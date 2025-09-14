Anthony Lopes (ex-OL) atteint la barre des 400 matchs en Ligue 1

Titulaire samedi lors de Nice - Nantes, Anthony Lopes a disputé son 400e match en Ligue 1. L’ancien gardien de l’OL est le deuxième joueur en activité le plus capé.

À l’OL, la question du gardien de but est presque sur toutes les lèvres. Recruté cet été, Dominik Greif doit faire face au choix de Paulo Fonseca de maintenir sa confiance à Rémy Descamps, à son avantage depuis le début de la saison. Ces derniers mois, le poste de dernier rempart a créé quelques remous entre Rhône et Saône. Il y a un an, Anthony Lopes ne cachait pas sa frustration d’avoir été relégué dans la hiérarchie pour laisser la place à Lucas Perri comme numéro 1 et désormais du côté de Leeds United. C’est finalement au FC Nantes que Lopes a choisi de poursuivre sa carrière l’hiver dernier, mettant fin ainsi à la possibilité de faire toute sa carrière à l’OL.

Trois points en quatre matchs pour Nantes

Ayant poursuivi en Loire-Atlantique cet été après le maintien des Canaris, le Portugais a franchi une barre symbolique samedi soir à Nice. Titulaire dans le but nantais, Anthony Lopes n’a pu empêcher la défaite des siens (1-0) malgré quelques parades bien senties. Une issue malheureuse alors que le natif de Givors disputait son 400e match en Ligue 1. 378 sous le maillot lyonnais et dorénavant 22 avec celui du FC Nantes. Une belle longévité malgré les critiques.