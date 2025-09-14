L'OL toujours sans vrai 9 contre Rennes

Vainqueur de ses trois premiers matchs de Ligue 1, l'OL se déplace à Rennes ce dimanche. Corentin Tolisso est encore une fois titulaire en pointe.
La pression n'est pas forcément de mise après seulement trois journées, mais face aux résultats de cette 4e journée de Ligue 1, l'OL est presque dans l'obligation de gagner pour suivre le train du PSG mais aussi de répondre aux victoires de Monaco ou encore Lille. Avec un déplacement à Rennes, ce n'est jamais gagné d'avance. Pour ce match de clôture de la 4e journée, Paulo Fonseca a choisi de miser sur la continuité.
Malgré l'arrivée de Martin Satriano après la victoire de l'OM, l'Uruguayen débute sur le banc et l'OL continue avec une attaque sans neuf de métier. On savait que les rotations seraient limitées après ce mercato estival et voir le même onze que celui face aux Marseillais le confirme. Malgré ce rôle "ingrat", Corentin Tolisso va continuer dans ce rôle de faux numéro 9. Il sera accompagné par Malick Fofana et Adam Karabec.
La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Fofana - Tolisso
J'espère que Coco va tenir le coup.
Très peur qu'il se pète.
Si on gagne ce soir…sans 9, on pourra dire qu’un super entraîneur et un bon collectif c’est tout ce dont on a besoin pour faire top 5…
Voir plus si affinités…
Dommage de ne pas avoir de 9.
Mais notre capitaine renforcera le milieu en phase défensive et lancera parfaitement notre feu follet belge.
Dans sa première vie à l'OL Tolisso jouait parfois latéral droit (sa formation ?)... Puis il a occupé tous les postes au milieu... Comme couteau suisse l'anglais peut aller se rhabiller !
J'ai du mal à comprendre ce choix pour Tolisso, on se prive d'un super Tolisso pour ce rôle de faux neuf alors que je croyais que Sulc pouvait jouer partout en attaque. Dans ce plan avec Sulc, Merah laisserait sa place à Tolisso en 10.
Probablement un peu tendre pour commencer titulaire. Fonseca a raison de ne rien chambouler, et il sera toujours possible de bouger en cours de match.
Par contre cela va obliger Coco à des courses à haute intensité si Rennes a la possession.
Je comprends l'envie du coach de ne pas bouleverser une bonne dynamique de début de saison, mais j'aurais quand-même envie de voir Tagliafico titulaire car beaucoup plus rassurant en défense et plus efficace à l'attaque (Abner est toujours très présent en attaque mais à du mal à conclure).
J'aimerais aussi voir Grief jouer. S'il ne pas meilleur que Descamps pourquoi l'avoir pris en sachant que nous avions des moyens très limités en mercato?
En tout cas, j'espère que les deux titulaires me feront taire.
Bon match à nous!
Tagliafico a joué 2*90 minutes pendant la trève et il est revenu tard, il a pas eu beaucoup d'entraînements avec le groupe il me semble.
Et Abner est en forme depuis le début de la saison, de toutes façons on pourra faire tourner bientôt avec l'enchaînement L1 - EL.
J'avoue, je ne comprends pas son choix. Tu as les deux jeunes plus Satriano et tu peux Tolisso en 9 ?
C'est un peu comme les ailiers faux-pied, ça va un moment, mais crochet pour se remettre sur son bon pied, c'est un peu éculé.
Seul le résultat lui donnera raison.
Et attention avec un ancien de l'OL devant, c'est toujours une sorte de revanche pour eux.
Cela me déplaît Corentin en pointe. J'imagine que les autres 9 ne sont pas encore au niveau...
Tolisso... ou Karabec ?
Fonseca bricole bien pour l’instant…mais bon, on est pas le barca de la grande époque non plus, ni le psg de l’année dernière…
Pas hyper-convaincu de la compo, mais bon... Je n'étais pas hyper-convaincu de la compo contre Metz, et on leur en avait mis trois.
Après fonseca peut tenter, mais les jeunes non, satriano non plus, ni moreira
En regardant.e magazine de la chaine ligue 1 tout le monde voit Rennes gagné d'où ma question il y a t'il un media qui n'est pas contre Lyon ?🤔