprendre. Equipe qui ne gagnera pas tous les matchs mais équipe qui donne envie qu'on la soutienne et qu'on l'aime.
Défaite cruelle et imméritée, mais Rennes est également une équipe qui a envie. Elle voulait sa victoire et elle l'a eue.
Merci à vous les joueurs et à vendredi pour le prochain match!