L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes

Vainqueur de ses trois premiers matchs de Ligue 1, l'OL se déplace à Rennes ce dimanche. Corentin Tolisso est encore une fois titulaire en pointe.

La pression n'est pas forcément de mise après seulement trois journées, mais face aux résultats de cette 4e journée de Ligue 1, l'OL est presque dans l'obligation de gagner pour suivre le train du PSG mais aussi de répondre aux victoires de Monaco ou encore Lille. Avec un déplacement à Rennes, ce n'est jamais gagné d'avance. Pour ce match de clôture de la 4e journée, Paulo Fonseca a choisi de miser sur la continuité.

Malgré l'arrivée de Martin Satriano après la victoire de l'OM, l'Uruguayen débute sur le banc et l'OL continue avec une attaque sans neuf de métier. On savait que les rotations seraient limitées après ce mercato estival et voir le même onze que celui face aux Marseillais le confirme. Malgré ce rôle "ingrat", Corentin Tolisso va continuer dans ce rôle de faux numéro 9. Il sera accompagné par Malick Fofana et Adam Karabec.

La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Fofana - Tolisso