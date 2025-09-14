Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
Corentin Tolisso lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes

  • par David Hernandez
  • 21 Commentaires

    • Vainqueur de ses trois premiers matchs de Ligue 1, l'OL se déplace à Rennes ce dimanche. Corentin Tolisso est encore une fois titulaire en pointe.

    La pression n'est pas forcément de mise après seulement trois journées, mais face aux résultats de cette 4e journée de Ligue 1, l'OL est presque dans l'obligation de gagner pour suivre le train du PSG mais aussi de répondre aux victoires de Monaco ou encore Lille. Avec un déplacement à Rennes, ce n'est jamais gagné d'avance. Pour ce match de clôture de la 4e journée, Paulo Fonseca a choisi de miser sur la continuité.

    Malgré l'arrivée de Martin Satriano après la victoire de l'OM, l'Uruguayen débute sur le banc et l'OL continue avec une attaque sans neuf de métier. On savait que les rotations seraient limitées après ce mercato estival et voir le même onze que celui face aux Marseillais le confirme. Malgré ce rôle "ingrat", Corentin Tolisso va continuer dans ce rôle de faux numéro 9. Il sera accompagné par Malick Fofana et Adam Karabec.

    La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Fofana - Tolisso

    à lire également
    Tanguy, supporter de l'OL
    Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé
    21 commentaires
    1. janot06
      janot06 - dim 14 Sep 25 à 19 h 56

      Que la force soit avec vous, les gones !

      Signaler
    2. Avatar
      Olreal - dim 14 Sep 25 à 20 h 00

      Ça va pas être facile contre un équipe ambitieuse qui aligne deux attaquants
      Allez l’OL

      Signaler
    3. Dede ex-Passion 69
      Dede ex-Passion 69 - dim 14 Sep 25 à 20 h 01

      FORZA L'OL !!! 💪
      ✍️. Bises de Corse, et ALLEZ L'OL ! ❤️💙
      epicetou...

      Signaler
    4. Avatar
      leroilyon - dim 14 Sep 25 à 20 h 02

      J'espère que Coco va tenir le coup.
      Très peur qu'il se pète.
      Allez l'OL!

      Signaler
    5. RBV
      RBV - dim 14 Sep 25 à 20 h 04

      Si on gagne ce soir…sans 9, on pourra dire qu’un super entraîneur et un bon collectif c’est tout ce dont on a besoin pour faire top 5…
      Voir plus si affinités…

      Signaler
    6. Avatar
      Gonedamien38 - dim 14 Sep 25 à 20 h 06

      Supporter lyonnais, c le moment de chanter !!

      Signaler
    7. Avatar
      Olisev - dim 14 Sep 25 à 20 h 08

      Dommage de ne pas avoir de 9.
      Mais notre capitaine renforcera le milieu en phase défensive et lancera parfaitement notre feu follet belge.
      On y croit !

      Signaler
    8. Mimoun
      Mimoun - dim 14 Sep 25 à 20 h 10

      Dans sa première vie à l'OL Tolisso jouait parfois latéral droit (sa formation ?)... Puis il a occupé tous les postes au milieu... Comme couteau suisse l'anglais peut aller se rhabiller !

      Signaler
    9. Ledromois
      Ledromois - dim 14 Sep 25 à 20 h 11

      J'ai du mal à comprendre ce choix pour Tolisso, on se prive d'un super Tolisso pour ce rôle de faux neuf alors que je croyais que Sulc pouvait jouer partout en attaque. Dans ce plan avec Sulc, Merah laisserait sa place à Tolisso en 10.

      Signaler
      1. Avatar
        OctoGone - dim 14 Sep 25 à 20 h 18

        Probablement un peu tendre pour commencer titulaire. Fonseca a raison de ne rien chambouler, et il sera toujours possible de bouger en cours de match.
        Par contre cela va obliger Coco à des courses à haute intensité si Rennes a la possession.

        Signaler
    10. Avatar
      Olbra - dim 14 Sep 25 à 20 h 21

      Je comprends l'envie du coach de ne pas bouleverser une bonne dynamique de début de saison, mais j'aurais quand-même envie de voir Tagliafico titulaire car beaucoup plus rassurant en défense et plus efficace à l'attaque (Abner est toujours très présent en attaque mais à du mal à conclure).
      J'aimerais aussi voir Grief jouer. S'il ne pas meilleur que Descamps pourquoi l'avoir pris en sachant que nous avions des moyens très limités en mercato?

      En tout cas, j'espère que les deux titulaires me feront taire.
      Bon match à nous!

      Signaler
      1. Avatar
        Tom63 - dim 14 Sep 25 à 20 h 35

        Tagliafico a joué 2*90 minutes pendant la trève et il est revenu tard, il a pas eu beaucoup d'entraînements avec le groupe il me semble.
        Et Abner est en forme depuis le début de la saison, de toutes façons on pourra faire tourner bientôt avec l'enchaînement L1 - EL.

        Signaler
    11. Rockaddict
      Rockaddict - dim 14 Sep 25 à 20 h 22

      J'avoue, je ne comprends pas son choix. Tu as les deux jeunes plus Satriano et tu peux Tolisso en 9 ?
      C'est un peu comme les ailiers faux-pied, ça va un moment, mais crochet pour se remettre sur son bon pied, c'est un peu éculé.
      Seul le résultat lui donnera raison.
      Et attention avec un ancien de l'OL devant, c'est toujours une sorte de revanche pour eux.

      Signaler
    12. Toitoi
      Toitoi - dim 14 Sep 25 à 20 h 26

      Cela me déplaît Corentin en pointe. J'imagine que les autres 9 ne sont pas encore au niveau...
      Allez nous !

      Signaler
      1. Mimoun
        Mimoun - dim 14 Sep 25 à 20 h 28

        Tolisso... ou Karabec ?

        Signaler
        1. RBV
          RBV - dim 14 Sep 25 à 20 h 34

          Fonseca bricole bien pour l’instant…mais bon, on est pas le barca de la grande époque non plus, ni le psg de l’année dernière…
          Allez l’OL !

    13. Monark
      Monark - dim 14 Sep 25 à 20 h 26

      💪💪🔴🔵

      Signaler
    14. Avatar
      Gonedamien38 - dim 14 Sep 25 à 20 h 36

      Tolisso va péter 1 câble

      Signaler
    15. Avatar
      gOLdorak - dim 14 Sep 25 à 20 h 38

      Pas hyper-convaincu de la compo, mais bon... Je n'étais pas hyper-convaincu de la compo contre Metz, et on leur en avait mis trois.

      Signaler
    16. Avatar
      Gonedamien38 - dim 14 Sep 25 à 20 h 39

      Après fonseca peut tenter, mais les jeunes non, satriano non plus, ni moreira

      Signaler
    17. Avatar
      Baloune74 - dim 14 Sep 25 à 20 h 40

      En regardant.e magazine de la chaine ligue 1 tout le monde voit Rennes gagné d'où ma question il y a t'il un media qui n'est pas contre Lyon ?🤔

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes 19:46
    Tanguy, supporter de l'OL
    Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé 17:00
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1 16:10
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Entre Rennes et l’OL, des rotations opposées 15:20
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon 14:30
    L'attaquant de Monaco, Breel Embolo
    Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul 13:40
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Rennes - OL : la défense, nouvelle force lyonnaise 12:50
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : Morton (OL) en lice pour le joueur du mois d’août 12:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze célèbre son but pour l'OL contre Le Havre
    OL : Mikautadze s’est "sacrifié pour sauver le club que j’aime" 11:07
    Violeau, Coupet, Anderson champions de France avec l'OL
    Violeau et l’OL "se sentaient comme des machines" en 2002 10:20
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : des joueurs plus responsabilisés avec la suspension de Fonseca ? 09:30
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso, Abner, Merah... parole à la continuité pour l'OL à Rennes ? 08:45
    Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    L’OL face à son défi offensif 07:30
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Rennes - OL : première convocation pour Ghezzal et Satriano 13/09/25
    Anthony Martial, nouvel attaquant de Rayados Monterrey
    Mercato : Anthony Martial (ex-OL) signe au Mexique 13/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    Avec Satriano, l’OL a misé sur "un profil différent de Mikautadze" 13/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    OL - Ligue Europa : un point de nouveauté sur les listes 13/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut