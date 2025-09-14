Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé

Atteint d'une maladie incurable, Tanguy avait choisi de se rendre en Belgique pour une euthanasie. Fan inconditionnel de l’OL, le jeune homme s’en est allé vendredi, comme annoncé par ses proches.

Il aura vécu un dernier rêve avant de s’en aller. Le 31 août dernier, Tanguy avait vu son appel entendu par l’OL. Fan inconditionnel du club lyonnais, le jeune homme souhaitait vivre un dernier moment heureux avec son club de cœur avant de prendre la direction de la Belgique. Ayant lancé un appel sur les réseaux sociaux, il avait vu l’OL répondre favorablement et avait pu ainsi vivre l’avant-match d’OL - OM, fin août, grâce notamment au travail d’OL Fondation. Mais après la parenthèse enchantée du choc des Olympiques, le retour à la réalité a été bien moins joyeux pour Tanguy.

"Merci à l'OL qui a réalisé ses rêves"

Atteint d’une maladie incurable, il avait décidé de prendre la direction de la Belgique pour en finir et ainsi recourir à la sédation profonde dans le plat pays, alors que la pratique est strictement encadrée en France. Ce vendredi 12 septembre, Tanguy a donc fini de souffrir, comme l’a annoncé sa sœur Tiffany sur les réseaux sociaux. "Le 12 septembre 2025, mon frère Tanguy s’est éteint. Il avait fait le choix de l’euthanasie, et son départ s’est déroulé dans la sérénité, conformément à sa volonté. Son courage, sa dignité et son sourire resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi et partagé son histoire, et à l’Olympique lyonnais qui a réalisé ses rêves."

Le voici désormais en paix alors qu’une cérémonie religieuse se tiendra dans la Somme, mardi 16 septembre.