Actualités
Tanguy, supporter de l'OL
Tanguy, supporter de l’OL

Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Atteint d'une maladie incurable, Tanguy avait choisi de se rendre en Belgique pour une euthanasie. Fan inconditionnel de l’OL, le jeune homme s’en est allé vendredi, comme annoncé par ses proches.

    Il aura vécu un dernier rêve avant de s’en aller. Le 31 août dernier, Tanguy avait vu son appel entendu par l’OL. Fan inconditionnel du club lyonnais, le jeune homme souhaitait vivre un dernier moment heureux avec son club de cœur avant de prendre la direction de la Belgique. Ayant lancé un appel sur les réseaux sociaux, il avait vu l’OL répondre favorablement et avait pu ainsi vivre l’avant-match d’OL - OM, fin août, grâce notamment au travail d’OL Fondation. Mais après la parenthèse enchantée du choc des Olympiques, le retour à la réalité a été bien moins joyeux pour Tanguy.

    "Merci à l'OL qui a réalisé ses rêves"

    Atteint d’une maladie incurable, il avait décidé de prendre la direction de la Belgique pour en finir et ainsi recourir à la sédation profonde dans le plat pays, alors que la pratique est strictement encadrée en France. Ce vendredi 12 septembre, Tanguy a donc fini de souffrir, comme l’a annoncé sa sœur Tiffany sur les réseaux sociaux. "Le 12 septembre 2025, mon frère Tanguy s’est éteint. Il avait fait le choix de l’euthanasie, et son départ s’est déroulé dans la sérénité, conformément à sa volonté. Son courage, sa dignité et son sourire resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi et partagé son histoire, et à l’Olympique lyonnais qui a réalisé ses rêves."

    Le voici désormais en paix alors qu’une cérémonie religieuse se tiendra dans la Somme, mardi 16 septembre.

    à lire également
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1
    1 commentaire
    1. Avatar
      Gregaussie - dim 14 Sep 25 à 17 h 05

      R.I.P.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tanguy, supporter de l'OL
    Le jeune supporter de l’OL Tanguy s’en est allé 17:00
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1 16:10
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Entre Rennes et l’OL, des rotations opposées 15:20
    Zaki Atamna, gardien au sein de l'OL Académie
    OL Académie : les U17 sans pitié contre le FC Lyon 14:30
    L'attaquant de Monaco, Breel Embolo
    Contre l'OL, Rennes mise sur son duo Embolo - Lepaul 13:40
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Rennes - OL : la défense, nouvelle force lyonnaise 12:50
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : Morton (OL) en lice pour le joueur du mois d’août 12:00
    Georges Mikautadze célèbre son but pour l'OL contre Le Havre
    OL : Mikautadze s’est "sacrifié pour sauver le club que j’aime" 11:07
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Violeau, Coupet, Anderson champions de France avec l'OL
    Violeau et l’OL "se sentaient comme des machines" en 2002 10:20
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : des joueurs plus responsabilisés avec la suspension de Fonseca ? 09:30
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso, Abner, Merah... parole à la continuité pour l'OL à Rennes ? 08:45
    Rennes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    L’OL face à son défi offensif 07:30
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Rennes - OL : première convocation pour Ghezzal et Satriano 13/09/25
    Anthony Martial, nouvel attaquant de Rayados Monterrey
    Mercato : Anthony Martial (ex-OL) signe au Mexique 13/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    Avec Satriano, l’OL a misé sur "un profil différent de Mikautadze" 13/09/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    OL - Ligue Europa : un point de nouveauté sur les listes 13/09/25
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L’OL veut "surfer cet état d’esprit collectif" à Rennes 13/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut